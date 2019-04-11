Эквадор сдал Джулиана Ассанжа британским властям. В посольстве южноамериканской страны основатель Wikileaks находился с 2012 года. Но 11 апреля 2019 года представитель дипмиссии Эквадора в Лондоне сам пригласил британских полицейских в посольство. И те скрутили Ассанжа. Обязательно посмотрите кадры его задержания: как Джулиана выводят из здания. Он — с длинными седыми волосами и такой же седой бородой — похожий на древнего старца, монаха-мученика.

New Media Days Джулиан Ассандж

И в этом сравнении есть вполне реалистическое зерно. Ведь мученики зачастую бросали вызов системе. Они алкали правды как истины и справедливости. Не стану превозносить Ассанжа, канонизировать — нет, к нему много вопросов. У него была своя правда, но кто сегодня может претендовать на всю её полноту? И ещё больше вопросов к тем, кто скрутил основателя Wikileaks.

Ассанж имел великое мужество разоблачать всё фарисейство, лицемерие и подлость так называемого международного сообщества. Он рассказывал миру правду о том зле, которые творили якобы величайшие поборники свобод и демократии. Вытаскивал на свет грязь тех, кто представлялся самыми чистыми и светлыми людьми и организациями на свете. Ассанж вскрыл ложь глобального мира — не как нарыв даже, а как гигантского монстра, разбухшего от фарисейства и лжи.

Ленин Морено — президент страны, выдавшей Ассанжа — лично прокомментировал сдачу Джулиана: «Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций». В этом есть ирония, что разоблачителя сдал человек с именем «Ленин». В этом есть злая — поистине дьявольская — ирония.

Объяснение поступка Морено весьма простое. Он стал президентом в 2017 году и, несмотря на якобы социалистические взгляды, затесался в лагерь проамериканских лидеров Южной Америки. Недавно Wikileaks опубликовали данные о его махинациях и связях с мафией. И Запад прижал Ленина Морено: либо выдаёшь Ассанжа, либо мы признаём твою коррумпированность. Президент Эквадора выбрал первое — и этот позор теперь навсегда с ним. Ленин Морено, тебя правильнее называть Иуда Морено — отныне твоё имя в списке величайших предателей.

Asamblea Nacional del Ecuador Ленин Морено

Теперь Ассанжу грозит минимум пять лет тюрьмы. Однако боюсь, для его наказания изберут куда более суровые меры — вплоть до уничтожения. Ассанж слишком опасен. Он выдан, но не сломлен. И каждый, кто ещё сохранил в себе запрос на справедливость, обязан продолжить его борьбу.

11 апреля 2019 года — знаковый день в истории человечества. Именно так, без преувеличения. Сегодня окончательно восторжествовала тотальная ложь. Дело не только в том, что выдачей и арестом Ассанжа приговорили свободную журналистику. Тут шире, масштабнее — библейский или, если угодно, эсхатологический контекст. Потому что, как сказано в Писании, князь мира сего дьявол, и он есть величайший лжец. Миром правит ложь — и 11 апреля 2019 года мы в этом окончательно убедились.

Wikileaks рассказали миру о том, что ЦРУ разрабатывало программы по слежке через мобильные телефоны и телевизоры. Опубликовали досье узников лагеря Гуантанамо. Поведали о преступлениях американских солдат в Афганистане и Ираке. Ассанж и Wikileaks попытались рассказать миру правду. А что дальше?

Гуантанамо

Да, мир узнал, что у Саддама Хуссейна не было химического оружия. Узнал, как пытали иракских пленников в тюрьме «Абу-Грейб». Узнал о расстрелянных американцами мирных жителях Багдада. Об издевательствах над беженцами из Ливии. О подноготных «цветных революций». О политических махинациях. О тотальной слежке. Мир узнал всё это и — промолчал.

Преступники не наказаны. Хуже — они ведут комфортную, сытую жизнь. Те, кто отдавал приказы о пытках тысяч людей, о расстрелах невиновных, об уничтожении стран, чувствуют себя прекрасно. А тот, кто попытался раскрыть их злодеяния, вынужден был скрываться, а теперь и вовсе отправлен в тюрьму.

В голливудских боевиках всё иначе: там хороший парень, борющийся за правду, находит союзников и побеждает. Но в реальном мире он проигрывает. В том числе и потому, что у него не отыскивается союзников. Миру нравится жить по лжи и жить во лжи. И на откровения люди, кивнув головами, пялясь в айфон, позёвывая, отвечают: «Ага, ну и?..»

Многим из них плевать на правду. Дайте только немного сытости и немного комфорта. Дайте столик из каталога, телевизор с плазменным экраном и пиццу. Дайте тупеть и деградировать дальше. Правда сегодня мало кому нужна. Она не только горька, но и убийственна, бесполезна. Точнее так — правда сегодня убийственно бесполезна. И потому на её погосте весело выплясывают лжецы — с холёными мордами и в идеальных костюмах, из-под которых торчат хвосты.

И когда мир, лежащий во зле и вранье, навернётся ко всем его рогатым хозяевам — это будет логично. Не вините только их — вините и себя тоже, что не смогли или не захотели услышать правду.