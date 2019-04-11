



Иван Шилов ИА REGNUM

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, чье увольнение по представлению президента Украины Петра Порошенко согласовало правительство, провел брифинг, передает «Таймер» (Одесса). «Причины моего увольнения все увидели: выборы в области прошли прозрачно», — подчеркнул Степанов и добавил, что решение о его отставке политическое. Бывший губернатор заверил, что будет следить за событиями в Одесской области. Напомним, ранее на сайте президента Украины были обнародованы датированные 6 апреля указы №107/2019 и №108/2019, согласно которым Порошенко отстранил Степанова от должности губернатора. Сам же Степанов на брифинге в понедельник, 8 апреля, заявил, что отказывается уходить со своего поста, поскольку считает соответствующий указ незаконным. Степанов рассказал, что Порошенко предлагал ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался.

«Бунт, поднятый одесским губернатором, вызван двумя обстоятельствами, возникшими отнюдь не вчера и не на ровном месте, — пишет главный редактор портала «Думская» (Одесса) Олег Константинов. — Степанов никогда не был членом команды Порошенко, его назначение явилось следствием договоренности с известным олигархом, в верности которому губернатор сегодня почти открыто расписался… Позицию Степанова, который крутит дули шефу, подбивает на протест подчиненных и продолжает, несмотря ни на что, рулить областью, нормальной назвать никак нельзя. Не согласен с указом — оспорь в суде. Но сначала подчинись! И одно дело, когда подобным занимается ректор вуза, а другое — чиновник такого уровня да еще и в воюющей стране. Попахивает захватом государственной власти в отдельно взятом регионе. Между прочим, уголовное преступление».

Порошенко сначала заставлял Степанова написать заявление на увольнение с должности по собственному желанию, а когда тот отказался, издал незаконный указ о его увольнении. «Волинські Новини» (Луцк) уверены: причина гнева президента проста и понятна — провальный рейтинг после первого тура (Порошенко поддержало 9% избирателей, Владимира Зеленского — 41%), ликвидация «сетки» по подкупу в пользу президента и многолетняя дружба Степанова с оппозиционным политиком, председателем Волынского областного совета Игорем Палицей, которую одесский губернатор никогда не скрывал.

Максим Степанов (крайний слева)

В мае 2014 года во время голосования в первом туре внеочередных выборов президента Черкасская область отдала Порошенко 54,61% голосов, сообщает «Провінція» (Черкассы). Во время голосования в первом туре 31 марта 2019 года за действующего президента отдали свои голоса 12,2%. Накануне первого тура перед всеми главами районных государственных администраций была поставлена задача — 30% поддержки в районе Порошенко. При этом каждый председатель РГА должен был написать заявление об отставке с открытой датой (правда, согласились это сделать, по информации издания, только два человека). Сколько из этих 12% приходится на админресурс? В среде политтехнологов существует устоявшееся мнение, что более 5% админресурс дать не может. Еще один устоявшийся штамп — представитель действующей власти на любых выборах априори стартует с 10−15% голосов. Таким образом, реальный результат Порошенко в Черкасской области без госслужащих и админресурса должен колебаться в пределах статистической погрешности. Это фиаско, Петр Алексеевич.

«ОстроВ» (Донбасс) анализирует, как проголосовал Донбасс и кого он поддержит во втором туре. «В первом туре президентских выборов я, как и большинство моих знакомых, поддержала Александра Вилкула, некоторые — Юрия Бойко. Во втором туре мы однозначно проголосуем за Владимира Зеленского, это даже не обсуждается. Он нам ближе, он может реально решить проблемы с Россией, войной, национализмом, русским языком и всем тем, что так раздирает и делит Украину на Восток и Запад», — рассказала изданию жительница Мариуполя Екатерина, которая работает на одном из крупнейших предприятий города. В Донецкой области лидером президентской гонки стал кандидат от политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Бойко с 36,84%. В Луганской области Бойко набрал 43,96%. По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, у значительной части жителей Донбасcа преобладают пророссийские взгляды. Что касается «серебряного места» на Донбассе, а именно Зеленского, то он это называет продолжением российской темы. Примечательно также, что Порошенко ухудшил свой результат по Донецкой области за пять лет в три раза —с 36,15% в 2014 году до 12,64% сегодня, а по Луганской — в пять раз с 33,17% в 2014 году до 6,58% в 2019 году. «Голосование первого тура — это голосование «за», ведь избиратель выбирал того, кому симпатизировать. А во втором туре будет голосование против, то есть выберут Зеленского, чтобы президентом не стал Порошенко, и наоборот», — считает директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Она считает, что электорат лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и Бойко поддержит Зеленского, а избиратели бывшего министра обороны страны Анатолия Гриценко и бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко — Порошенко.

