Пост председателя Всемирного банка занял Дэвид Малпасс. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп. Это вызывает опасение, что Малпасс может использовать занятую им должность для того, чтобы открыть новый фронт торговой войны с Китаем, ослабить лидерство Всемирного банка в вопросе изменения климата и подорвать принцип многосторонности, пишет Кевин Уоткинс в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

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В ходе весенних совещаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, запланированных на этой неделе, Малпасс должен будет обозначить свою позицию по указанным выше вопросам. О новом главе Всемирного банка стоит судить по его действиями, а не по его прошлому или связям с администрацией Трампа. Будучи руководителем крупного международного учреждения, которое должно решать широкий круг проблем, начиная с нищеты и крайних форм неравенства, и заканчивая глобальным потеплением, Малпасс занимает одну из самых ответственных должностей в мире.

Председатель Всемирного банка Дэвид Малпасс

Какими бы ни были обстоятельства его назначения, не стоит делать поспешных выводов. В 2018 году Малпасс, занимавший тогда высокопоставленную должность в министерстве финансов США, разработал план по увеличению капитала Всемирного банка на $13 млрд. Малпасс также дал понять, что борьба с нищетой станет одним из приоритетных направлений деятельности Всемирного банка.

Весенние совещания Международного валютного фонда и Всемирного банка — это отличная возможность для того, чтобы предпринять конкретные действия, для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года, включая борьбу с нищетой, улучшение качества здравоохранения и обеспечение экологической устойчивости.

Несмотря на необычайный прогресс последних двух десятилетий в рамках борьбы за сокращение уровня бедности, Всемирному банку предстоит преодолеть ещё немало трудностей. Согласно последней оценке Всемирного банка, произошло резкое замедление темпов сокращения уровня глобальной бедности. При существующих тенденциях к 2030 году около 600 млн человек окажутся за чертой бедности ($1,9 в день). При этом более 40% этих людей составят дети из африканских стран.

Уровень детской смертности также вызывает беспокойство. С 2000 года уровень детской смертности в возрасте до пяти лет сократился практические в два раза, однако в рамках ЦУР международное сообщество стремится сократить до нуля число предотвратимых случаев детской смертности. При существующих тенденциях в 2030 году умрут более трёх миллионов детей в возрасте до пяти лет. На долю детей, родившихся в 20% беднейших семей, приходится треть смертельных случаев. В основном это связано с плохим питанием и отсутствием необходимой медицинской помощи.

Новорожденный

Сложная ситуация сложилась и в сфере образования. Около 263 млн детей по всему миру не ходят в школу. Одну четвёртую часть от этой цифры составляют дети младшего школьного возраста, и их число продолжает расти. Ещё большее число детей посещает школу, но они не могут получить качественного образования.

Это те сферы, в которых Всемирный банк и его новый руководитель могут изменить ситуацию. Всемирный банк начинает всё чаще обращать своё внимание на проблему неравенства. Однако он неохотно отстаивает политику перераспределения в области налогообложения, государственных расходов и регулирования, которая необходима для сокращения социального неравенства. Малпасса нельзя назвать борцом за перераспределение средств в пользу бедных, однако это именно то, что нужно было бы сделать.

Ранее Малпасс заявил о необходимости снижения налогов, при этом тщательно избегая любых указаний на необходимость увеличения государственных расходов в таких областях, как здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. Такой подход не позволит достичь целей, которые международное сообщество поставило перед собой в рамках ЦУР. По оценкам МВФ, развивающиеся страны нуждаются в дополнительных 5% ВВП в виде налоговых поступлений для достижения Целей в области устойчивого развития. Всемирный банк должен помочь в создании прогрессивной и подотчетной налоговой системы, необходимой для достижения этих целей.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

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Также Всемирный банк должен повысить ответственность представителей международного сообщества с точки зрения выполнения взятых на себя обязательств в рамках ЦУР. Сотрудничество с ООН и национальными агентствами позволит Всемирному банку проводить мониторинг и составлять отчёты по ключевым сферам, начиная с уровня детской смертности и заканчивая образованием. Всемирный банк и МВФ должны установить контроль за тем, соответствует ли та или иная налогово-бюджетная политика взятым обязательствам по сокращению социального неравенства.

Малпассу предоставили уникальную привилегию, но на него также возложили серьёзные обязательства. Он контролирует один из крупнейших в мире источников по финансированию развития. Он просто не имеет права на ошибку.