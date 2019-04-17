Напряжение между Турцией и США с каждым днём возрастает в связи с приближением первых поставок российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности С-400 «Триумф». Вашингтон оказывает беспрецедентное давление — в разделе «мнения» американского издания The New York Times вышла статья под авторством главы Комитета Сената США по вооружённым силам Джима Инхофа, главы Комитета Сената США по международным отношениям Джима Риша и влиятельных сенаторов Роберта Менендеса и Джима Рида. В материале прямым текстом говорится о введении санкций против Турции и принципе «или С-400, или истребители F-35». Посмотрим, насколько далеко зашёл этот кризис и чем он может завершиться для сторон.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США Кнут

Может ли Турция отказаться от С-400?

Уже после выхода названной статьи из Анкары прозвучало два важных заявления. Во-первых, президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что сделка по С-400 — дело завершённое, — более того, по его словам, поставки могут начаться раньше июля 2019 года. Во-вторых, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закупить дополнительную партию С-400, если США откажутся поставить ЗРК Patriot, а также будут искать альтернативу истребителям F-35 в других странах, если не получит самолётов этого типа.

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Отдельно надо отметить и тот факт, что Турция внесла некоторую предоплату по сделке с С-400, общая стоимость которой составляет примерно $2,5 млрд (за поставку четырёх дивизионов). В целом Турции будет достаточно сложно «отыграть назад», особенно учитывая ту тональность, в которой Эрдоган неоднократно говорил по этой теме. Этому может способствовать только очень мощное сочетание «кнута и пряника», а не только угроза наказания со стороны США.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Что грозит Турции в случае приобретения С-400?

Согласно заявлению американских сенаторов, сделанному в консенсусе (по два самых высокопоставленных демократа и республиканца из каждого комитета), Турция будет выдворена из программы F-35. Анкара не только не получит самолётов, но и не будет поставлять часть комплектующих к истребителю пятого поколения, лицензионное производство которых разворачивается на турецких предприятиях (в программу уже инвестировано более $1,25 млрд). Кроме того, в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act — CAATSA) против турецкой экономики и военно-промышленного комплекса (ВПК) будут введены санкции, целью которых будет уменьшение притока иностранных инвестиций и нанесение тяжёлого ущерба аэрокосмической и оборонной отраслям.

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Сложно сказать, насколько США готовы действительно пойти так далеко. Конечно, подобные шаги могут нанести Турции серьёзный экономический ущерб, однако главным бенефициаром такого сценария очевидным образом станет Россия. Вполне вероятно, что за истребителями Анкаре придётся обратиться именно в Москву (как менее вероятная альтернатива — в Пекин), которая с удовольствием предложит модернизированные истребители четвёртого поколения Су-30СМ или Су-35С, а в перспективе и экспортную модификацию машины пятого поколения Су-57. Вряд ли основной задачей Вашингтона сегодня является поддержка ВПК России, поэтому не факт, что в США смогут идти до конца в своих угрозах. В сочетании с «кнутом» США необходимо использовать и «пряник», которого пока практически нет. В случае отказа от С-400 Вашингтон предлагает приобретение ЗРК Patriot и защиту от «гневной реакции России».

commons.wikimedia.org ЗРК Patriot

Реально заставить Турцию свернуть с пути в последнюю минуту могут только серьёзные скидки по крупным пакетам вооружения, а также масштабные уступки в Сирии (передача под турецкий контроль большой зоны влияния).