Gov.ua Выборы на Украине

«Первая пятерка кандидатов в президенты Украины, которых поддержали в разных районах нашей области, оказалась практически одинаковой, — рассказывает «За Збручем» (Тернополь). — Традиционно и не в последнюю очередь благодаря церкви Московского патриархата из общей картины выделился только Почаев, где симпатии избирателей получил откровенно пророссийский кандидат Бойко. Из 3720 почаевцев, принявших участие в голосовании, 775 поддержали Зеленского, 628 — Порошенко, 530 — Бойко. Удивительно высокий показатель голосов для Западной Украины в Почаеве получил и Вилкул — до 304. Большинство голосов за Бойко и Вилкула в Почаеве были отданы на избирательных участках, на которых могли голосовать монахи Почаевской лавры, Почаевского монастыря-скита и студенты Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата. Горожане, в отличие от московских попов, все же проголосовали за выдвиженцев, которые поддерживают автокефалию Украинской церкви».

«Мы только сейчас понимаем, что свою избирательную кампанию Зеленский начал еще в 2016 году», — заявила порталу Zaxid.net (Львов) руководитель социологической компании Fama Марьяна Малачивская. Мы в этом году впервые использовали панельные исследования, говорит социолог, когда опрашивали одних и тех же людей на протяжении избирательной кампании. И смогли увидеть, насколько их мнение отличается и насколько они меняют свои позиции. Люди колебались, люди выбирали между разными кандидатами, они слушали, взвешивали. И были случаи, когда мы видели, что человек по состоянию на сегодня в ядре одного кандидата, через две недели он уже колеблется между двумя другими кандидатами. То есть то, что предлагалось кандидатами, меняло конъюнктуру политического рынка, соответственно на это люди и реагировали. Мы видим, что в этом году очень большим мотивом является протестность. И собственно большая доля среди избирателей Зеленского — это протест против политической элиты. Если посмотреть со стороны на кампанию Зеленского, то, начиная с декабря, он очень активно захватывал чужой электорат, он захватывал неопределенных. Чем? Образом, это не политическая фигура — это образ недосказанный. Который, собственно, хорошо сработал тем, что каждый себе дописал-дорисовал то, что хотел видеть.

Цитата из кф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

«Я не «порохобот», но буду голосовать за Порошенко во втором туре президентских выборов, — заявляет на страницах «Збруч» (Галичина) поэт Андрей Любка. — Во втором туре оппозицию представляет именно Зеленский — и я за голову хватаюсь от такой перспективы. Потому за его спиной уже готовятся к реваншу Коломойский, Лукаш, Портнов, Разумков и куча разного политического мусора, который переобувается прямо на лету. И важны здесь не столько фамилии, сколько само намерение реванша, желание уничтожить все те реальные наработки, которые я считаю наибольшим достижением майдана, а враги называют «украинизацией». Впервые за годы независимости нам удалось достичь прогресса в отстаивании украинского языка, введения квот на украинскую музыку и финансирование украинского кинопроизводства. Ожил книжный рынок, украинцев переводят так много, как никогда, появились десятки новых музыкальных групп, созданы действенные институты (Институт книги, Культурный фонд, Украинский институт), наша дипломатия научилась продвигать украинскую культуру за рубежом — все это в сумме можно назвать ренессансом украинской культуры. И поскольку эта сфера лично для меня является самой важным, то именно она (вместе с боеспособной армией, начатыми реформами и евроинтеграцией) определяет мой выбор. Поэтому когда я слышу, как Зеленский снова затягивает старую песню о русском языке и правах граждан востока, начинает включать заднюю с НАТО и стремится договариваться с Путиным — для меня это красная карточка и удаление с поля… Во втором туре мой критерий выбора прост — прочь от Москвы».

