Апрель этого года выдался богатым на громкие супергеройские премьеры. Месяц начался с яркого и залихвацкого камбека от DC под названием «Шазам!», а закончится самым масштабным кинокомиксом в истории кинематографа — «Финалом» от Marvel. Где-то между двумя этими ожидаемыми картинами и затесался «Хеллбой» — новое переосмысление персонажа Майка Миньолы. Как оказалось после просмотра, со своими «большими братьями» в один ряд ему уже не встать, да и до звания хотя бы «проходного фильма» дотянуть тоже не получилось.

Цитата из к/ф «Хеллбой». реж. Нил Маршалл. 2019. США Главный герой — Хеллбой

От фильма не ждали ничего особенного. Хеллбой никогда не был особенно популярным героем комиксов. Оригинальный контрастный стиль и настроение повествования Миньолы не так легко перенести на большой экран. Да и предыдущие экранизации от мэтра создания Голливудских монстров Гильермо дель Торро нельзя считать откровенно успешными.

Тем не менее надежда ещё теплилась в сердцах фанатов. Главную роль в перезапуске отдали звезде «Очень странных дел» Дэвиду Харбору — здоровяку с харизмой «хорошего парня, плюющего на правила». Роль антагонистки Красной королевы в картине исполнила Мила Йовович — актриса с богатейшим послужным списком (правда, сильно омрачённым нескончаемым конвейером «Обителей зла»). Свою роль в ожидании фильма сыграл и рейтинг R — неплохая возможность для режиссёра сделать «того самого» взрослого Хеллбоя с умеренным насилием и мрачной стилистикой.

Цитата из к/ф «Хеллбой». реж. Нил Маршалл. 2019. США Дэвид Харбор в роли Хеллбоя

Правда, в день премьеры стало понятно, что режиссёр перезапуска Нил Маршалл сплоховал. Как только спало эмбарго на отзывы и рецензии зарубежных критиков, стало ясно — «Хеллбой» провалился. В первый же день он получил 31 балл из 100 на Metacritic, 5,5 из 10 на IMDb и всего 12% на Rotten Tomatoes. Для достижения такого низкого результата даже плохому фильму придётся изрядно постараться. После просмотра фильма можно с уверенностью сказать — главная проблема «Хеллбоя» в ожиданиях зрителей.

С самого первого трейлера перезапуск начали сравнивать с работой дель Торро, где главную роль исполнил харизматичный Рон Перлман. Зрители, вероятно, думали, что получат что-то похожее, но с другим актёром, более высоким возрастным рейтингом и многочисленными сценами экранного насилия. Но ожидания не оправдались. «Хеллбой» — это адреналиновый треш, созданный ради экшена и жестокости. Он плюёт на сюжет, логику, мотивацию героев и все остальные составляющие хорошего кино — здесь главенствует кровавое безумие и пафосные обрывки фраз в духе не самых лучших боевиков восьмидесятых.

Начальная сцена знакомит нас с предысторией местного сюжета. Много лет назад король Артур при помощи своего магического меча Экскалибура (затёртый образ которого всё никак не могут отпустить киноделы) разрубил злую ведьму Нимуэ на несколько частей и надёжно сокрыл их в разных уголках Великобритании. Ведьма в исполнении Милы Йовович, как и любая порядочная злодейка, копила свой гнев и ненависть сотни лет и дожидалась подходящей возможности отомстить жалким смертным.

Цитата из к/ф «Хеллбой». реж. Нил Маршалл. 2019. США Милла Йовович в роли кровавой королевы Нимуэ

Следующий кадр переносит нас к главному герою фильма — огромному, хамоватому и не слишком сообразительному эксперту по паранормальным явлениям Хеллбою. Новый фильм не пытается разжевать происхождение персонажа — здесь подразумевается, что зрители уже ознакомились с первоисточником или предыдущими картинами о нём. Нет, историю появления рогатого громилы всё же покажут где-то в середине фильма, но подана она будет в виде очень невнятного флешбека. Хеллбой выполняет свою ежедневную работу: борется с вампиром на ринге для реслинга, охотится на великанов верхом на коне и периодически заглядывает в Избушку на курьих ножках, чтобы отвесить парочку оплеух местной Бабе Яге. Лишь появление Нимуэ заставляет героя выйти из привычного круговорота дел и заодно впервые (за более чем 70 лет жизни) заинтересоваться историей собственного происхождения.

Повествование в «Хеллбое» хаотичное, рваное и не слишком связанное. То, что было бы дурным тоном в любом другом фильме, — здесь абсолютная норма. Например, в картине есть сцена, где Хеллбой и его соратники стоят на побережье и получают сообщение о том, что на их базу совершено нападение. Герой пафосно смотрит прямо в камеру и уже через секунду нам показывают, как он отбивает базу от врагов. Телепортация? Магический монтаж? Элементарная лень режиссёра и желание вместить как можно больше событий в два часа хронометража? На подобных глупостях строится вся картина.

