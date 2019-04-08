



François Philipp Игра престолов

Финал «Игры престолов» приближается и будоражит поклонников фэнтези-вселенной. За 8 лет трансляции герои истории так полюбились зрителям и читателям, что прощаться с ними и миром Вестероса хочется всё меньше. И пусть нас еще ожидает заключительная книга Джорджа Мартина (который тоже не хочет прощаться с сериалом), продлить интриги в Королевской гавани и морские бои вдоль Эссоса можно с помощью настольных игр. Геймдизайнеры со всего мира зубами вцепились в распиаренную тему и не могли пройти мимо золотого источника прибыли.

Тематика мира идеально подходит для длительных настольных баталий: сюжеты Мартина основаны на переговорах и стратегических перипетиях. К тому же в книгах раскрываются десятки различных судеб — трагических, драматических, порой даже комедийных. Простор для творчества игроделов.

Мы собрали 9 настольных игр, посвященных «Игре престолов»: разные жанры, разные механики и разные ценовые категории на любой вкус.

Игра престолов. Второе издание

Дата выпуска: 2011

Автор: Кристиан Петерсен

Издательство:Fantasy Flight Games

Самый популярный представитель настолок по миру Джона Сноу и Эддарда Старка: игра вышла еще тогда, когда никто не подозревал, насколько прорывной окажется мощь сериала от HBO. В партии могут участвовать 3−6 человек, однако с помощью выпущенных дополнений количество игроков может сужаться и расширяться — с 2 до 8.

Каждый игрок в начале партии выбирает себе Великий дом, за который будет сражаться, и получает во владение его армию (конница, пехота, корабельный флот) и земли. В течение 10 ходов все последовательно пытаются завладеть территориями соперников: побеждает тот, кто-либо захватит первым 7 замков, либо у кого к концу игры окажется их больше всего. Интересный момент: в игре можно заключать дипломатические союзы и пакты о ненападении, но создатели в правилах четко рекомендуют не придерживаться их в действительности. Мир «Игры престолов» — жестокий и беспощадный.

Fantasyflightgames.com Игра престолов. Вторая редакция

Несмотря на то, что на коробке игры указано приблизительное время партии в 2−3 часа, новички вряд ли смогут управиться с партией даже за 4 часа: стоит приготовиться к долгому вечеру, полному ожесточенных словесных перепалок и просчета действий соперников. Тем, кто любит «игры в солдатиков», должно понравиться.

Дополнения, выпущенные к этому изданию, могут вводить новые дома и правила («Мать драконов», например, знакомит игроков с домом Таргариенов и добавляет в процесс банк Браавоса), а могут в том числе изменять условия победы («Пир для Воронов», добавляющий к игре дом Арренов, заставляет игроков выполнять определенные задания, а не воевать за крепости и замки).

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Игра престолов. Карточная игра

Дата выпуска: 2008

Авторы: Эрик Лэнг, Нейт Френч, Кристиан Петерсен

Издательство:Fantasy Flight Games

Длинная серия карточных игр для 2−4 человек начинала как типичный представитель коллекционного жанра, выпуская новые элементы в специальных бустерах и заставляя игроков формировать свои колоды случайным образом. Позже разработчики решили обратиться к другому маркетинговому плану: выпустить большой стартовый набор в красивой коробке, а позже ежемесячно выпускать дополнения («главу») из 40 карт. Никакой загадки в покупке уже не осталось, но своего очарования проект не потерял.

Игроки выбирают свой дом: в базовой версии выбор ограничивается Ланнистерами, Старками, Баратеонами и Таргариенами. Позже, покупая дополнения, можно поиграть и на стороне Грейджоев или Мартеллов. Смысл игры — заполучить 15 очков власти. Игроки создают себе колоду и определяют цель, за выполнение которой они также получат очки, а потом поочередно выкладывают карты на стол. Помимо карт «войск», есть также карты места или событий, позволяющие влиять на принятие игровых решений. Длиться такая партия может около полутора часов.

Fantasyflightgames.com Игра престолов. Карточная игра

В 2015 году один из разработчиков игры, Нейт Френч, переиздал базовый набор с изменениями в правилах, упрощающими игру и делающими ее дружелюбнее к новичкам: новый тираж улучшил свои оценку на портале BoardGameGeek с 6,9 баллов до 7,6.

Битвы Вестероса

Дата выпуска: 2010

Автор: Роберт Коуба

Издательство: Fantasy Flight Games

Тяжелая артиллерия настольных стратегий. Игра для двух человек реалистично раскрывает ключевые битвы за Вестерос: каждый участник партии должен выполнить задание, указанное на карте игрового сценария. Будь то захват власти на определенных территориях или военный маневр: здесь есть целая книга, полная идей для игры.

Кроме того, это редкая игра с миниатюрами: в отличие от настольной «Игры престолов», где пехота и конница — яркие пластиковые пешки, похожие на шахматные, здесь игроки получают куда более разнообразное и фактурное войско — в коробке вас ждут 138 фигурок. Лучники и рыцари с флагами своего дома уже заставляют остановить взгляд на этой игре.

