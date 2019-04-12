Главные события Бурятии за неделю с 5 по 12 апреля в специальном обзоре ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Улан-Удэнский «Арбат»

Плагиат международного уровня

О настоящем Остапе Бендере в мире науки, за которым стоит целый «научный картель», поставивший на поток изготовление научных подделок, пишет портал АРД. Плагиаторские статьи «учёного», по данным журналистов, использовались не просто для получения научных степеней, а для освоения бюджетных миллионов.

Всё началось с того, что доктор экономических наук Светлана Михайлова два года назад обратилась в суд в связи с тем, что в девяти статьях учёного из Бурятии Даши Цыренова обнаружились целые страницы, списанные с её докторской диссертации. До сих пор у подающего надежды молодого учёного всё шло хорошо — получил госпремию, карьера быстро шла в гору. Пытаясь доказать свою правоту, в ходе судебного следствия 2017−2018 годов Даши Цыренов впервые обратился к подлогу.

«Он принес в суд свое главное доказательство — пахнущую свежей типографской краской книгу, напечатанную Республиканской типографией под его авторством якобы в 2010 году», — пишет автор.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Оcтап срисовывает ногу

В книге содержались те части защищенной в 2015 году докторской диссертации Светланы Михайловой, приведенные в статьях Даши Цыренова. Суд отказался рассматривать книгу в качестве доказательства и признал шесть его работ плагиатом. Но на этом история не закончилась.

На этот раз эксперты «Диссернет» выявили плагиат уже в 19 публикациях Даши Цыренова. Учёный в ответ представил экспертному совету Высшей аттестационной комиссии (ВАК) сразу три доказательства — сборник статей и две монографии, якобы написанные Цыреновым в соавторстве с другими учеными, в том числе доктором экономики из Монголии Болор Банзарагчийн. Книги были изданы в монгольском издательстве «Адмон», к ним также прилагалась справка, подписанная одним из менеджеров издательства, в котором утверждалось, что книги действительно были изданы в 2003 и 2005 годах. Получалось, что одну из книг Цыренов написал в 13−14 лет, а вторая его монография вышла, когда ему было 17 лет.

Журналистам АРД удалось связаться с руководством «Адмон», где сообщили, что архивы у них хранятся 10 лет, поэтому они не могут подтвердить подлинность книг, а также извинились за своего менеджера, подписавшего справку. Учитывая, что печать издательства в письме отличалась от той, что значилась на справке, авторы сделали вывод о фальсификации документа Цыреновым.

Вершина айсберга

Доктор экономики из Национального университета Монголии Болор Банзарангч (в связи с последними изменениями в правилах написания монгольских имён, сегодня они пишутся без суффикса «ийн» — прим. ред.) сообщила, что никогда не писала книгу в соавторстве с Цыреновым и вообще с ним не знакома, а книгу видит впервые в жизни. К слову, по словам эксперта «Диссернета» Андрея Заякина, Даши Цыренов назвал своего соавтора «господином Болор», хотя она «госпожа».

Рене Магритт. Плагиат. 1940

Однако 22 марта на заседании Президиума ВАК было принято решение оставить Цыренову ученую степень. Андрей Заякин считает, что члены комиссии приняли его за оступившегося мальчика, которого нужно простить, не заметив гигантской подводной части айсберга.

«Не разглядев за этим «мальчиком» целый «научный картель», который поставил на поток изготовление научных подделок в виде сфальсифицированных книг и осваивает миллионные гранты вузов путем массовых публикаций на платной основе плагиаторских статей в рецензируемых научных журналах. Так, например, публикацией статей Цыренова, признанных судом плагиаторскими, в БГУ отчитались за выполнение работ по государственному бюджетному гранту на сумму почти пять миллионов рублей», — добавляет автор.

Без денег плохо, с деньгами — хуже

Добавим, что что соавтором Даши Цыренова выступал в том числе ректор Бурятского государственного университета Николай Мошкин. БГУ специализируется на подготовке педагогов, и именно учителя в республике в ближайшее время могут стать дефицитом. Беда пришла, откуда не ждали — в Бурятию ожидают прихода миллиардов «дальневосточных субсидий», на которые будут построены десятки новых школ и детсадов. Это необходимо для выполнения поручения президента России Владимира Путина уйти в перспективе от двухсменного обучения.

В то время как действующие учебные заведения в Улан-Удэ уже сейчас испытывают нехватку педагогов, «МК в Бурятии» посчитал, что новые социальные объекты потребуют 1057 ставок, половина из которых — педагоги. Свою лепту в дефицит кадров готовится добавить федеральный проект «Земский учитель».

«Ожидается, что первыми, кто захочет воспользоваться преференциями и получить миллион рублей, будут городские учителя, которые спровоцируют отток кадров из города», — пишет автор.

