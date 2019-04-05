Прошу простить за использование жаргонизма, но именно такое определение напрашивается, читая об очередном «демарше» МИД Японии, теперь недовольного размещением на Курилах беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России. Дипломатическая «претензия» была направлена в адрес посольства Российской федерации в Японии. Непонятно, на что рассчитывают составители этого и многочисленных других японских протестов. Неужто на то, что российские власти, как бывало в ельцинско-козыревские времена, возьмут под козырек и спешно выведут не понравившиеся Токио летательные аппараты?

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Дело, конечно, не в беспилотниках, а в намерении японских политиков и дипломатов держать нашу страну в этаком состоянии прессинга, который должен подкреплять политику санкций стран «семерки», в том числе, кстати, и Японии. Об этом не следует забывать, а то некоторые российские СМИ упорно вбивают представление, что Токио вынужденно-де объявил России, а точнее, российскому руководству во главе с президентом, «сверхмягкие» и лишь «косметические» ограничения. При этом факты наносящих серьезный ущерб российским интересам введенных японским правительством торгово-экономических ограничений замалчиваются для создания впечатления о том, что отношения у нас с Японией «безоблачные». А стали бы-де еще лучше после сдачи ей Курильских островов.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Владивосток 2017

Протесты и демарши используются и для того, чтобы успокоить американских неоконов, которые недовольны демонстративным заигрыванием премьер-министра Японии С. Абэ с президентом Путиным, попытками посулами экономических выгод вынудить последнего на ничем не оправданные территориальные уступки Токио. Вашингтону хотят показать, что, хотя для достижения задуманного Абэ и приходится улыбаться и чуть ли не брататься на людях с «другом Владимиром», но в стратегическом плане Япония всегда и во всем с сюзереном — США. О чем, кстати, справедливо заявил в интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отрадно, что в МИД РФ начинают более определенно реагировать на беспрецедентное в современных международных отношениях реваншистское поведение Токио, открытое пренебрежение к итогам Второй мировой войны, попытки представить Японию не зачинщиком и виновником кровавой войны, а чуть ли не ее жертвой.

Хотя и более дипломатично, но не менее четко близкую этому мысль высказала на вчерашнем брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, заявив: «Расцениваем действия японских властей как еще одно свидетельство упорного нежелания признавать итоги Второй мировой войны, под которыми страна подписалась в Акте о капитуляции [в 1945 году] и при вступлении в ООН в 1956 году. Подобный настрой на грани реваншизма далек от заданного лидерами России и Японии вектора доверия, создания позитивной атмосферы в двустороннем диалоге».

Церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Представитель СССР генерал К.Н. Деревянко подписывает акт. 2 сентября 1945

Отбросив дипломатический флёр и экивоки, глава департамента назвала вещи своими именами, заявив о недопустимом в отношении суверенного государства, с которым имеешь дипломатические отношения, прямого вмешательства в его внутренние дела.

«Мы не раз отмечали и указывали Токио на неприемлемость подобных демаршей, которые, по сути, являются вмешательством в наши внутренние дела. Безотносительно достоверности и характера упомянутых новостей вновь хотелось бы напомнить, что Россия обладает законным правом организовывать любые мероприятия на собственной территории, в том числе в целях укрепления национальной обороноспособности», — отметила официальный представитель МИД. «Путь демаршей и протестов по таким вопросам, о которых я сказала, — это путь в никуда», — заключила Захарова.

На мой взгляд, было бы логично в подтверждение заявленной позиции направить японскому правительству официальную ноту с сообщением о том, что впредь МИД РФ отказывается принимать какие бы то ни было протесты, касающиеся законно принадлежащих нашей стране Курильских островов и всего того, что на них происходит.