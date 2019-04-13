Подводя итоги 2018 года для Байкала, учёный, председатель Иркутского отделения российского социально-экологического союза Виталий Рябцев подчеркнул, что ситуация на озере резко ухудшилась. По его словам, ударов такой силы Байкал не испытывал много лет, и прежде всего речь идёт о десятикратном сокращении водоохранной зоны. Однако учёный предположил, что «пиковым» для священного озера будет именно 2019 год. И, судя по всему, неутешительный прогноз Виталия Рябцева начинает сбываться.

Nrcs.usda.gov Сточные воды

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Чего только стоит скандал вокруг начавшегося строительства китайского завода по откачке воды из Байкала. В итоге, после митингов и петиций, строительство завода по розливу воды в Култуке Иркутской области суд признал незаконным.

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А сибирские экологи сделали вывод, что если бы институты оценки воздействия на окружающую среду, общественного обсуждения и экологической экспертизы функционировали нормально, проект завода в Култуке не имел бы в принципе никаких шансов к реализации.

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Irkobl.ru Завод по откачке байкальской воды в Култуке

Однако не успели утихнуть «страсти по заводу», как появился новый повод переживать за судьбу Байкала. Это же обстоятельство послужило поводом для научных споров меду иркутскими и бурятскими учёными.

Речь идёт о предлагаемых Минприроды России изменениях в их собственном приказе 2010 года № 63 «Об утверждении нормативов предельно-допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал». Если перевести с «казённого» на русский, это изменения в нормативы сбросов в Байкал.

О «кромешном позоре» и «поблажках для загрязнителей»

Одни из первых предполагаемые изменения прокомментировали представители Международной экологической коалиции «Реки без границ». Они подсчитали, что в случае принятия поправок предельное содержание нитратов в сточных водах, сливаемых в Байкал, увеличится в 14 раз по сравнению с действующими нормами, анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) — в десять раз, хрома — в шесть раз, нефтепродуктов — в 1,8 раза, хлоридов — в 1,5 раза, аммония — в 1,3 раза.

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По словам члена Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов, российского координатора экокоалиции Александра Колотова, в странах Евросоюза содержание в сточных водах веществ азотной группы (в том числе нитратов) после очистки не должно превышать 10−15 мг/дм3. Даже в Китае, чьи экологические проблемы с водными объектами очевидны и хорошо известны, предельно допустимый уровень содержания нитратов в стоках, сбрасываемых в природные воды, не превышает 25 мг/дм3, в особых случаях — до 30 мг/дм3

«А Россия предлагает официально разрешить сброс гораздо более загрязненных стоков не абы куда, а в уникальный объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — озеро Байкал. По-моему, это кромешный позор и расписка в собственной несостоятельности. Не может ведомство, отвечающее за сохранение уникального участка Всемирного природного наследия, предлагать такие убийственные для него нормативы», — комментирует Александр Колотов.

Nrcs.usda.gov Сточные воды

Он также обратил внимание на то, что одновременно предлагается ослабить нормативы по содержанию аммония и нитритов в сточных водах, сливаемых в Байкал. Эколог назвал все эти намерения «поблажками для загрязнителей байкальской воды», которые в итоге приведут к неконтролируемому и лавинообразному росту зелёных водорослей по побережью Байкала, цветению воды и прогрессирующему заболачиванию прибрежной полосы.

Резюмируя, Колотов подчеркнул, что предложение Минприроды РФ о внесении изменений в собственный приказ, нормирующий предельно допустимые воздействия на уникальную экологическую систему озера Байкал, нуждается в тщательном анализе, привлечении независимых экспертов и общественном обсуждении.

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Предлагаемые изменения нормативов имеют не экологическое, а исключительно экономическое обоснование. Они облегчат жизнь владельцам промышленных предприятий и туробъектов, убеждён международный координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

Также, по его мнению, они призваны компенсировать недофинансирование мер по очистке воды в рамках нацпроекта «Экология» снижением требований к очистке, что позволит использовать не лучшие доступные мировые технологии, а существенно менее эффективные, но более дешёвые способы очистки стоков.

«В условиях предкризисной ситуации в литорали озера Байкал новые нормативы могут привести к непоправимому ущербу для озера», — делает вывод Симонов.

