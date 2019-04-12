Недавнее исследование, проведённое управлением ООН по наркотикам и преступности, стало ярким напоминанием о тех проблемах, с которыми столкнулся Афганистан. Несмотря на 20-процентное сокращение посевных площадей под мак в период между 2017 и 2018 годами (в основном из-за засухи), производство опия по-прежнему остаётся на высоком уровне — 6 тыс. 400 тонн, пишет Гарет Райс в статье для издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганский боевик

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Возрождение незаконной торговли наркотиками в Афганистане достигло беспрецедентного уровня. В настоящий момент на долю Афганистана приходится почти 90% мировых поставок героина. На борьбу с наркотиками потратили $8,6 млрд. На территории Афганистана расположены Международные силы содействия безопасности, однако, несмотря ни на что, торговля наркотиками не просто выжила, она процветает. За период с 2008 по 2018 год было изъято всего 5% от общего объёма опия, произведённого в 2017 году.

Удивительно то, что о проблеме наркотиков в Афганистане редко упоминают за пределами управления ООН по наркотикам и преступности, особенно, когда говорят о будущем Афганистана. Несмотря на неопровержимые доказательства того, что боевики получают деньги благодаря торговле наркотиками, борьба с незаконным оборотом наркотиков в Афганистане никогда не рассматривалась в качестве ключевой проблемы в сфере безопасности. Даже если бы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получали всего 10% годового дохода от продажи наркотиков, они ежегодно получали бы $150−200 млн. В реальности доход боевиков от продажи наркотиков намного выше.

ISAF Headquarters Public Affairs Office На плантации опийного мака. Афганистан

Проблема с незаконным оборотом наркотиков существует в Афганистане уже долгое время. В период Афганской войны 1979—1989 гг. моджахеды получали доход за счёт налогов, которые они взимали с местных фермеров, выращивающих мак. Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в 1996 году, они продолжили взимать налоги с фермеров, выращивающих мак. Правда, в течение одного года действовал запрет, с 2000 года по 2001. Первоначально считалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно хотят пресечь нелегальную торговлю наркотиками, чтобы получить доступ к иностранной помощи, однако реальная цель заключалась в том, чтобы через год распродать накопившиеся запасы опия по завышенным ценам.

Боевики извлекли полезный урок, поскольку усилия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направленные на уничтожение посевов мака, подорвали не только уровень жизни афганского народа, но и поддержку боевиков на региональном уровне. Из-за отсутствия поддержки талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро потеряли власть после вторжения США в конце 2001 года. Маловероятно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь повторят эту ошибку.

После вторжения США произошло резкое увеличение производства наркотиков. Объём производства продолжал расти на протяжении всей войны. Сегодня в производстве наркотиков занято около 354 тыс. человек. В основном они работают на подконтрольной талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории.

Многие эксперты крайне скептически относятся к вероятному успеху продолжающихся мирных переговоров между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это не значит, что эти переговоры — пустая трата времени. Напротив, исследование корпорации RAND, в рамках которого была проанализирована деятельность 648 террористических группировок за последние 38 лет, показало, что в 43% случаев конфликты удавалось урегулировать благодаря политическим переговорам. Причина, по которой успех в Афганистане менее вероятен, заключается в том, что у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет особых стимулов для ведения переговоров.

Благодаря контролю над нелегальной торговлей наркотиками талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют в сельских районах страны больше влияния, чем афганское правительство. Группировка способна создать квазигосударство с надёжным источником финансирования и предоставить сельскому населению больше возможностей, чем правительство.

ISAF Headquarters Public Affairs Office На плантации опийного мака. Афганистан

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В докладе генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, который был опубликован в 2018 году, указано, что на протяжении всего афганского конфликта ни одна из инициатив по борьбе с наркотиками не привела к длительному сокращению производства наркотиков. Недавняя воздушная кампания против лабораторий по производству наркотиков привела к сомнительным результатам. Подобные действия не могут изменить ситуацию, учитывая отсутствие целостной стратегии. Однако может быть уже слишком поздно разрабатывать стратегию борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, которая ещё может не получить поддержку со стороны афганского правительства. А без такой поддержки нельзя добиться значительного прогресса.

Возможно, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так никогда и не смогут вернуть себе власть, однако им этого и не нужно. Группировка не только смогла выжить за долгие годы конфликта, она процветает. Создание на территории Афганистана квазигосударства, ключевым источником дохода которого является торговля наркотиками, представляет серьёзную угрозу не только для региона, но для всего мира в целом. Если не предпринять целенаправленных усилий по борьбе с нелегальной торговлей наркотиками в Афганистане, в стране и дальше будут процветать коррупция и насилие.