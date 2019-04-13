



Иван Шилов ИА REGNUM ДНК

В наши дни всё большую популярность набирают генеалогические ДНК-тесты с немалым акцентом на этническое происхождение, предоставляемые целым рядом и зарубежных, и российских компаний. На первый взгляд всё кажется довольно простым и понятным: пошкрябав ватной палочкой за щекой, люди отдают на анализ образец своей ДНК, и через несколько недель получаешь уведомление о том, что результаты готовы и можно пройти в свой аккаунт на сайте, чтобы их детально рассмотреть. Результаты состоят из «унаследованных от предков этничностей» с указанием процентов, наглядных географических карт и краткого описания истории каждого «отметившегося» у тебя в ДНК региона. И ещё ко всему этому прилагается нередко небесполезный список дальних (а иногда и близких) родственников, найденных в базе данных. Однако, часто получение такой информации ведет к ошибочным выводам. Ведь в реальности все более запутанно, чем кажется, и во многом благодаря самим компаниям, предоставляющим пользователям неверные формулировки и данные.

Получив результаты, человек увидит примерно такую картину (визуальное оформление будет варьироваться в зависимости от тестирующей компании):

Я сама тестировала себя и маму у MyHeritage и делала загрузку на сайт компании FTDNA (в моё время это можно было сделать бесплатно, а за раскрытие доступа к картам мамы уже нужно было заплатить дополнительно 20 баксов). Моя мама, к примеру, получила вот такую красивую картинку:

Как правило, эти симпатично оформленные результаты пользователями понимаются буквально, и это самая первая ошибка. Главное, что стоит помнить, — эти цифры и ярко обведённые регионы не рассказывают, какой точно этничности были родители и другие предки, не рассказывают и какой этничности сам протестировавшийся и где все родились. В общем смысле, этничность — это совокупность культуры, традиций, языка и места, в которых человек вырос, и понятно, что далеко не всё имеет отношение к ДНК. Если в результатах сказано «грек: 32,1%», то это не означает «вы грек на 32,1%», а всего лишь показывает, что определённые участки ДНК у вас примерно на этот процент совпадают с популяцией довольно широкого региона, за центр которого данная компания в данное время взяла Грецию. Совпадение может иметь под собой реальную почву, а может и не иметь, как мы увидим дальше. Понятие этничности не самое однозначное, поэтому здесь за истину примем то, с чем имеют дело данные тесты: они могут определить наиболее вероятную популяцию/популяции происхождения предков.

«Я на 8% итальянец?! Но откуда?» — таких искренне удивлённых реакций на форумах и Ютубе на самом деле множество. Кто-то даже идёт задавать вопросы родителям или бабушкам с дедушками, пытаясь отыскать источник сюрприза. И весь этот огонёк неплохо подогревается самими компаниями, которые предоставляют клиентам вот такие шкалы об этничности их предков (на иллюстрации пример одной из самых дорогих компаний — 23&Me), что, бесспорно, является намеренным введением клиента в заблуждение:

У многих, разумеется, есть настоящие, большие семейные тайны, которые в ходе ДНК-тестов оказываются потревожены (особенно, когда результаты откровенно не сходятся с генеалогией), и нет-нет, да раскрывается, что кто-то кому-то был не родным ребёнком. Для кого-то тестирование из любопытства оборачивается личной трагедией, а кто-то, напротив, находит потерянную семью. Но в большинстве случаев всё же опираться стоит именно на известную генеалогию и известную географию, а не искать загадочного и никогда не существовавшего чисто итальянского прапрадедушку, который якобы передал эти 8%.

Как это работает. Все знают, что ребёнок наследует 50% от мамы и 50% от папы (на самом деле, далеко не во всех случаях наследуется ровно 50/50 — я вот от мамы унаследовала примерно 49,8%, а кто-то наследует и 48% или даже 47% от одного родителя), и базовой истиной считается вот такая таблица с примерными процентами ДНК, которые мы получили от родителей, их родителей и так далее:

И кажется, что всё просто и понятно, но на самом деле оно истинно только в среднем, и то, как наследуется ДНК, — совершенно непредсказуемая, рандомная рекомбинация, происходящая поколение за поколением. Разумеется, примерно по 50% в каждом из нас от наших родителей, и эти 50% состоят из того, что они унаследовали от своих родителей и так далее. Но когда речь идёт конкретно об «этническом раскладе», всё не вполне так. Если у вас 250 лет назад был какой-то «чистый индеец» в прямых предках, то высока вероятность, что вам это не передалось, потому что уже ваша прабабушка не передала этот сегмент своему потомству — он просто вымылся временем, выпал из игры. А могло статься и так, что на каком-то этапе вместе с огромным объёмом других данных какие-нибудь 10−15% «индейца» стали стабильно передаваться вперёд (точно так, как всегда есть высокая вероятность выпадения целого ряда одинаковых чисел в длинной случайной последовательности). И вот они передались вам, а вы, глядя на эту таблицу, говорящую, что примерно 12% — это от дедушки/бабушки, ломаете голову, откуда у вас прадед чистый индеец, когда надо искать намного, намного дальше. То есть обращаться к этой таблице, пытаясь понять, от кого вам сколько процентов в этническом коктейле могло достаться, это ещё одна распространённая ошибка, которой следует избегать.

