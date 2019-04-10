Культовый режиссер квир-кино (или «странного кино»), называющий Cahiers du cinéma «горсткой сектантов» и «болтающих о пролетариате парижских интеллектуалов». Для одних он — французский Педро Альмодовар, для других — Вуди Аллен, а для кого-то — Роман Полански с Альфредом Хичкоком. Это Франсуа Озон, выдающий почти каждый год по фильму, любитель киноигр то в ситком, то в детектив, то в мюзикл и мелодраму, представитель вечно ненавидимого и презираемого буржуа, синефил, которого не любят правящие, зато всегда ждет публика. «Это же уродство. Искусство для извращенцев», — говорит герой озоновского фильма. В преддверии выхода на экраны новой ленты обладателя берлинского «Серебряного медведя» и сан-себастьяновской «Золотой раковины», трижды номинанта на каннскую «Золотую пальмовую ветвь», дважды на венецианского «Золотого льва» и пятикратного номинанта на берлинского «Золотого медведя» вспоминаем лучшие картины Франсуа Озона.

Франсуа Озон

«Под песком» (2000)

Цитата из к/ф «Под песком». реж Франсуа Озон. 2000. Франция, Япония

Вместо излюбленных гомо‑ и бисексуальной тем — тончайшая драма о смерти. Малое кино большого автора. Это история брака немолодой пары. Во время отпуска муж и жена приезжают на безлюдный пляж, он уходит купаться, она остается загорать. Когда женщина просыпается, видит, что муж исчез. Первая мысль — утонул, но тело не найдено, поэтому непонятно — то ли утонул, то ли бросил ее. «Под песком» — меланхоличный рассказ о горе и одиночестве, который становится таинственнее, покрываясь легким налетом детектива, когда жена, преследуемая призраком, совершенно реальным, узнает, что муж незадолго до отпуска посещал врача. Смысл этой мистической картины, лишенной мелодраматизма и банальщины, где проявляется озоновская игра с материальной и вымышленной реальностями, прекрасно выражает прощальная записка британской писательницы Вирджинии Вулф к любимому, которую цитирует новому ухажеру Шарлотта Рэмплинг в роли (одной из лучших за всю свою карьеру) скорбящей жены: «Я чувствую, что-то зовет меня. Я слышу голоса, которые звучат у меня в голове. Я хочу найти что-то, но не могу больше искать. Я отдаю тебе всю свою жизнь». Смерть. Отчаяние. Но жизнь продолжается.

«Бассейн» (2002)

Цитата из к/ф «Бассейн». реж Франсуа Озон. 2002. Франция, Великобритания

Атмосферный триллер об известной писательнице детективных романов, которая уезжает в дом своего издателя на солнечном побережье Франции, чтобы пережить личный и творческий кризисы. И вдруг тишину и покой нарушает блудливая дочь издателя. Бассейн у дома оказывается местом похоти, криминала и встречи старости в лице Шарлотты Рэмплинг, награжденной за роль европейским «Оскаром», и развязной молодости в лице Людивин Санье, актрисы из озоновского костюмно-постановочного хита «8 женщин». «Обозленная англичанка» воплощает свои желания, тревоги и страхи перед жизнью и смертью, не забывая комично станцевать и соблазнить садовника. Озон сделал искусное кино о ревности и вдохновении, мастерски манипулируя противоположными натурами и наслаивая две реальности. А еще надувной матрац кровавого цвета очень символично покачивается в манящем бассейне, как пятно в творческом воображении. «Бассейн» очень точно характеризует кино французского автора. Это кино-загадка и изящный реверанс одноименной картине 1969 года с Аленом Делоном и Роми Шнайдер. В общем, эротично, романтично, элегантно, по-хичкоковски, с убийством и фетишизмом. «Бассейн» похож на триллер, но никогда не знаешь, во что верить. Сплошные отражения и бисексуальность. Квинтэссенция Франсуа Озона, любителя тайн, обманов и намеков.

