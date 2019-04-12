В 2012 году, когда Китай и 16 стран Центральной и Восточной Европы запустили механизм «16+1», у европейских стран появилась надежда, что им удастся сократить инвестиционный разрыв. В 2012 году Китай направил огромные инвестиции в рамках формата «16+1». Тогдашний премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао объявил о предоставлении кредитной линии для стран Центральной и Восточной Европы в размере $10 млрд. Через год были подписаны меморандумы о взаимопонимании, а объём китайских инвестиций в одну только Румынию превысил $10 млрд, пишет Андреа Бринза в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Однако через семь лет надежды представителей европейских стран, собравшихся на ежегодном саммите «16+1» в Хорватии, подугасли. Китай не стал делать чётких заявлений о своих намерениях, он также не выполнил ряд своих прежних обещаний и не смог предоставить гарантии, в которых так нуждаются его партнёры. В свою очередь, Европейский союз, в который входят 11 из 16 стран-участниц саммита «16+1», всё больше критикует роль Китая на континенте. Провал формата «16+1» может дать некоторое представление о будущих перспективах китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь».

Kormany.hu Премьер-министр Китая Ли Кэцян, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на саммите в Будапеште. 2017

С точки зрения ЕС, сам по себе формат «16+1» — это попытка Китая разделить Европейский союз. КНР предлагает инвестиции менее развитым членам ЕС в обмен на политическое влияние. После запуска инициативы «Один пояс и один путь» в ЕС почувствовалось обострение напряжённости. У Европейского союза сложилось впечатление, что он оказался в осаде.

Возможно, Пекин преследовал благие намерения, но он не смог чётко их донести, что привело к противодействию со стороны ЕС в отношении формата «16+1». Сам формат является признаком склонности КНР к региональной дипломатии, о чём свидетельствуют другие форматы, такие как Форум по китайско-африканскому сотрудничеству или форум «Китай — Латинская Америка».

Но Китаю не удалось сформулировать чёткое видение сущности формата «16+1» или инвестиционной стратегии и целей в Центральной и Восточной Европе. Его заявления о «беспроигрышном» подходе оказались всего лишь пустым лозунгом. По мнению ЕС, китайские проекты подразумевают сомнительные условия: китайские кредиты не имеют льготных процентных ставок; численность китайских рабочих в рамках реализации проектов должна составлять не менее 50%. При этом китайские трудовые и экологические стандарты существенно уступают европейским.

Китайские рабочие

Сама идея «16+1» была хорошей, но на стадии реализации пришло разочарование, поскольку было слишком много шума и мало конкретных действий. Китай дал слишком много обещаний, но в конечном итоге предложил весьма ограниченный набор проектов. То же самое можно сказать, когда речь заходит об инициативе «Один пояс и один путь». Китай готовил широкий спектр проектов в ЕС, однако в конечном итоге от них пришлось либо полностью отказаться, либо отложить их реализацию на неопределённый срок.

Например, в Румынии Китай планировал реализовать два крупных проекта: строительство ядерных реакторов для АЭС Чернаводэ и создание электростанций в Ровинари и Тарнице — Лапутеште. В 2013 году во время саммита «16+1», который состоялся в Бухаресте, Китай согласился направить инвестиции через China General Nuclear Power Group на строительство двух реакторов на АЭС Чернаводэ. Общая стоимость проекта составила $8 млрд. Однако КНР и Румыния до сих пор находятся на стадии переговоров, а реализация проекта по строительству двух атомных реакторов сильно отстаёт от графика.

Что касается ГЭС в Тарнице — Лапутеште, то в 2018 году бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта признался, что проект несколько устарел и не заслуживает каких-либо дополнительных инвестиций. Во время того же саммита «16+1» в 2013 году также было подписано соглашение с China Huadian Engineering о строительстве ТЭС в Ровинари. Однако основные переговоры начались только летом 2017 года, а строительство так и не началось.

В других странах-участницах формата «16+1» дела обстоят не лучше. Венгрия и Сербия с 2013 года ждут строительство обещанной железной дороги между Будапештом и Белградом. Первоначально предполагалось строительство скоростной железной дороги. Теперь максимальная скорость движения поездов упала почти на 20%, до 160 километров в час. С 2013 года начало строительных работ постоянно откладывалось. В итоге Китай так и не смог реализовать ни одного крупного проекта в европейских странах.

Поезд из Белграда в Будапешт

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Частные китайские компании достигли больших успехов. Они скупили ряд европейских компаний, включая Kuka, Daimler, Syngenta, Pirelli. Но на уровне инфраструктуры Китай не достиг целей, заявленных в рамках «16+1» или инициативы «Один пояс и один путь». Даже если некоторые китайские проекты всё же будут завершены в Сербии, Черногории и других странах, они не достаточно крупные, чтобы можно было заявить об успехе формата «16+1». Да, строительство моста Пупина и расширение Костолацкой ТЭС в Сербии, а также инвестиции в шоссе в Черногории и греческий Пирейский порт, могут поддержать имидж инициативы «Один пояс и один путь», но в рамках «16+1» Китай так и не смог выполнить свои обещания.

Явный разрыв между обещаниями и реальными действиями уже подорвал доверие к формату «16+1» и статус КНР как надёжного инвестора. Ежегодный саммит «16+1» утратил свой блеск, а некоторые премьер-министры перестали включать данное событие в свой график встреч.