При этом фильм действительно перенасыщен событиями. За время показа Хеллбой успел подраться с почти десятком разных монстров, увидеть минимум четыре флешбека, стать наследником престола Великобритании, поцеловаться с Бабой Ягой, поругаться с отцом, отвесить множество не слишком смешных шуток и победить Нимуэ. В определённый момент просмотра я поймал себя на мысли, что «Хеллбою» куда больше подошёл бы формат сериала. Небольшая серия в шоу от Netflix — подходящая форма для местных сюжетов. А вот попытки насильно соединить их в связный фильм — буквально насилие над зрителем.

Цитата из к/ф «Хеллбой». реж. Нил Маршалл. 2019. США Конная прогулка

Такое решение Нила Маршалла можно понять — у «Хеллбоя» интересный первоисточник, богатый событиями и персонажами. Мир доброго демона построен на фольклоре различных народов мира и их мифологии, поэтому было бы глупо не использовать эту базу для создания фильма. Вот только форма этого использования выбрана уж очень неудачная.

Другой проблемой стал пресловутый рейтинг R. Зрители хотели каплю жестокости, взрослого повествования и бранных словечек, а получили целый бассейн. В большинстве диалогов персонажи фильма огрызаются друг на друга и посылают куда подальше, а ругательства здесь используются как-то по-детски. Создаётся ощущение, что режиссёр сам никогда не употреблял бранные выражения в своей речи, поэтому решил добавить их вообще в каждый диалог, чтобы «было смешно».

С экранным насилием всё ещё хуже. Буквально каждая экшн-сцена в фильме заканчивается фонтаном из крови и внутренних органов. При этом жестокость здесь могла бы быть умеренной, но режиссёр пытается выжать из неё всё. Если Нимуэ стреляют в голову, то выстрел обязательно разорвёт половину лица, заставляя оставшийся глаз мерзко висеть на уровне подбородка. Персонажей-статистов рвут на части, четвертуют и размазывают в труху, а главные герои оказываются по пояс в крови чаще, чем нужно. Если в первых сценах такая смелость съёмочной команды вызывает уважение, то в дальнейших лишь отвращение.

Цитата из к/ф «Хеллбой». реж. Нил Маршалл. 2019. США Перестрелка

При этом экшн в фильме поставлен на достойном уровне. Удары чувствуются, динамика сохраняется, а аккомпанементом для каждого боя служат известные рок-хиты. Местные схватки проседают лишь в момент сражения с особо нереалистичными монстрами. Команда фильма до премьеры хвасталась тем, что старается не использовать компьютерную графику, а предпочитает грим и костюмы. Грим и костюмы действительно получились качественными, а вот графика (которой в картине предостаточно) ужасно посредственной: каждого второго монстра из «Хеллбоя» можно смело ставить в один ряд с мультяшными смертными грехами из «Шазама!»

Неплохим оказался и подбор актёров. Дэвид Харбор — брутальный и достаточно каноничный Хеллбой. У этой версии персонажа не оказалось доброго лица Рона Перлмана, зато появилась внушительная нижняя челюсть, треугольные зубы и более устрашающее выражение лица. При достаточно отталкивающем облике, Хеллбой здесь воспринимается «своим парнем», за которым хочется наблюдать и сопереживать. Не подкачали и актёры второго плана: Саша Лейн в образе Элис Монаган вызывает симпатию, а Дэниэл Дэ Ким в роли сурового оборотня Бена Деймио хотя и получился до ужаса клишированным героем, но отторжения тоже не вызывает.

Обиднее всего за Милу Йовович и её роль в сюжете. Мила выглядит просто превосходно, но в настолько трешовом и несерьёзном фильме её актёрский талант выглядит ещё большей насмешкой. Героиня получилась незапоминающейся, нехаризматичной и попросту «проходной». Если бы весь фильм Хеллбой гонялся не за Красной Королевой, а за двухметровым огурцом-чернокнижником, то суть повествования и отношение к герою вряд ли бы изменилось.

Цитата из к/ф «Хеллбой». реж. Нил Маршалл. 2019. США Дэниел Дэ Ким в роли Бена Даймио и Саша Лейн в роли Алисы Монахан

При всех его недостатках «Хеллбой» определённо заслуживает права на жизнь. Это динамичное, стильное и по-своему интересное кино. Правда, для того, чтобы им насладиться, стоит воспринимать новую работу Нила Маршалла как юмористический треш, вроде «Акульего торнадо» или «Нападения помидоров-убийц». Да, у фильма невероятное количество проблем и вряд ли его можно ставить в один ряд с последними хитами от Marvel. Однако, если передать образ Хеллбоя-Дэвида Харбора и постановку боевых сцен другому режиссёру, то мы бы вполне могли получить сносную картину, конкурирующую с «Веномом» за звание достойного супергеройского фильма с рейтингом R. К сожалению, идеальный фильм по Хеллбою ещё не создан. Остаётся лишь надеяться, что Майк Миньола учтёт все ошибки прошлых экранизаций и возьмётся за следующий фильм лично, сохранив все те черты, за которые рогатого борца с монстрами любят зрители по всему миру.