А бывает и так: вы свою генеалогию знаете века до 15-го, и вся она сосредоточена где-нибудь в Центральной Европе, а тут вам говорят, что вы на 5% японец. Вы бросаетесь к архивам, перепроверяете записи, и всё безрезультатно. Или, например, у вас на 23% совпадение с французами, что намекает на «чистокровного дедушку/бабушку» (сама тестирующая компания вам так сказала, и вообще все это знают), и вы взираете на эту почти четверть сотни с немалым удивлением и уже задаётесь вопросом, не приёмный ли вы ребёнок или родной ли вам ваш папа. А на самом деле в обоих примерах это всего-навсего случайное совпадение с географическим регионом, игра рекомбинации, в которой для вас всё сложилось во что-то якобы полноценное и реальное, весьма вас озадачившее (у этого явления есть даже своё название: Identical by Chance, (случайное совпадение), что часто бывает и среди сотен дальних родственников, которых каждый протестировавшийся всенепременно получает в довесок к процентам по регионам — далеко не каждый из них на самом деле ваш настоящий дальний родственник). Так что да, даже четверть сотни процентов может быть «статистическим шумом», и вас не находили в корзине с багетами, и бабушка не грешила с Ивом Кусто.

К тому же границы этносов вообще довольно размыты (как бы сильно многим ни хотелось другого), нет чётких маркеров, уверенно отделяющих одну этническую группу от другой, и особенно это справедливо для соседствующих регионов и для стран, имевших общий исторический период. Поэтому такие тесты часто путают греков с итальянцами, греков с балканцами, балканцев с восточноевропейцами, британцев с испанцами и т. д. И если результат вас удивил, показав соседний географический регион и не показав или показав при этом ваш родной, то разгадка заключается именно в сложности отделения одних от других.

Конечно, может статься и так, что вы и ваши предки всё наследовали в причёсанном виде, и ваши 50% немцев — это всё строго от папы, а 23% французов, 15% индейцев и 12% иннуитов — честно-честно от бабушки и дедушки по маме. Таков уж механизм наследования — без задокументированной истории ничего не скажешь наверняка. Если в вашей генеалогии есть действительно белые пятна, то это оставляет пространство для поиска ответов, интерпретаций «сюрпризов в результатах» и для свободного полёта фантазии; а если вы точно знаете, что все ваши предки поколение за поколением жили на определённой территории где-нибудь в России, то как бы велик или соблазнителен ни был процент каких-нибудь индийцев, его стоит игнорировать, потому что это никуда не ведёт в рамках истории конкретной семьи. Однако, может кое-что рассказать о более общей истории. Взять, например, Балканы — регион, который находят у себя в результатах с разбросом примерно 5—15% почти все восточноевропейцы и русские, тестировавшиеся у MyHeritage. Нет, это, как мы уже знаем, совсем не намекает на реальных балканских прадедов у всех подряд — это намекает на погрешность вычислений, размытые границы этносов и ограниченность референтных популяций (к этому вернёмся через пару абзацев). Это одна из причин, почему, кроме сверки с генеалогией, не стоит довольствоваться предоставленными результатами, а хорошо бы проявить инициативу, взять с сайта тестирующей компании файл со своими данными и загрузить его для дополнительного анализа на разные ресурсы (чаще всего они бесплатны) и проанализировать результаты — если это маленькое совпадение с регионом больше нигде не повторяется, значит, скорее всего, стоит про него забыть.

Но вернёмся к загадочным Балканам. Погрешность вычислений — это когда огромному количеству разных людей из разных стран присваивается небольшой или завышенный процент одного и того же региона. У компании Ancestry такая проблема была со Скандинавией, а MyHeritage даже многим русским присваивал 1−2% Нигерии. Такие ошибки компании обычно со временем исправляют и представляют пользователю обновлённые результаты. А вот ограниченность референтных популяций, которая приводит к не вполне верным результатам, более интересна и чинится намного дольше, потому что сбор и анализ данных требует и больших финансовых ресурсов, и временных.

Балканы долго не давали мне покоя, потому как стабильно повторялись практически у всех россиян, белорусов, украинцев, кого я знала и кто не имел в обозримой истории своей семьи южных предков. Логика подсказывала, что причина тому либо в баге, либо в наличии в относительно недавнем прошлом целого региона эпизода, который связывал север с югом. И ответ, в общем-то, в итоге нашёлся.

