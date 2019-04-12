Окончательные официальные результаты выборов в Израиле мы узнаем в ближайшую среду. Впрочем, конечные цифры известны нам уже сейчас.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

После подсчета голосов солдат правящая партия «Ликуд» дотянула до тридцать шестого мандата. Ни один экзитпол вчера вечером не предрекал победу «Ликуда» над главной оппозиционной партией. Если это не тенденциозность, то что же?

Итак, счёт 65:55 в пользу Нетаньяху. В Кнессете 120 мест, и шестьдесят пять из них в руках «Ликуда» и его правых и религиозных союзников. Можно уточнить: реальный счёт — 65:45, поскольку десять мест в Кнессете арабских партий не следует причислять к потенциальной светской либеральной коалиции. Их не могут призвать ни в какую коалицию, покуда они упорно ориентируются на террористические организации, настойчиво стремящиеся к уничтожению Израиля.

צילום איציק אדרי Кнессет Израиля

Это уже пятая победа Биньямина Нетаньяху на выборах. Таким образом, он установит рекорд в Израиле по длительности пребывания на высшем государственном посту.

Можно также констатировать укрепление позиций Нетаньяху среди мировых консервативных лидеров, где он может претендовать на второе место после президента Трампа по степени влияния. Сегодня можно говорить о негласном союзе США, Израиля, Бразилии, Италии, Венгрии и Румынии, где у власти находятся свободные от уз глобализма консерваторы национальной направленности. Если президент Трамп возьмёт на себя роль ледокола и откроет новую эру во взаимоотношениях с Москвой, то второе место прочно займёт российский президент Путин, отодвинув израильского коллегу на почётное третье.

Международные успехи Нетаньяху не ограничиваются установлением дипломатических отношений с ещё несколькими странами Африки. Список его достижений не будем также начинать со стратегического прорыва Израиля в суннитский арабский мир. А вот его успех в противостоянии политике президента США Барака Хуссейна Обамы войдёт в историю мировой дипломатии. Нетаньяху заручился поддержкой большинства в Конгрессе и Сенате в противодействии сделке с Ираном. В ходе бурных споров по сему вопросу исследования американского общественного мнения показывали, что Нетаньяху был в США более любим и популярен, нежели их собственный президент Обама.

Завоевав такую небывалую для иностранного лидера общественную поддержку внутри США, он подготовил почву для расторжения сделки с Ираном, что было осуществлено президентом Дональдом Трампом. Знаменательно, что к бойкоту Ирана присоединились европейские, азиатские и даже российские компании (но не их правительства).

Другим уникальным дипломатическим успехом Нетаньяху следует считать умение совмещать самые близкие союзнические отношения с президентом Трампом и его администрацией с дружбой с президентом России. Двенадцать раз посещал Нетаньяху Москву за последние три с половиной года, а скоро он ждёт в Иерусалиме своего друга Владимира, согласившегося присутствовать на открытии мемориала жертвам ленинградской блокады.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Тем не менее триумфальный тон вследствие победы Нетаньяху не будет уместным. Как и в других странах современной «несуверенной» демократии, предвыборная гонка в Израиле была соревнованием во лжи, в пустозвонстве и в изворотливых медийных приемах. Главная оппозиционная партия возглавляется политиками, ещё недавно работавшими под началом Нетаньяху…

Прошло немного времени, и Нетаньяху уже просто никуда не годится. А его бывшие подчиненные оказываются пустыми и никчемными людьми. Это ритуальное пустозвонство выборной гонки подрывает основы государства и власти, взращивает неуважение к военным и политическим лидерам.

Пусть прав был Черчилль, когда видел в демократии наименьшее зло по сравнению с прочими укладами правления в новое время. Но очень уж гниюче-зловонной предстаёт либеральная демократия пред нами. Зачем это все нужно? Соревнуются, «кто кого переврет», а перевирают даже сами себя. Там стираются лидерские качества участников забегов, там культивируются худшие человеческие свойства.

Биньямин Нетаньяху сумел продержаться. Он вырос из политика в государственного мужа вселенских масштабов. И вот в ходе выборов в него летят вербальные фекалии всех сортов. На это нам говорят: свобода слова, демократия. Думаю, лучше всех им ответила бы моя бабушка. Слышу её вещий голос: «Ах, нашли чем хвастаться…»

Иерусалим