Publicdomainpictures.net Водоросли заполняют побережье

Он считает, что новые нормативы необходимо согласовывать с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ещё одна защитница озера — директор Бурятского регионального отделения по Байкалу (БРОБ) Наталья Тумуреева — также раскритиковала предлагаемые изменения.

«Сейчас вопрос не в том, насколько хороши или плохи старые ПДВ (предельно допустимые выбросы), а насколько обоснованы новые. По моему мнению, предлагаемые изменения направлены не на охрану Байкала, а для освоения денег по нацпроекту «Сохранение озера Байкал», именно по статье строительство очистных сооружений! То есть подход однозначен — если мешают нормативы, нужно их снизить. А должно быть с точностью до наоборот — очистные под нормативы», — сказала ранее Наталья Тумуреева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Как властям мешает принятый ими же приказ

А какова же позиция властей?

Например, глава Бурятии Алексей Цыденов напрямую заявил, что считает требования к очистке стоков, прописанные в приказе №63 от 2010 года, «неоправданно завышенными».

По словам Цыденова, высказавшего ранее своё мнение на специальной пресс-конференции, из-за этих «завышенных норм» становится невозможным строительство на Байкале «современных очистных сооружений, соответствующих всем экологическим нормам».

По данным правительства Бурятии, в рамках нацпроекта «Сохранение озера Байкал» в республике до 2024 года планируют построить 21 современное очистное сооружение. Общая сумма финансирования составит около 9 млрд рублей:

«Но из-за завышенных норм невозможно приступить даже к проектным работам».

Kremlin.ru Алексей Цыденов

В правительстве посетовали, что с момента принятия приказа №63 Минприроды РФ на Байкальской природной территории не было построено и введено в строй ни одного очистного сооружения, которое смогло бы соответствовать требованиям этого документа. На сегодняшний день очистка ведётся на объектах, построенных в 1975—1980 годах. Эти очистные уже устарели и их модернизация невозможна опять же «из-за завышенных требований».

А вот позиция замминистра природных ресурсов и экологии России Ивана Валентика:

«В действующем приказе №63 содержатся объективно недостижимые сейчас нормативы. Таких технологий нет ни в Российской Федерации, ни в мире. Без приведения этих показателей к реальной жизни мы с вами навсегда останемся фантазёрами. Уточнённая версия приказа содержит скорректированные с точки зрения текущей реальности нормативы. И они действительно соответствуют самым лучшим и доступным мировым технологиям, которые сегодня есть в нашем распоряжении. Это позволит строить современные очистные сооружения на Байкале. Важно отметить, что эти обновлённые нормативы в десятки раз жёстче, чем любые другие нормативы по водостокам в России. С их принятием Байкал будет защищён гораздо лучше, чем любые другие водоёмы в мире».

Федеральный чиновник подчеркнул, что корректировка предлагает не только смягчение некоторых параметров, но и «существенное ужесточение» части требований — например, по содержанию фосфатов, свинца, алюминия и фенолов.

«Участники пресс-конференции в один голос доказывали, что действующий приказ №63 является невыполнимым, а указанные в нём нормативы — недостижимыми. Учитывая, что приказ №63 был принят Минприроды России в 2010 году, получается, что чиновникам понадобилось целых девять лет, чтобы понять «неадекватность» принятого документа. По сути, это очередной пример почти полного отсутствия обратной связи между Москвой, где принимаются разные «судьбоносные» решения в отношении Байкала, и жителями Байкальской природной территории, которые вынуждены затем расхлебывать эту «судьбоносность» — будь то новый передел водоохранной зоны, запрет на добычу омуля или изменение нормативов допустимого воздействия», — так прокомментировал доводы чиновников Александр Колотов.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Он ещё раз обратил внимание на то, что новые нормативы снижают природоохранные требования по опасным для озера веществам в десятки раз:

«Нам говорят, что предлагаемые новые нормативы научно обоснованы и прошли независимую экспертизу. И умалчивают о том, что научная обоснованность предлагаемых нормативов вызывала и вызывает резкую критику в научном сообществе. Что якобы независимая экспертиза была специально организована таким образом, чтобы не допустить к ней критиков новых нормативов и всецело поддержать нужные для министерства результаты. Нам говорят, что с принятием новых нормативов Байкал будет защищён гораздо лучше, чем любые другие водоёмы в мире. Новые нормативы, напомню, снижают природоохранные требования по опасным для озера веществам в десятки раз. Как может такое кардинальное ослабление нормативов обеспечивать «гораздо лучшую защиту» Байкала? Если Байкал с принятием новых нормативов будет защищён лучше всех водоёмов в мире, то почему учёные со всего мира пишут сейчас письма в адрес нашего Минприроды с призывом не допустить принятия новых нормативов, которые могут погубить уникальный объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО?»

