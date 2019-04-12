



Цитата м/ф Белоснежка и семь гномов. реж. Уильям Коттрелл, Дэвид Хэнд, Уилфред Джексон. 1937. США Скушай яблочко

Польша внимательно наблюдает за очередным обострением белорусско-российских отношений. Польские издания преимущественно информируют своих читателей об ударах, которыми обмениваются Минск и Москва, но при этом воздерживаются комментировать их содержательно.

Интерес Варшавы понятен. В комментарии Россельхознадзора о причинах введения ограничений на поставки в Россию яблок и груш из Белоруссии, который появился на сайте ведомства 11 апреля, говорится: «Есть все основания полагать, что Республика Беларусь сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской». При этом в представленных иллюстративных материалах в качестве примера приводятся только «яблоки польского происхождения с белорусского предприятия». Какие-либо другие страны не указываются, хотя в сообщениях польской прессы география фруктовой продукции иностранного производства, выдаваемой за белорусскую, расширена значительно за счет других стран, в том числе Турции и Украины. Внимание привлекла, конечно, и недавняя реплика президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил о возможной остановке на ремонт нефтепровода «Дружба», по которому на Запад поступает российская и казахстанская нефть, ввиду того, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки». Некоторые польские издания в этой связи даже задались вопросом, не спровоцирует ли закрытие нефтепровода топливный кризис в Польше.

Customs.gov.by Партия яблок, задержанная на белорусской таможне

Однако формально главное внимание приковано к яблокам. Польские журналисты не делают особого секрета из того, что эта проблема имеет место быть. Для участников фруктового рынка не секрет, что Белоруссия больше всего выиграла от введения российского продуктового эмбарго, отмечает одна из варшавских газет. В частности, белорусский экспорт яблок и груш в Россию увеличился более чем втрое по сравнению с уровнем до введения эмбарго. Экспорт яблок и груш из Польши в Белоруссию также подскочил, достигнув в 2016 году рекордного уровня в 556,1 тысячу тонн (для сравнения: в 2013 году было 176 тысяч тонн). В условиях «растущего спроса в России, где Польша была крупнейшим поставщиком яблок, находчивые белорусы начали импортировать яблоки и груши из Украины, куда в свою очередь экспортировали польские фермеры, выращивающие фрукты. За три года Белоруссия стала крупнейшим поставщиком яблок на российский рынок».

Впрочем, нынешнее решение Россельхознадзора вряд ли повлияет на Польшу, поскольку объем реэкспорта в Россию невелик по сравнению со всем экспортом. Для Варшавы здесь больший интерес представляет то, чем складывающаяся ситуация обернется для белорусско-российского диалога и интеграционных процессов в контексте польско-белорусский отношений. А здесь за последнее время произошло несколько неприятных инцидентов. 11 марта совмещающий научные и прокурорские функции Институт национальной памяти Польши (IPN) опубликовал заявление, где фактически оправдал бойца Армии Крайовой Ромуальда Райса «Бурого», отряд которого в 1946 году сжег пять деревень на территории восточной Польши, где жили православные белорусы. В результате погибло 79 человек, в основном женщины и маленькие дети. Это вызвало резкий протест Минска, после чего IPN пошел на попятный и спустя две недели назвал свое предыдущее заявление «не имеющим юридической силы». МИД Белоруссии принял разъяснения польской стороны «к сведению».

Но со стороны Белоруссии все же последовали и «ответные шаги». Так, депутаты Речицского районного совета Гомельской области приняли постановление о переименовании улицы знаменитого польского поэта Адама Мицкевича в улицу Евгения Мицкевича — почетного чекиста, уроженца Ровенской области, который работал председателем Речицкого военно-революционного комитета и принимал участие в походе Красной армии на Варшаву в 1920 году. На месте захоронений жертв политических репрессий в Куропатах, где расстреливали также и поляков, было снесено несколько десятков самодельных крестов. В минской редакции телеканала Belsat, созданного МИД Польши и Польского общественного телевидения (TVP), милиция провела обыски и изъяла компьютеры. Кстати, в декабре 2017 года по итогам польско-британских консультаций было принято решение о том, что Лондон передаст Варшаве 5 млн фунтов на поддержку Belsat в рамках «укрепления наших возможностей по выявлению и противодействию российским информационным операциям».

Стрелковое формирование РККА на марше. 1920

Эти «чихи» могут быть признаком как «легкого дипломатического насморка», так и чего-то более серьезного. Варшава одно время считала возможным осуществить перезагрузку польско-белорусских отношений, однако правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) пока это не удается. Сейчас Польша пытается реанимировать проект «Восточное партнерство». На днях Польский институт международных дел (PISM) опубликовал программу развития «Восточного партнерства» до 2020 года. В нем есть раздел, посвященный Белоруссии, в котором утверждается, что Минск видит проект в категориях «экономического сотрудничества, который не содержит условий проведения изменений в сфере демократии и эффективного управления», важно и то, чтобы «Восточное партнерство» не вмешивалось в его обязательства перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)». Но даже здесь Польше мешает позиция Литвы, которая блокирует подписание с Минском «документа о приоритетах партнерства» (SSF) в пику строительства белорусами АЭС «Островец».

Поэтому даже если администрация Лукашенко вдруг каким-то чудом решит отвернуться от Москвы и ЕАЭС в сторону Запада, полякам уломать несговорчивых литовцев, которым белорусская атомная станция поломает все энергетические планы, будет совсем непросто. В этой ситуации Варшаве остается только отслеживать ситуацию и ждать изменений политической конъюнктуры.