И кроется он именно в референтных популяциях (референтная популяция — это выбранное количество людей с подтверждённой историей проживания на одной территории в течение многих поколений, с которой потом сравнивают аутосомную ДНК клиентов).

Например — говорить буду только о компании MyHeritage — референтные популяции Восточной Европы относятся к регионам современных Польши, Беларуси, Украины, Чехии, Словакии и самого запада России. А по всей остальной огромной, разнообразной России референтных популяций нет вообще, а клиенты оттуда есть, поэтому ДНК клиента любого региона этой бескрайней земли будет больше всего похожа на ДНК популяций Восточной Европы и Прибалтики.

Референтные же группы балканцев — Хорватия, Сербия, Болгария, Словения и Румыния. И зная это, уже можно догадаться, почему действительно восточноевропейцы (например, поляки) часто видят в результатах этничность «балканец». Дело в том, что белые хорваты очень давно проживали в окрестностях Карпат, на части территорий современных Польши и Украины. Затем, примерно в 7-м веке, многие эмигрировали на Балканы, но и немалое количество осталось, вследствие чего между этими регионами и сегодня прослеживается определённое сходство, и т.к. современные хорваты, будучи потомками в том числе и белых хорватов, выступают одной из референтных популяций балканской группы, поляки (особенно южные) и западные украинцы, тестируясь у MyHeritage, очень часто получают в своих результатах довольно высокий процент совпадения с этим регионом — некоторые набирают аж до 40%, не имея при этом в обозримом прошлом ни одного предка балканского происхождения, не то что родителя или бабушку.

Аналогичную картину можно встретить и у других тестирующих компаний. Более того, у каждой из них свои референтные популяции и свои разбивки географических регионов. То, что у MyHeritage Восточная Европа — не вполне то же самое у FTDNA, к примеру. У MyHeritage есть регион Балканский полуостров, у FTDNA его нет — часть стран входит в Восточную Европу, другая в Юго-Восточную Европу вместе с Грецией и Италией. И так далее, и так для каждой компании. И даже при совпадении регионов на разных ресурсах проценты будут различаться.

И вот тут стоит, наконец, рассказать немного о процентах. Очень многие воспринимают свои показатели как что-то достаточно точное, в то время как на самом деле каждая компания тестирует разные участки аутосомной ДНК как минимум 40 раз, и в каждом тесте получается разный разброс процентов совпадений. Итоговый же результат — просто среднее случайно выбранное значение среди диапазона наиболее часто выпавших, и сами компании прямо говорят, что их «уверенность, что Ваш показатель на самом деле будет равен среднему, невысока». Таким образом, 50% в реальности могут запросто оказаться и 35%, и даже 65%, а 25% — например, 15% или 40%, а 6−7% могут оказаться даже нулём. И ещё именно по этой причине проценты какой-либо этничности в результатах у ребёнка могут быть выше, чем у родителей, вместе взятых (что у многих, столкнувшихся с подобным, вызывает вопросы). Так что, в принципе, к цифрам не стоит относиться слишком серьёзно — большого значения они не имеют и, конечно же, не говорят, кто вы больше — азиат или прибалт, они просто отображают примерный уровень совпадения.

Так стоит ли в итоге тратить свои деньги и проходить эти тесты, если они всё равно не могут со 100%-ной точностью рассказать вам все детали? Однозначного ответа, разумеется, нет, и всё зависит от личных целей и желаний. Само направление ещё довольно молодо, референтные группы невелики, существуют расхождения между компаниями, но в среднем все они отражают довольно реалистичную картину, за исключением описанных выше нюансов, которые нужно иметь в виду при обращении к собственным результатам ДНК-анализа на совпадение с популяциями разных географических регионов. Но область эта активно развивается, и со временем, конечно, ошибок будет всё меньше, и чем больше людей тестируется и проявляет интерес, тем лучше для науки. Интерес к своей генеалогии совершенно естественен. Просто нужно со своими данными работать и проводить собственный анализ увиденного, тогда результаты будут куда более точны, чем просто полученные у одной компании расчёты. Если вы и так хорошо знаете свою генеалогию, вероятно, вы не увидите для себя особого смысла покупать эти тесты (так, в общем-то, часто бывает). Но тестирование может быть весьма полезно тем, кто знает, что он приёмный, не знает, откуда он (для усыновлённых в другие страны это особенно актуально) или не знает одного из родителей. Эти тесты могут дать неплохую отправную точку, а зачастую даже находят близких родственников, которых люди давно искали. Кто-то обращается к тестированию из любопытства и заинтересованности в этничности, кто-то только ради поиска людей, а кому-то интересно всё сразу.

Самое главное — не доверять всему слепо, не принимать желаемое за действительное, работать с результатами, и тогда можно добиться относительной объективности и заодно интересно провести время.