Николаевский мэр Александр Сенкевич готов поделиться своим опытом управления городом с кандидатом в президенты Украины Зеленским, чтобы отговорить его принимать участие в выборах. Об этом он говорил в комментарии «НикВести» (Николаев). Сенкевич отметил, что по его мнению, люди, которые поддерживают Зеленского и хотят видеть его на посту главы государства, первыми предадут его и начнут критиковать его работу. «Я думаю, что если бы господин Зеленский пообщался немного со мной, как с городским головой, человеком, который до этого не занимался вопросами местного самоуправления, я бы с ним поделился своим коротким опытом в местном самоуправлении, в управлении городом, то мне кажется, что он бы отказался принимать участие в выборах во втором туре. Просто господина Зеленского можно пожалеть, потому что через полгода люди, которые его превозносят и желают, чтоб он изменил страну, будут его жрать вместе с потрохами», — заявил Сенкевич.

Канадский политолог украинского происхождения, специалист по истории и политике независимой Украины Тарас Кузьо уверен: «Путин съест Зеленского, как шоколадку «Рошен». Кузьо посетил Житомир и презентовал перевод собственной книги «Война Путина против Украины: революция, национализм и криминалитет», которая вышла на английском языке три года назад, информирует «Перший житомирський інформаційний» (Житомир). Издать ее на украинском и русском тиражом в 4000 экземпляров помогло министерство информационной политики Украины. Распространяют книгу бесплатно. Во время презентации Кузьо большое внимание уделил тому, как события в стране и война на востоке повлияли на национальную идентичность украинцев. Он уверен, что это значительно ускорило процессы, которые до того шли очень медленно. Сам он, готовя книгу, 15 раз ездил на передовые позиции в зоне проведения «АТО», ночевал у десантников, слушал русскоязычное население страны. Его откровенно удивляет, почему иностранец смог поехать на войну, а кандидаты на пост президента, кроме Кошулинского и Порошенко, за все время так и не нашли для этого возможности. «Война будет еще долго. Я не вру и не говорю это для того, чтобы напугать вас. Если бы Путин признал Украину, война закончилась бы. Но так не будет, и он этого не допустит, — говорит Кузьо. — Если предположить, что Путин погиб, то война продолжалась бы. 70% россиян поддерживают события, произошедшие в Крыму, считают эти действия правильными».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Религиозные общины УПЦ МП в Ровенской области массово обращаются в суд, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Сопредседатель программы «Защитник веры» Юрий Трачук считает такие обращения подозрительными. Ведь все 24 дела, которые рассмотрели в суде, очень однотипны. В них УПЦ МП просит признать недействительными распоряжения Ровенской областной государственной администрации о регистрации общин Православной церкви Украины в области, а заодно приостановить их действие на время рассмотрения. Так община Свято-Михайловского прихода Сарненской епархии УПЦ МП в иске отметила, что «считает действия Ровенской ОГА по принятию и рассмотрению документов для проведения государственной регистрации устава Свято-Покровской церкви села Макотерты в новой редакции противоправными». Кроме этого, «заявитель имеет обоснованные основания утверждать, что распоряжение, которым был зарегистрирован устав Свято-Покровской церкви села Макотерты в новой редакции, является противоправным и подлежащим отмене в части государственной регистрации». На сегодня в суд таких почти одинаковых заявлений (от священников и религиозных общин) поступило 24 и их будет намного больше. Судебные процессы только начались и неизвестно, какие именно решения будут приняты.

