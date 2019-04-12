После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, совершив визит в Москву, заявил, что покупка российских ракетных комплексов С-400 «является завершенным делом» и поставки ЗРК могут произойти до июля этого года, но, возможно, «это произойдет даже раньше», турецкие издания стали раскрывать некоторые интригующие детали разработанного американцами сценария по срыву контракта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Так, турецкое издание Haberturk сообщило, что Вашингтон планирует в течение апреля провести против Анкары «комплекс оперативных мер, сопровождаемых серьезным торгом и переговорами. С поставками С-400 в ближайшем июле за эту тему возьмутся еще основательнее. Ведь Турция решительно не будет отступать от своего решения по С-400 на фоне последних заявлений из США. Поэтому ожидается, что США сосредоточатся не столько на покупке С-400, сколько на аспекте, связанном с их использованием и установкой». И, действительно, первая часть американского сценария стала осуществляться. Руководитель пресс-службы государственного департамента США Роберт Палладино перечислил риски, с которыми турецкие власти столкнутся после приобретения российских ЗРК.

Kremlin.ru Российско-турецкие переговоры 8 апреля 2019 года в Москве

По его словам, это, в первую очередь, касается поставки и деятельности, связанной с участием Турции в программе по созданию американского истребителя-бомбардировщика F-35, что было приостановлено в связи с решением Анкары купить С-400. Во вторую очередь, Турция может подпасть под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Палладино пояснил, что «возможные ограничения могут коснуться физических и юридических лиц, вовлеченных в эту значительную сделку». В третью очередь, Турция рискует не получить американские ЗРК Patriot. А чего ждать дальше? Турецкая газета Cumhuriyet следующим образом поясняет ситуацию:

«С-400 используют многодиапазонные радиолокационные системы и разные ракеты для уничтожения цели. Они способны автоматически выбирать ракету для пуска, исходя из особенностей цели. В силу этих радаров и ракетных систем комплексы, размещенные, например, в Хатае, могут отслеживать цель на дальности 600 километров, то есть прочесывать одновременно воздушное пространство практически всей Сирии, Восточного Средиземноморья и Кипра. Точно так же комплексы, размещенные в Измире, способны контролировать воздушное пространство Западного Средиземноморья, всей Греции, включая Эгейский регион. Эти комплексы могут держать на мушке какой бы то ни было воздушный объект с расстояния 400 километров и уничтожить его на дальности 250 километров. То есть эти системы не только дают Турции способность нейтрализовать угрозы, которые могут исходить от значительной части Ближнего Востока, прежде всего от Ирана, Ирака, Сирии, Израиля, но и в то же время обеспечивают ей абсолютное стратегическое превосходство, позволяющее не допустить какой-либо военной операции без согласия Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье и особенно с прицелом на все газовые месторождения вокруг Кипра».

По мнению газеты, именно это больше всего беспокоит Вашингтон. Тем более что на С-400 будет установлено турецкое программное обеспечение системы опознавания «свой — чужой». Анкара не собирается интегрировать российские ЗРК в систему противовоздушной обороны НАТО, хотя на сей счет имеются и иные суждения. Правительственное турецкое информационное агентство Anadolu добавляет: «Поставка С-400 в Турцию и их активное использование турецкой армией во многом затруднит реализацию США плана по созданию террористического коридора. Допустим, Турция объявила север Сирии запретной зоной для полетов. В настоящее время у Турции нет вооружений для того, чтобы осуществить это. С размещением систем С-400 Турция сможет обеспечить безопасность не только своих сухопутных и морских границ, но и в то же время региона, зачищенного от террористов, в Сирии».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Одним словом, в США стали оказывать на Турцию беспрецедентное давление с самых разных направлений. Не случайно этот вопрос специально рассматривался на встрече президента России Владимира Путина с Эрдоганом. Но никто не знает, имеют ли они свою «дорожную карту» на этот в целом прогнозируемый случай. Или Эрдоган будет продолжать маневрировать на американском направлении. Однако оставили ли США ему для этого «коридор возможностей»? Проблема в том, что Вашингтон в отношении Анкары ведет себя высокомерно, не скрывает своего раздражения относительно расширяющегося сотрудничества турок с Москвой. Эрдогана считают, как подметила Deutsche Welle, «президентом, у которого появился лимит на правление государством». Появились слухи о возможности некой внезапной встречи между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. Но если Турции удастся отстоять свою нынешнюю сильную и важную позицию, она станет играть более активную роль в масштабах всего Ближнего Востока.