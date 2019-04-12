Если бы вы решили составить список ключевых компаний, чьи технологии легли бы в основу новой технологической революции, вы бы обязательно включили в этот список голландскую компанию ASML Holding, пишет Алекс Уэбб в статье для издания Bloomberg.

Процессор

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Вот почему нужно уделить особое внимание тому факту, что голландский производитель оборудования, используемого для производства полупроводников, стал жертвой кражи со стороны конкурента, который, предположительно, связан с китайским правительством, согласно сообщению голландской газеты Het Financieele Dagblad, опубликованному в четверг, 11 апреля.

Как сообщила голландская газета, сотрудники ASML, занимающиеся исследованиями и разработками в Сан-Хосе, штат Калифорния, в течение нескольких лет передавали компании XTAL внутренние документы ASML. В 2018 году американский суд обязал компанию XTAL выплатить ASML $230 млн в качестве компенсации, однако тогда ещё не было известно о возможных связях XTAL с китайским правительством.

Промышленный шпионаж

Несмотря на то, что компания ASML менее известна, чем Apple Inc., Intel Corp. или Samsung Electronics, она является второй по величине технологической компанией в Европе по уровню рыночной капитализации. Мировые производители чипов покупают у ASML оборудование по производству полупроводников, которые необходимы для изготовления смартфонов, компьютеров и серверов. Крупнейшими клиентами голландской компании ASML являются такие компании, как Intel и Samsung, а также компания Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая производит чипы для компании Apple.

У голландской компании есть одно серьёзное преимущество перед конкурентами Nikon Corp. и Canon Inc. ASML — это единственная фирма, которая освоила экстремальную ультрафиолетовую литографию (EUV) нового поколения. Литография — это процесс нанесения электронной схемы на кремневую пластину. Технология EUV позволит печатать схемы более чем в 10 раз меньше нынешних.

Стоимость одной EUV установки составляет более $113 млн. Технология EUV приблизит тот день, когда закон Мура, согласно которому производительность процессоров должна удваиваться каждые 18 месяцев, потеряет свою актуальность.

Вот почему технологии ASML представляют особый интерес для китайского правительства. Пекин намерен потратить около $150 млрд в рамках своей программы «Сделано в Китае — 2025», чтобы занять лидирующие позиции в сфере передовых технологий. Несмотря на то, что Китай превратился в центр по производству электроники, китайские власти остро нуждаются в импорте многих важных технологий. В 2018 году министерство торговли США запретило поставку компонентов американского производства китайской компании ZTE. Несмотря на то, что попытка эмбарго провалилась, китайское правительство хорошо усвоило данный урок. Если Китай хочет создать собственную автономную полупроводниковую промышленность, ему нужно получить технологии, необходимые для производства чипов. Однако Китай не может просто взять и купить эти технологии. Одна из причин кроется в том, что компания ASML производит ограниченное число EUV установок, например, в 2019 году компания ASML произвела всего 30 таких систем, а в 2018 году — всего 18. Также существуют ограничения на производство другого литографского оборудования.

Steve Jurvetson Завод электроники в Шеньчжене. Китай

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Пока неясно, какие именно технологии удалось украсть компании XTAL, которая подконтрольна компании DongFang JingYuan Electron Limited, имеющей «косвенные связи» с министерством науки и технологий Китая, согласно данным Het Financieele Dagblad. Голландская газета также сообщает, что XTAL удалось украсть исходные коды, программное обеспечение и секретные инструкции по эксплуатации.

Однако если у кого-то ещё остались сомнения в том, насколько серьёзно Китай относится к независимости собственной полупроводниковой промышленности, то выдвинутые в адрес китайского правительства обвинения в краже технологий голландской компании ASML, если они в конечном итоге подтвердятся, должны развеять эти сомнения.