Владимир Маковский. Приезд учительницы в деревню. 1897

Таким образом, если не будет решена проблема с зарплатами педагогов, Бурятия может столкнуться с таким явлением, как построенные, но работающие не на полную мощность школы. В связи с этим экономист из Бурятии Андрей Ринчино отметил бессистемность и ситуативность многих решений власти.

«В нулевые начался беби-бум, а садиков и школ нет. Сейчас настроят садиков — педагогов нет. Через 5 лет, по прогнозам, резкое снижение рождаемости — получим массу полупустых зданий и необходимость массового увольнения педагогов», — отметил он.

По политическим мотивам

На фоне возможной нехватки учителей, в Бурятии разгорается скандал с увольнениями педагогов по политическим мотивам. Коллектив Усть-Кяхтинской школы в Кяхтинском районе Бурятии обратился к главе республики Алексею Цыденову, министру образования и в другие инстанции из-за произвола со стороны районных властей. Об этом пишет газета «Номер один».

Как рассказывают учителя сельской школы, во время предвыборной кампании летом 2018 года они активно агитировали в поддержку действующего на тот момент главы района Александра Буянтуева. Однако на выборах в сентябре победу одержал его оппонент Бимба Нимаев, после чего уже через две-три недели начались увольнения сотрудников районной администрации. Следующими на очереди, по всей видимости, должны были стать директора оппозиционных школ, однако учителя Усть-Кяхты взбунтовались.

«Глава сельской администрации пригласил меня и напрямую предложил мне и моему мужу уволиться. Но я почти 40 лет отработала в этой школе, почему должна уходить? Они обещали мне вручить уведомление и уволить по п. 2 статьи 278 («Увольнение без объяснения причин» — Прим. авт.). Пусть уволят, а я потом в суд пойду. Я считаю, что по итогам выборов никто не имеет права увольнять», — заявляет директор Нина Берсенева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

К удивлению журналистов газеты, глава поселения Бато-Жаргал Будаев подтвердил слова директора, не найдя в этом ничего необычного.

«Я ее вызвал после выборов и сказал: «Я с вами работать не желаю. В районе команда меняется. С вами также никто не хочет встречаться». По-человечески сказал, без всяких закулисных разговоров. Она, директор школы, агитировала за человека судимого… Я, как руководитель, считаю, что директор школы не должен впаривать мозги людям, обманывать», — заявил глава, перепутавший, по-видимому, учителей с собственными сотрудниками.

Добавим, что бывшего главу Александра Буянтуева в 2015 году обвиняли в превышении полномочий из-за рухнувшего дома, построенного по программе «Переселение из ветхого жилья». Несмотря на грубые нарушения при строительстве, глава района подписал акт о приёмке здания. Дело впоследствии было переквалифицировано на «халатность», что позволило Буянтуеву воспользоваться амнистией, объявленной в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и вновь участвовать на выборах.

Выборы без единороссов?

В столице республики — Улан-Удэ — в сентябре 2019 года предстоят выборы мэра, на которых правящая партия может остаться без собственного кандидата. Как пишет Infpol со ссылкой на свои источники в региональном отделении «Единой России», Игорь Шутенков ещё не принял решение относительно того, пойдёт он на выборы от партии или в качестве самовыдвиженца.

Egov-buryatia.ru Игорь Шутенков

Тем временем определился пока один его возможный оппонент. Известная в Бурятии журналистка Евгения Балтатарова заявила о своём решении принять участие в выборах мэра города.

«Знаете, наверное, всё-таки пойду на выборы. Мне самой интересно, сколько человек разделяет мои взгляды. Буду пытаться зарегистрироваться через подписи. Их нужно около 3 тысяч», — написала она на своей странице в «Фейсбук», чем вызвала живое обсуждение своей кандидатуры.

«Тут же начали говорить о том, что против нее ищут кандидатов-женщин среди СМИ и общественниц. Рассматриваются варианты с уже имевшими опыт выборов телеведущей Ларисой Иринцеевой, корреспондентом «МК» в Бурятии» Татьяной Никитиной и «байкальской амазонкой» Светланой Будашкаевой», — пишет Infpol.

На что Балтатарова отметила, что не будет настаивать на своей «женскости» и не видит разницы между мужчинами и женщинами в политике.

Напомним, в декабре 2018 года региональный парламент упразднил должность сити-менеджера Улан-Удэ и вернул избираемого населением главу города. Мэр Александр Голков в феврале был исключен из политсовета регионального отделения «Единой России», а впоследствии ушел в отставку. Исполняющий обязанности главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков ранее занимал должность зампреда главы республики. Сейчас именно его имя называется в СМИ в качестве «главного кандидата» в мэры.