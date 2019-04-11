11 апреля дан старт выборам в парламент Индии. С начала 2019 года территория Индии в глазах многих граждан страны напоминает карту боевых действий. С апреля по май проходят выборы в нижнюю палату индийского парламента Лок Собха (Lok Sobha). Они проходят раз в пять лет в несколько этапов в 29 штатах государства, шести союзных территориях и столичном округе Дели. В свою очередь расстановка сил как во время выборов, так и после, выборы нового премьер-министра могут повлиять не только на внутреннюю, но и внешнюю политику, включая и российско-индийские отношения.

A.Savin, WikiCommons Здание парламента в Нью-Дели

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Бескомпромиссная критика действующего премьер-министра Нарендры Моди и его Бхаратия Джаната Парти (BJP) (Индийская народная партия) со стороны оппонентов и, прежде всего, Индийского национального конгресса (INC) (президент Рахул Ганди) предполагает, что борьба будет «не на жизнь, а на смерть». К этому можно добавить, что основное противостояние складывается и между упомянутыми партиями, и политиками, которые представляют собой диаметрально противоположенные личности по происхождению, образованию, личным и деловым качествам. Прогнозы и выводы индийских политологов выглядят весьма эклектично и скорее говорят о политических пристрастиях аналитиков, нежели чем о беспристрастном прогнозе. Естественно, что большая часть специалистов торопится предсказать победу партии Моди, однако множественные политические союзы на местах не позволяют утверждать об однозначности такого рода предсказаний.

(сс) Al Jazeera English Партийные флаги партии Бхаратия Джаната (BJP) и Шив Сена на улице индийского города Мумбаи

Специфика индийских выборов — необходимость альянсов с местными партиями в отличие от России, где политический ландшафт в основном украшают филиалы общенациональных партий. В качестве примеров можно привести и некоторые факты, и утверждения. Правящая BJP активно сотрудничает с националистической партией Шив Сена (Shiv Sena) в штате Махараштра, где и была создана, сохраняет влияние и имеет административный ресурс упомянутая организация. В южном штате так называемого дравидского пояса — Карнатаке — партия Моди пытается навести мосты с вполне светской партией Джаната Дал (Секьюла) (Janata Dal (Secular), которая также имеет определённое влияние в Керале (юг Индии).

Стратег BJP Прашант Кумар (Prashant Kumar), дирижировавший победными выборами в 2014 году, очевидно «заточен» на формирование новых соглашений с Комитетом политической активности Индии (India Political Action Committee, I-PAC), молодёжной структурой, имеющей влияние в штате Тамил-Наду (Тамилнад). Учитывая его восьмилетний опыт работы в ООН, можно предположить, что поставленные задачи в качестве переговорщика он выполнит.

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В этом же штате правящая партия пытается договориться с организацией Всеиндийская федерация дравидского прогресса имени Аннадураи (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, AIADMK). Тамильская партия со сложно произносимым названием вторая по популярности в штате и может привлечь голоса избирателей на сторону общенационального блока в регионе.

В ключевом для индийских выборов штате Уттар Прадеш, где в 2014 году партия Моди получила 71 из 80 голосов, ситуация для BJP выглядит не совсем радужно. На выборах партия сталкивается с Партией Самаджвади (Samajwadi Party) и Партией Бахуджан Самадж (Bahujan Samaj Party (BSP) под руководством харизматичной Майавати (официально Kumari Mayawati). Упомянутые организации поддерживают далиты (неприкасаемые) в этом регионе, а в перспективе голоса могут перейти Индийскому национальному конгрессу (INC) под руководством Рахула Ганди.

(сс) counterclockwise Майавати на страницах газет

Схожая ситуация складывается и в Западной Бенгалии (42 места в Лок Сабха), где Бхаратия Джаната Парти сталкивается с противодействием партии Тринамул Конгресс (Trinamool Congress (TMC) и возможного альянса INC (клан Неру-Ганди) и Коммунистической партии Индии (CPI (M). Причём на распределение голосов повлияет и позиция руководителя ТМС, другой авторитетной женщины-политика Маматы Банерджи (Mamata Banerjee), которую ласково называют «Диди».

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Тем не менее при всём многообразии взглядов на внутреннюю политику Индии очевидна нацеленность на социальную справедливость обоих ведущих партийных блоков. Чего стоит только предложение Рахула Ганди о введении минимального дохода для беднейших слоёв населения. На локальном уровне руководитель INC пытается перехватить инициативы Нарендры Моди, предлагая меры по поддержке крестьян, что, по мнению разработчиков предвыборной кампании Конгресса, должно оттянуть голоса сельских жителей в свете прошлогодних протестов индийских фермеров против сельскохозяйственной политики. Тем не менее действующий премьер-министр сделал много для этого, самого значительного сегмента населения Индии. Бесплатный газ для деревень, увеличение охвата электроснабжением, персональные счета для получения субсидий фермерами: всё это позволяет утверждать, что позиции Моди по-прежнему сильны в индийской деревне.