«Молода и прекрасна» (2013)

Цитата из к/ф «Молода и прекрасна». реж Франсуа Озон. 2013. Франция

17-летняя школьница ведет двойную жизнь — девушка играет роль проститутки, но не ради денег или секса. Возможно, даже от скуки. «Молода и прекрасна» — о сексе как эксперименте и заманчивой мысли сбежать и быть кем-то другим. Девушка одержима не сексом, а тем, что вокруг секса. Почему так, режиссер отвечает стихами Рембо: «Июнь, 17 лет, и кругом голова, шампанское туманит ваши речи. И вы мечтаете…» Эта авторская меланхоличная драма — об одиночестве, вседозволенности, равнодушии и похотливых приключениях в Париже нелюбви. А всё потому, что «в 17 лет серьезность не к лицу». Но как быть, если «шлюха на час — шлюха навсегда»? Режиссер под девчачью попсу на грани меланхолии смотрит на непознаваемость женщины и пошлость буржуа. «Молода и прекрасна» — поэтизация проституции и философский взгляд на общественное табу. Только у Озона девушка может сразу заниматься сексом и смотреть со стороны на себя в сексе. И снова появляется Шарлотта Рэмплинг, и снова вдова, как в «Под песком», и снова две женщины, молодая и пожилая, как в «Бассейне». Лирическая история кажется легкомысленной и безобидной, но, как всегда с озоновским кино, это чувство обманчиво. А всё потому, что мы не знаем ни тех, кто рядом, ни даже себя, и об этом творчество Озона, который видит кино как акт разоблачения и обнажения. Самое мейнстримное произведение француза об обретении себя (как любой другой фильм Озона). Однако это вовсе не означает, что кино банальное или глупое. Просто понятное.

«Крысятник» или «Ситком» (1998)

Цитата из к/ф «Крысятник». реж Франсуа Озон. 1997. Франция

Тихий вуайерист Франсуа Озон не снимает один и тот же фильм дважды. Творчество француза эклектично, но «Крысятник» — игра, анархия, сексреволюция — самый странный фильм в этом списке. Злобно-смешной дебют эстетически консервативен, театрален, но тематически и драматически великолепен. Отец приносит в дом красноглазую крысу, и семья постепенно начинает вести себя странно. Сын зомбированно признается в своей гомосексуальности и балуется кабачками, дочь причиняет себе боль и становится инвалидом… А может, дело не в крысе? «Крысятник», похожий на мизантропию Михаэля Ханеке и сюрреализм Луиса Бунюэля, иллюстрирует закат (а может, рассвет) европейского общества, где гомосексуализм, садомазохизм, инцест и убийство вытравляют мужское начало. Стоит выпустить грызуна из клетки — загрызет изнутри. Рушатся все законы и табу, остаются только животные инстинкты. Обыграна эта социально-абсурдистская сатира так, что невозможно сдержать ухмылку и возмущение. Страшно и смешно уже само начало — отец приезжает домой, семья радостно поздравляет его с днем рождения, а мужик достает пистолет и всех расстреливает. Надо было привезти кошку, что ли. Особенно забавно и печально «Крысятник» выглядит рядом с «По воле божьей» — острой драме о педофилах, которая якобы должна зарядить людей на борьбу. И тут, и там автор говорит о смерти Бога. Вкус к греху у Озона чувствуется уже в «Крысятнике», когда режиссер был еще маргиналом, а не мейнстримом.

«В доме» (2012)

Цитата из к/ф «В доме». реж Франсуа Озон. 2012. Франция

Школьник увлечен «нормальной» семьей своего одноклассника, особенно его матерью, вот он и пишет о них в домашнем сочинении, которое требует продолжения. А в этом писательском ремесле мальчишке охотно помогает учитель литературы, потому что «у него талант, и я пытаюсь ему помочь». Тут вам и секс-шоп с резиновыми куклами, который, пардон, не секс-шоп, а модная галерея, и разговоры о сексе, и гомоэротизм, и урок по построению объемного сюжета и персонажей, а в роли матери — муза Полански Эмманюэль Сенье. Паренек не может найти себя в реальной жизни, поэтому находит в художественной литературе. В этом и есть весь Озон, который иллюстрирует, что жизнь без истории ничего не стоит, и подглядывает за этой жизнью. «Его бесит реальность, и кто его за это осудит?» И зрителю позволено стать соавтором этой фантазии, как соучастником убийства в «Бассейне». Этот фильм очень похож на «Бассейн» конфликтом воображения и реальности, но если один окутан тайной, то другой многое проговаривает вслух. Озон — автор, поэтому повторения неизбежны, зато повторяется как! Режиссер — тот же мальчик за последней партой — его никто не видит, зато он видит всех. Человек одержим подглядыванием и наблюдением, граничащим с сексуальным влечением. «В доме» — «Окно во двор» классика современного и очень французского кино, который, подобно своим героям, выискивает скрытые семейные драмы, комедии и трагикомедии для собственных воображаемых историй.