Учёные против учёных

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, научным обоснованием предложений по корректировке нормативов занимался Байкальский институт природопользования (БИП) СО РАН. Работа была выполнена в 2014—2018 годы по заданию Министерства природных ресурсов РФ и прошла независимую экспертизу Института водных проблем РАН и Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов.

За пересмотр действующих нормативов выступил научный руководитель БИП СО РАН Арнольд Тулохонов (бывший депутат Народного Хурала Бурятии и бывший сенатор от Бурятии — прим. ИА REGNUM ).

Он считает, что если отложить принятие новых нормативов, то планы строительства новых и модернизации действующих очистных сооружений будут сорваны.

«Как правило, противники изменений — это любители ярких публичных выступлений, которые приносят им финансовый и политический капитал. Для них очень сложно понять, что за внешним желанием реальных экологов сохранить окружающую среду стоят судьбы и жизни жителей столетиями живущих на берегах священного озера», — заявил Тулохонов.

(сс) Митя Алешковский. Russian Wikipedia ПГТ Листвянка

В своём материале «Байкал через трубу очистных сооружений: за, против или» академик Тулохонов делает упор на конституционные права местных жителей, о которых якобы не думает «общественность», предлагающая «закрыть все заводы и предприятия, ограничить любую деятельность, имеющую хоть какое-то влияние на природу Байкала».

Свою позицию высказали и иркутские учёные.

«Лимнологический институт СО РАН и ведущие лимнологи не могут согласиться с позицией Минприроды России, предлагающей многократно увеличить допустимую массу и концентрацию веществ, сбрасываемых со сточными водами в озеро Байкал», — говорится в сообщении ЛИН СО РАН.

В частности, директор ЛИН СО РАН Андрей Федотов в своём письме, адресованном министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину, просит снять с Федерального портала обсуждаемый проект приказа «как не способствующий сохранению объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — озера Байкал». Федотов отметил, что проект нуждается в дальнейшей доработке «с учётом мирового опыта по очистке сточных вод при участии научного сообщества и разработчиков продукции по водоочистке».

«На фоне негативных изменений, происходящих в последние годы в мелководной зоне Байкала и в местах с возросшей антропогенной нагрузкой, чрезвычайно опасно вводить нормативы, в которых содержание сбрасываемых компонентов многократно превышает их фоновые содержания в Байкальской воде», — говорится в письме председателя Научного Совета СО РАН по проблемам озера Байкал, председателя СО РАН, академика Валентина Пармона на имя министра Кобылкина.

Он также настаивает на дальнейшей доработке проекта и прохождении государственной экологической экспертизы.

(сс) Pavel Polyanov На о. Ольхон

На сайте ЛИН СО РАН размещены и другие письма в поддержку Байкала, в том числе и от иностранных экспертов.

«В вопросе, касающемся попыток изменения 63-го приказа Минприроды РФ, я стою на стороне иркутских учёных, которые выступают против принятия новых нормативов. Я полностью доверяю их квалификации, потому что это ведущие специалисты-лимнологи страны. Я убеждён, что они досконально знают проблему, намного лучше, чем чиновники, пробивающие новые нормативы. И, просится такой вывод, лучше, чем коллектив бурятских учёных, обосновавших новые нормативы. Лимнологический институт СО РАН и Научно-исследовательский институт биологии Иркутского государственного университета однозначно требуют отложить принятие новых нормативов. Их позицию поддерживают известные зарубежные учёные. Это не единицы, которые якобы заинтересованы в продвижении каких-то своих личных интересов, связанных с поддержанием разработанных и принятых ранее нормативов. Нет, это позиция людей, прежде всего заинтересованных в спасении Байкала. А вот те, кто пробивает новые нормативы, не исключено, что действуют из неких корыстных интересов. Я думаю, что они рассчитывают, основываясь на новых нормативах, успешно осваивать крупное финансирование по нацпроекту «Экология», по ФЦП «Охрана озера Байкал», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Иркутского отделения российского социально-экологического союза Виталий Рябцев.