Следует признать, что претензии к нынешнему хозяину кабинета министров Индии в отношении преследования религиозных меньшинств, прежде всего мусульман и христиан, также повлияют на предпочтения избирателей даже с учётом того, что большая часть населения страны индуисты, около 80%. Далеко не всем приверженцам этой древнейшей религии нравится форсированная «индианизация» страны и поляризация общества. В качестве недостатков управления ему вменяют в вину создании недостаточного количества рабочих мест при росте ВВП около 7% в год и систему медицинского страхования для беднейших слоёв населения, которая критикуется по многим параметрам.

(сс) Narendra Modi Нарендра Моди среди электората

Интересно, что представитель клана Неру-Ганди Рахул, которого ещё недавно называли «pappu» (наивный ребёнок), подразумевая его неспособность жёстко действовать и принимать решения, а критики именовали «принцем», намекая на оторванность от народа, при подготовке к выборам 2019 показал себя несколько иным образом. Он смог мобилизовать старейшую партию Индии и выдвинуть «электоральный манифест», который в декларативной форме обозначил основные направления Индийского национального конгресса.

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Норендра Моди ответил на это своим манифестом, также делая упор на социальной справедливости и помощи сельскому населению. При этом стратеги BJP остались верны себе, лозунг «национализм — наше вдохновение» по-прежнему акцентирует внимание на «индусской» составляющей нации.

Рассматривая возможное влияние на будущую международную повестку, стоит отметить, что семья Неру-Ганди в Индии считается пророссийски настроенной впрочем, как и ранее просоветски. И Соне Ганди, и её сыну Рахулу это неоднократно пытались ставить в вину. Так, серьёзным обвинением прозвучал в 2017 году из уст министра информации и вещания Индии Смрити Ирани (Smriti Irani) намёк в адрес Рахула Ганди о его возможной поддержке в Твиттере со стороны России. Стоит ли говорить, что сама Смрити состоит в Бхаратия Джаната Парти. С другой стороны, уже в 2019 году в некоторых индийских СМИ и социальных сетях появились сведения о том, что Рахул Ганди якобы не гарантировал Москве дальнейшие закупки вооружений и в частности сделку по С-400. Объяснялось, что подобное отношение названо «преждевременным», до того как Россия и США не улучшат свои отношения. Но такого рода посыл (правдивый он или ложный) скорее позволяет утверждать, что в течение своей политической карьеры Рахул будет находиться в положении Дональда Трампа с его «русским следом». В ответ же со стороны INC раздаётся критика решения Нарендры Моди о закупке французских многоцелевых истребителей «Рафаль» (Rafale), сделка по которым объявлена «насквозь коррупционной».

(сс) Sidheeq Рахул Ганди

В целом, говоря о Рахула Ганди в свете международных отношений, его сторонники объявляют главу INC будущим глобальным лидером, который способен договориться и с Вашингтоном, и с Москвой, и с Пекином. Отдельные наблюдатели из западных стран утверждают, что Конгресс и клан Ганди всегда были настроены к противостоянию с Вашингтоном. И, опираясь на такой тезис, даже предполагают, что нынешний премьер представляет больший интерес для Вашингтона. По мнению других зарубежных экспертов, всё наоборот: националистическая политика действующего руководителя кабинета министров несёт в себе конфликтное начало, и переход власти к INC несёт в себе благо для Индо-Тихоокеанского региона.

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Обсуждая перспективы, не стоит забывать, что именно Нарендра Моди заключил сделку с Москвой на поставку комплексов С-400 «Триумф» на 5,43 млрд долларов США, несмотря на санкционное давление, продолжил развивать совместные энергетические проекты с российскими углеводородными гигантами и сделал иные шаги в сторону России. Во внешней политике от него же большинство радикально настроенных граждан Индии также ожидает и более жёсткого решения проблем с Пакистаном в свете последнего террористического акта в Южном Кашмире. Однако другая сторона такого подхода предполагает, что отношения с упомянутыми государствами повлияют на экономическое развитие страны. В свою очередь считается, что военная составляющая кабинета под руководством Рахула Ганди приобретёт более сдержанные очертания. Как следствие очевидно: в оценках возможных действий основных политических конкурентов, BJP и INC прослеживается абсолютная разноголосица мнений. При этом и внешние, и внутренние наблюдатели и заинтересованные стороны забывают о том, что, независимо от взглядов на внешнюю политику, как Ганди, так и Моди будут настроены не «проамерикански», «пророссийски», а прежде всего, «проиндийски».

(сс) American Center Mumbai Пожилая индианка с бюллетенем для голосования

Естественно, что приход того или иного большинства в Лок Собха предполагает определённые подвижки во внешнеполитическом курсе. Следует отметить, что вряд ли Нью-Дели изменит курс относительно России в ближайшие 2−3 года. Конечно некоторые ключевые точки: отношения к санкциям, закупка вооружений могут измениться не в пользу России. Тем не менее направленность любого правительства Индии на «стратегическую автономию» открывает широкое поле для сотрудничества, независимо от отдельных проблем. Индия, которая считается страной третьего мира, неуклонно движется к тому, чтобы стать глобальной державой, и воспринимать Нью-Дели как равноправного союзника необходимо уже сегодня, кто бы ни находился в резиденции индийского премьера Панчавати (Panchavati) в Нью-Дели.