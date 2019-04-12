Сама по себе случившаяся история особой уникальностью не обладает. Некая начинающая российская игровая студия «Гулаг Team» анонсировала разработку компьютерной игры по мотивам повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Сначала всё задумывалось в виде ММОRPG GULAG Online про жизнь в сталинском лагере, по стилю похожей на открытый мир GTA.

Владимир Васильев ИА Красная Весна Жить не по лжи!

Множество сюжетных компаний. Возможность выбрать сторону (контингент лагеря или его персонал) и класс персонажа (белый офицер, священник, кулак, доносчик, сотрудник НКВД). Но инвестора удалось найти только на интерактивное образовательное кино «про ГУЛАГ», созданием которого команда и занялась.

А вот дальше начинается самое интересное. Обсуждать творчество Александра Солженицына смысла не имеет. Его произведения, как сами по себе, очень на любителя. Его историческая позиция вообще никакой критики не выдерживает. Это в перестроечный период можно было широко махать страшными цифрами про многие десятки миллионов лагерников, взятыми просто с потолка. К настоящему моменту по архивным документам численность контингента «сталинских лагерей» установлена достоверно, и с позицией Солженицына она расходится принципиально.

Kremlin.ru Александр Солженицын и Владимир Путин

На самом пике она едва достигала 1,5 миллиона человек на 1 января 1941 года. Причем годом ранее их было 0,9 млн, в 1942 — 1,4 млн, 1943 — 0,9 млн, в 1944 — 0,6 млн. Много это или мало, можно судить по данным Института исследований в области уголовной политики (Institute for Criminal Policy Research), публикующим сводные данные по всем странам мира. В частности, на конец 2018 года в США имелось 2,121 млн заключенных или 655 человек на 100 тыс. населения, в Китае — 1,6 млн (или 118 на 100 тыс.), и никто эти страны тоталитарным лагерем не считает.

Россия в их рейтинге занимает пятнадцатое место (602 тыс. заключенных всего и 405 на 100 тыс.) и тоже впечатления тотальной диктатуры не производит. Ни сейчас, ни в 2000 году, когда в стране «сидело» свыше 1,1 млн человек. Так что показатели ГУЛАГ для СССР, в котором проживало 196,7 млн человек, каким-либо особенным ужасом не выглядят совершенно. 762 заключенных на 100 тыс. населения — это лишь на 16,4% выше нынешнего состояния Америки.

Словом, всё это уже неоднократно и предельно подробно разбиралось на многочисленных диспутах и в самых разных исследованиях, разжевывалось буквально до состояния детского пюре. В переводе на очень вежливый русский, в своих заявлениях Солженицын, мягко скажем, сильно погорячился и еще больше наистерил, выдав за реальность собственные субъективные фантазии.

Казалось бы, вопрос окончательно снят? Но нет. Утих лишь публичный диспут, да и то не ввиду доказанности ошибки автора, а по причине достижения главной цели — закрепления результата в общественном сознании. Пресловутый «37-й год» и бесчеловечная жестокость НКВД были, это величайшая трагедия народа и глубочайшая вина государства, как в целом как института, так конкретно коммунистического. Включая лично товарища Сталина, которому в строку ГУЛАГ ставят по малейшему поводу, а то и вообще без него.

Изучение повести «Один день Ивана Денисовича», так сказать, в правильном трагедийном ключе входит в школьную программу, а потом кто-то еще удивляется — откуда в молодом поколении общества возникает вакуум бездуховности и нигилизм по отношению к собственной стране.

Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». реж.Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Мальчиша-Плохиш

А оно вот, ответ буквально в зеркале. Цель достигнута, ГУЛАГ вообще превратился в бренд, вполне годный для дальнейшей монетизации. Пусть даже откровенно пошлой и бездушной. Хотите поиграть в стукача «режима»? А в осужденного кулака? Наверняка хорошие же были люди, если бы не репрессивный режим. С другой стороны, кому не нравится, могут примерять на себя роль носителей фуражек с малиновым околышем. На любой вкус и цвет. Главное, никому не требуется объяснять — о чем вообще тут речь. Название всё делает само за себя. Это аморально? Ой ли? Почему асоциальное поведение в GTA разрешено, а симулятор лагеря НКВД нет? Этика? Вы вообще сейчас о чем?

Ладно бы вопрос касался лишь личного отношения к тому историческому моменту, дело ведь гораздо серьезнее. И не потому, что трагедию авторы низвели до скетчей со стильными хипстерами в обтягивающих джинсах. Эту мерзость предполагается использовать в качестве учебного пособия в средних школах Российской Федерации.

Команда, не скрывая радости, публично говорит о получении под такой, с позволения сказать, интерактивный учебник истории «про 37-й год», государственного финансирования в 12 миллионов рублей. Слишком малого для создания полноценной игры, но достаточного для интерактивной книжки в анимешном стиле, которую потом предполагается сделать обязательной к использованию в каждой средней школе страны. Последнее особенно интересно, так как тем самым гарантирует получение жирного профита вне зависимости от всех прочих качеств результата. Одна гадость продолжит стимулировать сохранение другой.

Впрочем, куда важнее иное. Я понимаю, государство должно способствовать развитию культуры и стимулировать формирование правильной адекватной картины мировосприятия. Оно обязано поддерживать театры, выделять бюджеты на создание хорошего кино и достойных книг в различных жанрах. Но люди, поставленные вести эту работу на практике, они вообще чем занимаются?

Mkrf.ru Сергей Иванов и Владимир Мединский на открытии мемориальной доски Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге ( в 1941–1944 годах воевал против Советского Союза на стороне нацистской Германии, участвовал в блокаде Ленинграда)

Потому что, на мой взгляд, согласиться выделить государственное финансирование на вот эту визуальную новеллу «Гулаг Team» можно лишь в двух случаях: конкретные ответственные чиновники фатально заражены государственным нигилизмом 90-х годов или, что еще хуже, им вообще на всё откровенно наплевать. Просто есть бюджет, и его требуется освоить, а ГУЛАГ выглядит вполне годной узнаваемой темой. К тому же легко встраиваемой в схему общей отчетности по созданию современных образовательных материалов для действующей школьной программы. Чему именно они потом детей научат — значения не имеет.

Впрочем, нет. Команда «Гулаг Team» прямо говорит, что формально деньги дадут под другим соусом, но в действительности пойдут они на создание вот этой мерзости. Которую дальше насильно впарят школам и тем самым получат легальное основание для извлечения прибыли. Тоже за счет государственного бюджета, только уже от Минобразования.

А потом мы еще удивляемся, откуда в обществе берется бездуховность, театральные постановки с голыми задницами на сцене и почему школа учит совсем не тому, чему, по идее, должна! Хотя ответ находится буквально перед глазами. Как говорят в Китае, дорога в тысячу ли всегда начинается с первого шага. И он — вот.

Можно ли позволить ему свершиться — является главным вопросом текущего момента. Может всё-таки настало время остановить эту посевную зубов дракона?