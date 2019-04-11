Вопрос не в том, приведет ли конфликт с Ираном к жертвам среди американских солдат, а в том — когда они начнут погибать. Соединённые Штаты тайно ведут войну против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ещё со времён оккупации Ирака в 2003 году, пишет Скотт Риттер в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США. Смерть

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Этот конфликт унёс жизни сотен американских военнослужащих. Деятельность Ирана, направленная на подрыв американской оккупации Ирака, и неспособность США нанести военный удар по иранским силам внутри Ирака стали одной из причин, способствовавших выводу американских войск из Ирака в 2011 году. С тех времён между вооружёнными силами США и КСИР существовало своеобразное перемирие. Американские войска, переброшенные в Ирак в 2014 году для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сражались с боевиками практически плечом к плечу с КСИР, военнослужащие которого поддержали антитеррористическую борьбу иракских шиитских ополченцев. Американские силы, расположенные внутри Сирии, также избегали прямого конфликта с представителями КСИР, которые пришли на помощь сирийским военным.

Американские войска в Ираке

Однако администрация президента США Дональд Трампа решила внести КСИР в список террористических организаций. Данное решение будет иметь серьёзные последствия. Оно положило конец перемирию с КСИР и поставило под угрозу жизни тысяч американских военнослужащих.

Решение Трампа о включении КСИР в список террористических организаций, озвученное 8 апреля, вступит в силу 15 апреля. Трамп отметил, что данный шаг направит Тегерану чёткий сигнал о том, что его поддержка терроризма привела к серьёзным последствиям, добавив, что США продолжат оказывать финансовое давление на иранский режим, пока он не откажется от своего «злонамеренного и незаконного поведения».

США уже давно рассматривают силы «Аль-Кудс» — спецподразделение КСИР, которое проводит операции за пределами Ирана, — в качестве террористической организации. Однако КСИР является неотъемлемой частью иранского правительства, поэтому ранее США сознательно не включали данное военно-политическое формирование в список террористических организаций, опасаясь того, что это может подорвать дипломатические усилия США в отношении Ирана и даже дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Учитывая тот факт, что в настоящее время Вашингтон ведет глобальную «войну» с терроризмом, включение КСИР в список террористических организаций ставит его на один уровень с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это означает, что в настоящий момент США оказались в состоянии войны с Ираном.

В МИД Ирана заявили 8 апреля, что, учитывая постоянную открытую и скрытую поддержку вооруженными силами США региональных группировок, причастных к террористическим актам против Ирана, Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана включит Центральное командование вооружённых сил США в собственный список террористических организаций.

Американские солдаты общаются с иракцами

Тегеран уже давно указывает на то, что разведывательные службы США и силы специальных операций используют иранские оппозиционные организации в качестве посредников в рамках борьбы с иранским правительством и КСИР. Например, в феврале 2018 года одна из сепаратистских группировок взяла на себя ответственность за взрыв автобуса с солдатами КСИР, в результате которого погибло около 30 человек. В КСИР заявили, что нападавшие прошли обучение под руководством американских инструкторов. Аналогичным образом в сентябре 2018 года ещё одна террористическая группировка осуществила атаку на военный парад КСИР в городе Ахваз, убив десятки людей. Государственные средства массовой информации Ирана возложили вину за нападение на США и их союзников из стран Персидского залива.

Почему Трамп решил причислить КСИР к террористическим организациям? Ответ очевиден. Он хотел поддержать предвыборную кампанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сам Нетаньяху указал на это, написав в Twitter, что он очень благодарен своему «дорогому другу» за это решение. Нетаньяху также поблагодарил Трампа за то, что тот откликнулся ещё на один важный призыв, который отвечает интересам Израиля и региональных стран.

Ранее Трамп также удовлетворил просьбу Израиля, приняв решение о выходе из иранского ядерного соглашения в мае 2018 года. Решение о включении КСИР в список террористических организаций многие рассматривают в качестве механизма по усилению давления на Иран за счёт расширения экономических санкций против субъектов, ведущих бизнес с КСИР. Многие указывают на то, что решение по КСИР — это попытка США повлиять на исход выборов в Израиле.

Ещё одной причиной могло стать растущее возмущение в некоторых американских кругах по поводу роли, которую КСИР сыграл в борьбе с американской оккупацией Ирака. «Сегодня я могу заявить, основываясь на рассекреченных военных отчётах США, что Иран несёт ответственность за гибель по меньшей мере 608 американских военнослужащих в Ираке. Это примерно 17% от общего числа потерь в Ираке в период с 2003 года по 2011 год», — заявил на этой неделе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Хук забыл упомянуть, что в указанный период США с помощью совместного командования специальных операций развязали на иракской территории необъявленную войну против Ирана.

Hossein Zohrevand Спецназ КСИР на задании

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Нет никаких сомнений в том, что администрация Трампа хорошо понимала, что, включив КСИР в список террористических организаций, она подвергнет риску жизни тысяч американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке. В настоящее время в Сирии находятся 1−1,5 тыс. американских солдат, а в Ираке — более 5 тыс. И в Ираке, и в Сирии присутствуют крупные вооружённые группы ополченцев, подконтрольные Ирану.

Безусловно, если США решат нанести военный удар по КСИР, это приведёт к гибели американских военных. То, что Трамп принял своё решение для того, чтобы поддержать предвыборную кампанию израильского премьер-министра, указывает на то, что американские солдаты будут погибать не за американские интересы, а за интересы Израиля. Американские солдаты оказались заложниками политики, разработанной в Тель-Авиве, которая ставит политические интересы иностранного политика выше жизни американских военнослужащих.