Президент США Дональд Трамп столкнулся с дилеммой, когда речь зашла о внешней политике в отношении Ирана и ценах на нефть. С одной стороны, ему необходимо усилить санкционное давление на нефтяную промышленность Ирана. С другой стороны, он опасается, что внезапное прекращение экспорта иранских углеводородов приведёт к росту цен на нефть, который ударит по потребителям США, а также производственному и транспортному секторам Соединённых Штатов. Всё это может негативно сказаться на рейтинге президента. На данный момент самым правильным для США было бы сохранить те исключения из санкций, которые Белый дом предоставил некоторым странам, чтобы они могли и дальше импортировать иранскую нефть. Однако Белый дом мог бы слегка сократить объёмы поставок иранской нефти, пишет Эллен Р. Уолд в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

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В ноябре 2018 года США официально предоставили восьми странам, импортирующим иранскую нефть, временные исключения из санкций. В обмен эти страны, включая КНР, Японию и Индию, должны были согласиться на введение определённых квот и использование условно-депозитного счёта для оплаты поставок иранской нефти, чтобы ограничить возможности иранского правительства по использованию полученных средств. Исключения из санкций действовали в течение шести месяцев. В течение ближайших недель США должны объявить о том, продлят ли они срок действия временных исключений или же нет. Если Белый дом решит отказаться хотя бы от нескольких исключений, это приведёт к росту цен на нефть как раз перед чередой летних отпусков в США. Это также может негативно сказаться на внешней политике США в отношении Венесуэлы и КНР.

Нефть Ирана

В Белом доме мнения по поводу того, как действовать дальше, разделились. Согласно последним данным TankerTrackers.com, односторонние санкции, введённые администрацией Трампа в ноябре 2018 года, сократили экспорт сырой нефти и газового конденсата из Ирана с более чем 2,7 млн баррелей в день до примерно 1,8 млн. Тем не менее советник по национальной безопасности США Джон Болтон настаивает на полной остановке экспорта иранской нефти. Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу считает, что на рынке нефти сохраняется достаточный уровень предложения, поэтому прекращение поставок иранской нефти не причинит вреда. Однако государственный секретарь Майк Помпео поддерживает продление временных исключений из санкций, чтобы не шокировать рынок. Судя по заявлениям Трампа в Twitter, он отдаёт предпочтение низким ценам на нефть.

С политической точки зрения Трамп мало что выиграет, если попытается обнулить экспорт иранской нефти в мае. В глазах большинства своих сторонников Трамп уже выполнил своё предвыборное обещание о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Более жёсткие антииранские санкции не позволят Трампу выиграть дополнительное число голосов на выборах в 2020 году. Учитывая недавнее решение о включении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций, даже небольшого усиления антииранских санкций будет достаточно для того, чтобы продемонстрировать решимость Белого дома. Маловероятно, что Тегеран согласится на дипломатическое взаимодействие с США на данном этапе. Иранское правительство знает о предстоящих президентских выборах в США. Есть вероятность того, что через два года Тегерану придётся иметь дело уже с новым американским президентом.

Трамп справедливо переживает из-за цен на нефть. Мировые поставки продолжают сокращаться, а цены растут. Стандартный сорт США — WTI — стоит уже более $60 за баррель, это самая высокая цена за 2019 год. Цена на нефть марки Brent колеблется в районе $70 за баррель. Уровень добычи нефти в рамках ОПЕК находится на четырехлетнем минимуме. С начала 2019 года Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, а Венесуэла — как минимум на 360 тыс. баррелей. В Казахстане уровень добычи сократился на 120 тыс. баррелей в день, объёмы добычи в России также постепенно сокращаются. В случае полного прекращения экспорта иранской нефти рынок потеряет 1,5 млн баррелей нефти в день. Только Саудовская Аравия располагает достаточными резервными возможностями для восполнения дефицита нефти, однако в Эр-Рияде предупредили о том, что Саудовская Аравия не пойдёт на это.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Полный запрет поставок иранской нефти также ограничит возможности американской администрации в отношении Венесуэлы и КНР. США ввели санкции против экспорта венесуэльской нефти, чтобы оказать давление на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но он по-прежнему остаётся у власти. США хотят оказать давление на Индию и Китай, чтобы те отказались от импорта венесуэльской нефти. Трамп просто не сможет заблокировать экспорт из Венесуэлы и Ирана, не столкнувшись с ростом цен на нефть.

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Кроме того, учитывая то, что Белый дом ведёт торговые переговоры с Пекином, Трампу должно быть хорошо известно о том, что Китай заинтересован в импорте относительно дешевой иранской нефти. Трамп не станет отменять исключение из санкций в отношении КНР, не попытавшись использовать данное исключение в качестве инструмента в рамках торговых переговоров с Китаем.

Белому дому следовало бы на 10−20% сократить объёмы поставок иранской нефти и газовых конденсатов в Индию, Турцию, Южную Корею и Японию. Вашингтон должен продлить срок действия исключения из санкций для КНР, чтобы использовать это в рамках торговых переговоров.

Полное блокирование экспорта иранской нефти не принесёт никакой выгоды ни для внутренней, ни для внешней политики Трампа. Однако небольшое сокращение объёмов импорта иранской нефти позволило бы Трампу проинформировать Иран о своей готовности придерживаться жёсткой линии, а также сосредоточить своё внимание на Венесуэле и Китае и удержать цены на нефть в приемлемом для американских потребителей диапазоне.