О том, как чиновники «учитывают» мнение общественности

В Минприроды России пообещали учесть мнение общественности при изменении нормативов вредного воздействия на Байкал.

В частности, уточняется, что общественные обсуждения проводятся на портале проектов нормативных правовых актов, где опубликован проект поправок в 63-й приказ.

Распространяются в интернете и «живые», не обезличенные мнения представителей общественности Бурятии. Вот одно из них — блогера Эрдэма Гомбоева.

Он убеждён, что технологии очистки воды до необходимых показателей существуют, в том числе в России. Поэтому менять 63-й приказ не нужно:

«Десятки и сотни больших и малых предприятий проектируют и выпускают установки обратного осмоса в России».

eutrophication&hypoxia Очистные сооружения

Гомбоев отметил, что эти технологии требуют дорогостоящего обслуживания, однако в данном случае речь идёт не о простом водоёме, а об озере Байкал:

«Бурятия могла бы стать пилотным регионом по внедрению технологий обратно осмоса на очистных сооружениях. Это огромные государственные инвестиции в нашу отечественную промышленность, развитие технологий. Если посмотреть по всей Бурятии с объёмом стоков 350 тысяч кубометров в сутки, то на все станции обратного осмоса понадобится около 1 миллиарда рублей на 21 очистное сооружение. Плюс обслуживание. В принципе, это не такие большие средства в масштабе страны, ради сохранения озера Байкал можно потратить и большую сумму».

Власти утверждают, что, если не менять нормативы, то затраты на содержание очистных для муниципалитетов вырастут в десятки раз. Однако, по словам Эрдэма Гомбоева, содержание и эксплуатация комплексов обратного осмоса «должны лечь на федеральный бюджет — отдельной строкой».

«Мне непонятна логика местных чиновников и учёных БИП, которые намерены любой ценой изменить 63-й приказ. Ведущие российские учёные-лимнологи говорят и пишут, что можно построить нормальные очистные, не меняя 63-й приказ Минприроды России. Технологии есть», — подытожил он.

Стоит отметить, что та самая «общественность» отреагировала на предполагаемые изменения созданием интернет-петиции «Против повышения норм негативного воздействия на экосистему озера Байкал», которая к 12 апреля собрала порядка 120 тысяч подписей.

А сибирские экологи сходятся во мнении, что предлагаемые изменения в нормативы стоков в озеро Байкал должны обсуждаться самым широким кругом специалистов.

«Ни разу, никому даже в голову и не пришло, что нужно собраться вместе и обсуждать!» — отметила Наталья Тумуреева на своей странице в «Фейсбуке», поделившись записью учёного-эколога Олеси Ильиной о том, что разумное решение по Байкалу лежит на стыке экологии, экономики, техники и законодательства.

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Г. Басыров. Бюрократ (фрагмент)

Если в целом говорить о последних изменениях, касающихся Байкала, в том числе и о десятикратном сокращении водоохранной зоны озера, можно сделать вывод, что то самое «мнение общественности» — это последнее, на что обращают внимание власти. Поэтому имеют ли право чиновники и депутаты (нынешние и бывшие), говоря о судьбоносных изменениях для Байкала, аппелирровать из своих далёких кабинетов к тяготам жизни местного населения, это большой вопрос.

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Тем временем жители Бурятии и Иркутской области считают, что теряют Байкал. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с результатами исследования Фонда «Озеро Байкал» и Аналитического центра НАФИ, проведённого в феврале 2018 года.

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И пока чиновники и депутаты, ссылаясь на местное население, будут на деле игнорировать его мнение, прогнозы учёных о дальнейшем ухудшении положения Байкала будут сбываться. А дальнейшее ослабление законодательной защиты озера Байкал по-прежнему будет подаваться как «работа во благо» для благополучия местных жителей.