Документальное кино «Я, Бандера» снимут на Прикарпатье, сообщает «Курс» (Ивано-Франковск). Съемки должны состояться в Ивано-Франковской области и Германии. Представители компания «Кинокомиссия» встретились с начальником управления культуры областной государственной администрации Владимиром Федораком и мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивем. «Город готов поддержать съемки этого фильма, это крайне актуально сегодня. Надо развенчивать те мифы, которые десятилетиями навязывались советской системой. Такие люди, как Бандера, могут вдохновлять нас, Восток и Запад, на развитие национальной идеи. Главное, по современному, разнопланово подать фигуру Степана Бандеры. Чтобы мы могли пережить события того времени и почувствовать себя на месте героя», — отметил Марцинкив. Об идее фильма «Я, Бандера» рассказал продюсер Олег Щербина: «Принципиально не хотим вмешательства иностранцев в кино, потому что это наша тема. Мы подаем ленту на конкурс Госкино, уверен, что получим поддержку. Этот проект очень нужен, и мы его сделаем!». Съемки фильма «Я, Бандера» планируют начать в конце года.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль отказался выслушать местных венгров и отправил их сначала в «задницу», а затем к Зеленскому, рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Представители венгерской общины села Петрово (Пийтерфолво) Виноградовского района пришли с более чем тысячей подписей к губернатору с просьбой отремонтировать отрезок автомобильной дороги государственного значения Вилок — Дьяково, который находится в ужасном состоянии. Москаль отказался выслушать представителей венгерской общины и отправил их сначала в «задницу», а затем к Зеленскому.

Председатель комитета венгерского парламента по иностранным делам Жолт Неймет во время круглого стола в Будапеште заявил, что «Украина должна приостановить дебаты относительно своего языкового законопроекта и принять закон, соответствующий европейским нормам и не ограничивать права национальных меньшинств», информирует Mukachevo.net (Мукачево). Неймет утверждает, что законопроект, который планируют принять на Украине, вызывает беспокойство, и утверждает, что он ограничит использование языка национальных меньшинств даже в частной жизни. Он отметил, что Будапешт против этого законопроекта, который, по его словам, создает дополнительное напряжение, вызванное законом «Об образовании». «Изоляция не может быть в интересах Украины, — отметил Неймет. — Если существует путь к миру, если есть перспектива интеграции с Западом, то это может быть только при условии уважения прав человека, прав меньшинств». Итоги первого тура президентских выборов дают ему основания надеяться, что Украина сможет урегулировать собственные геополитические конфликты и построить внутриполитическую деятельность с соблюдением прав меньшинств. Неймет уверен, что позиция Венгрии имеет значительную поддержку в ПАСЕ. Он отметил, что более 80% членов ПАСЕ осудили украинский закон «Об образовании» и призвал Киев обратиться в Венецианскую комиссию по этому вопросу. Также Неймет выразил надежду, что в этой резолюции не будет необходимости после президентских выборов на Украине.

George Chernilevsky Турул — венгерский национальный символ. Скульптура в Ужгороде (Украина)

Журналист Роман Цимбалюк предложил ввести на Украине такое понятие, как украинский русский язык, пишет «Вечерний Харьков» (Харьков). По его словам, он будет во многом отличаться от литературного варианта, используемого «страной-агрессором», подчеркнув, что единственным государственным языком на Украине всегда будет оставаться украинский. «Возможно, через какое-то время нужно будет ввести такое понятие, как украинский русский. И, кстати, он уже сейчас отличается. И чем дальше, тем сильнее. Очень много слов имеют разное ударение, произношение ну и, конечно, очень большая разница в предлогах», — сказал Цимбалюк. В частности, он допустил возможность использования словосочетания «на России» по примеру того, как показательно это делает «страна-агрессор» по отношению к Украине. «В нашем варианте русского языка, в украинском русском языке (это как американский английский) можно, кстати, ввести это в качестве правила — на России. Звучит же как, правда? Когда ты последний раз был на России? Мне даже ухо не режет», — с сарказмом отметил журналист.