В понедельник, 8 апреля, администрация президента США Дональда Трампа включила Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Нельзя сказать, что данное решение частично не было оправданным. КСИР обучает, финансирует и вооружает тысячи ополченцев за пределами Ирана, включая ливанскую «Хезболлу». Силы, поддерживаемые КСИР, ответственны за гибель сотен американских солдат, пишут Колин Кларк и Ариана Табатабай в статье для издания The Foreign Policy.

Khamenei.ir Бойцы КСИР

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Однако, приняв данное решение, Трамп, похоже, не учёл многочисленные варианты ответных действий со стороны Ирана, которые он может задействовать, чтобы отомстить США. Официальные заявления Ирана указывают на то, что Тегеран готов расценить решение американской администрации в качестве атаки против иранского режима и ответить соответствующим образом. Спустя всего несколько часов после объявления о решении внести КСИР в число террористических организаций Тегеран обозначил Центральное командование ВС США в качестве террористической организации. Руководство КСИР заявило о том, что ситуация в регионе уже не будет такой мирной, какой она была ранее. Смысл подобных заявлений заключается в том, что иранские военные готовы к атакам против военнослужащих США.

sayyed shahab-o- din vajedi Морской спецназ КСИР

Подобная позиция Ирана не нова. Общеизвестно, что Иран поставлял иракским шиитским группировкам материалы для изготовления самодельных взрывных устройств, которые затем использовались в боях с американскими войсками в период с 2006 по 2010 год. Вашингтон считает, что Иран ответственен за гибель более 600 американских солдат в Ираке.

У Ирана есть несколько вариантов ответных действий. Например, Иран по-прежнему сохраняет сильное присутствие в Сирии, поддерживая в стране подразделения «Хезболлы» и контролируя обширную сеть вооружённых группировок, которые Тегеран может задействовать для осуществления прямых или косвенных нападений на войска США. В Ираке по-прежнему расположено около 5 тыс. 200 американских солдат. В Ираке Тегеран также пользуется широкой поддержкой со стороны крупных шиитских группировок.

Также представители КСИР могут организовать атаки против американских гражданских лиц за рубежом, задействовав подконтрольные Ирану группы. Например, в среду, 10 апреля, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла напомнил США о возможностях его организации, заявив, что «Хезболла» не может просто стоять в стороне на фоне усиливающейся агрессии США в регионе. «Хезболла» имеет в своём распоряжении обширную глобальную инфраструктуру. Данная группировка несёт ответственность за атаки в Аргентине и Болгарии. Кроме того, многочисленные атаки были предотвращены в различных регионах мира, включая Кипр, Кению, Индию, Таиланд и Грузию.

Иран также может осуществить кибератаку. КСИР ранее уже осуществлял кибератаки против представителей США и американских финансовых компаний. В отличие от других стран, обладающих продвинутыми кибернетическими возможностями, иранские кибератаки сосредоточены не столько на шпионаже, сколько на наступательных операциях. В марте 2016 года США выдвинули обвинения в отношении нескольких граждан Ирана, которые, как утверждается, предоставляли иранскому правительству хакерские услуги. Этих людей обвинили в организации кибератак на Нью-Йоркскую фондовую биржу и ряд других финансовых учреждений.

Помимо военных атак, США также могут столкнуться с неблагоприятными дипломатическими последствиями включения Центрального командования ВС США в список террористических организаций. Кроме того, Иран уже пригрозил принять меры против американских кораблей в Персидском заливе. Если повторится ситуация 2016 года, когда военнослужащие КСИР захватили американских моряков, то Вашингтон уже не сможет задействовать официальные и неофициальные каналы связи, чтобы освободить граждан США.

sayyed shahab-o- din vajedi Морской спецназ КСИР

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Столкновения между иранскими и американскими военными теперь практически неизбежны. По мере того как борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отходит на второй план, может обостриться конкуренция между США и Ираном в нескольких ключевых районах, включая Афганистан и Ирак.

Вашингтон должен был найти способ договориться с Ираном по критически важным геополитическим вопросам, включая восстановление Сирии, продолжающуюся кампанию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предотвращение хаоса в Афганистане, политическое урегулирование между суннитами и шиитами в Ираке. Вместо этого США увеличили вероятность обострения отношений с Тегераном. Требуются значительные дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить возможность более широкого регионального конфликта с участием стран Персидского залива и Израиля.