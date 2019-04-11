В 2018 году Аргентина столкнулась с валютным кризисом и стагфляцией. Годовой уровень инфляции достиг 47,6%, ВВП сократился на 2,5%, увеличился уровень бедности населения, обострилась ситуация с безработицей, пишет Мартин Гусман в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Аргентина

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Эти показатели указывают на хронические проблемы аргентинской экономики. На протяжении более десяти лет структурные недостатки ограничивали рост реального спроса, препятствуя устойчивому росту экономики. В декабре 2015 года новое правительство во главе с президентом Маурисио Макри заявило, что оно привлечёт прямые иностранные инвестиции и обеспечит устойчивый рост производительности. Однако валютный кризис, с которым страна столкнулась в апреле 2018 года, показал несостоятельность политического курса правительства Макри. Столкнувшись с кризисом, аргентинское правительство обратилось в Международный валютный фонд, который одобрил кредит в размере $57 млрд.

Kremlin.ru Президент Аргентины Маурисио Макри

Ситуация остаётся сложной, не в последнюю очередь потому, что значительную часть государственного долга Аргентины придётся выплачивать в долларах. Несмотря на то, что в МВФ говорят об устойчивости государственного долга, реальная проверка устойчивости государственного долга Аргентины состоится в 2020 году.

С другой стороны, поддержанный МВФ макроэкономический план действий может дополнительно осложнить ситуацию в стране. Более того, предложенный монетарный подход, похоже, повторяет ряд фундаментальных ошибок, которые аргентинское правительство допустило ещё до валютного кризиса. В то время как администрация Макри планировала постепенное сокращение дефицита бюджета, ЦБ Аргентины задействовал более агрессивный подход для сдерживания инфляции. В основе действий ЦБ Аргентины лежали две предпосылки: политика правительства позволит обеспечить устойчивый рост, а более высокие процентные ставки позволят стабилизировать уровень цен. Однако все расчёты ЦБ оказались ошибочными. Инвестиции в реальную экономику во многом не оправдались. Кроме того, высокие процентные ставки привлекли краткосрочный спекулятивный портфельный капитал, что сделало Аргентину и песо более уязвимыми к внезапному изменению рыночных настроений.

Властям следовало бы извлечь из этого, по крайней мере, два урока. Во-первых, борьба с инфляцией требует устойчивых, скоординированных политических усилий, простого ужесточения денежно-кредитной политики недостаточно. Во-вторых, в краткосрочной перспективе инфляция в Аргентине сохранится, и жесткая денежно-кредитная политика ничего не сможет с этим сделать. Тем не менее власти продолжают проводить ту же политику.

Заявления о денежно-кредитной политике не снизят инфляционные ожидания, особенно с учётом того, что администрация Макри не смогла достигнуть целевых показателей инфляции в течение последних трёх лет. Неудивительно, что за последние несколько месяцев инфляция вновь выросла, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.

Здание центрального банка Аргентины. Буэнос-Айрес

Более того, ситуация на финансовых рынках не позволит в ближайшее время повысить реальный обменный курс песо. Это означает, что номинальный обменный курс столкнётся с понижающим воздействием, а это будет способствовать дальнейшему росту инфляции. Разорвать этот порочный круг будет непросто.

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В 2020 году ситуация с долгами окажется в центре внимания. В 2019 году в Аргентине пройдут выборы, после которых новое правительство может попытаться восстановить доступ к международным кредитным рынкам. Если к 2020 году аргентинская экономика не продемонстрирует признаков быстрого взлёта, у страны возникнут проблемы с долгами, поскольку властям придётся тратить большую часть доходов в иностранной валюте на погашение долгов.

Ясно одно, для того чтобы избежать очередного долгового кризиса, Аргентине нужно обеспечить устойчивый экономический рост. Стране будет очень трудно найти выход из сложившейся ситуации. Изменение нынешней макроэкономической политики могло бы дать Аргентине шанс.