Сюжетно игроки делят между собой дома Старков и Ланнистеров. Формируют себе поле и выводят войска, согласно книге сценариев. При этом в игре есть отдельные тайлы («кусочки») ландшафта, позволяющие укрывать своих солдат в густом лесу или выводить армии в чистое поле. У каждого есть в базовом наборе по 5 командиров и некоторое число солдат «армий». Бой осуществляется путем броска специальных необычных кубиков (чем слабее отряд, тем меньше кубиков он бросает), а подготовку к битве облегчает цветовая градация, которой помечены фигурки. Армия также может устать: пока она не отдохнет спустя время, ей нельзя будет отдавать приказы. Специальные игровые карты могут повернуть ход сражения неожиданным образом, что делает игру непредсказуемой и захватывающей — ведь в ваших руках оказывается судьба Семи королевств…

Fantasyflightgames.com Битвы Вестероса

За счет дуэльности партия может длиться недолго — до двух часов; но, поскольку каждое сражение заставляет ломать голову над каждым ходом, назвать «Битвы Вестероса» простыми язык не поворачивается. Кстати, интересно, что для разработки игры настольному издательству Fantasy Flight Games пришлось выкупить права на боевую механику игры BattleLore Ричарда Борга (2006 год, оценка по рейтингу BCG — 7,3 на основании почти 9 тысячи оценок пользователей).

В России игра пока не была локализована.

Песнь Льда и Огня

Дата выпуска: 2018

Автор: Майкл Шиналл

Издательство:Fantasy Flight Games

Тактический варгейм, также рассказывающий о столкновении Волков и Львов. Фигурок здесь меньше, чем в «Битвах Вестероса» — 108, однако значительная их часть, в отличие от армий «Битв», оригинальнее и представляют мини-копии ключевых книжных персонажей — Серсеи и Тириона Ланнистеров, Горы Клигана, Сансы и Робба Старков, например. Уроженцы Бобрового утеса ведут за собой своих гвардейцев, а дети Винтерфелла — речных лордов.

В начале игроки должны выбрать один из 5 режимов игры: они разделены по названием книг и примерно отражают положение дел домов в описываемый период. Например, в «Буре мечей» нужно защищать замок, а в «Ветрах зимы» — выполнить тайное задание, неизвестное противнику. В игре множество различных параметров, жетонов, кубиков и карточек. Карточки — также элемент боя, каждый игрок может использовать различные тактики, а некоторые фигурки внутри Великого дома могут влиять на поле боя «политически», не являясь отрядом. Как, в общем, и в оригинале — никто не видел в рядах солдат Серсею Ланнистер, но эта дама навела такой шухер на Вестерос, что никому мало не показалось.

Кампания по локализации игры в России завершилась в конце декабря 2018 года на платформе CrouwdRepublic: игра собрала почти 850 тысяч рублей. Правда, ее стоимость на прилавке заставляет содрогнуться даже заядлых настольщиков — базовый набор войск стоит 9990 рублей у российского издателя.

Fantasyflightgames.com Песнь Льда и Огня

Игра престолов: интриги Вестероса

Дата выпуска: 2014

Автор: Райнер Книция

Издательство: Fantasy Flight Games

Эта игра по праву уносит титул «самой короткой» по тематике «Престолов». В ней игроки должны выкладывать карты с руки в форме обратной пирамиды определенным образом по различным правилам. Как только игрок не может сделать этого — он выбывает из раунда, а когда в игре остается только один участник, раунд заканчивается, а «выживший» получает карту Железного трона, благодаря которой можно скинуть несколько штрафных очков. Штрафные очки определяются по оставшимся на руках к концу раунда картам. В партии выигрывает тот, у кого после всех раундов (число равно количеству игроков) останется меньше всего штрафных очков.

Играть можно командой от 2 до 4 человек, партия будет длиться всего 15 минут.

Правда, несмотря на простоту и быстроту партий, игра получила самые незавидные оценки международного портала о настольных играх BoardGameGeek — всего 4,6 баллов, а на русскоязычной «Тесере» и того меньше — 2,75.

В маленькой коробочке скрываются карты-квадратики с фотографиями персонажей сериала, поэтому для фанатов творения HBO игра может стать неплохим сувениром. «Интриги Вестероса» так же, как и «Битвы Вестероса», не были локализованы в России.

Игра престолов. Десница короля

Дата выпуска: 2016

Автор: Бруно Катала

Издательство: Fantasy Flight Games

Легкий карточный филлер (простая и быстрая игра с малым числом компонентов), напоминающий пасьянс. Играть могут от 2 до 6 человек: участники борются за знамена благородных семей, сдвигая карточки с нарисованными персонажами в разные стороны и изменяя порядок, в котором они лежат. Тот, кто собирает больше всего героев одного дома, получает его знамя. А тот, у кого окажется больше всех знамен, побеждает.

Fantasyflightgames.com Игра престолов. Десница короля

Мирному раскладыванию карт мешают дополнительные персонажи-карты, играя которые, можно вредить соперникам или сделать свое положение выгоднее.

Это, наверное, максимально простая и быстрая игра: партия вряд ли займет у вас более 20 минут, а правила можно объяснить даже тому, кто из настольных игр знает только домино и карточного «дурака». Эмоции вызывает и дизайн карт: они нарисованы в «мультяшном» карикатурном стиле, похожие на свои «сериальные» прототипы. Это окончательно лишает игру претензий на серьезность: такую вполне можно подарить подростку, который увлекся миром «Игры престолов».

Всё новое — давно забытое старое

Впрочем, помимо оригинальных игр, многие настольные франшизы решили создать тематические варианты для своих проектов. Например, есть классическая «Монополия» по «Игре престолов»: на поле расположились города и замки, вроде Винтерфелла или Браавоса, поле «Шанс» названо «Валар Моргулис», а вместо фишек вроде туфельки или шляпы игроки будут водить по полю лютоволков, драконьи яйца или воронов.

«Risk. Игра престолов» — соответственно, адаптация оригинальной стратегии «Риска» в обстановке Семи королевств: игроки передвигают войска по Вестеросу и Эссосу и сталкиваются в сражениях за звание самого успешного полководца. Играть в нее можно как вдвоем, так и всемером: механика похожа на настольную «Игру престолов».

«CATAN. Игра престолов» передвигает игроков из Вестероса ближе к Северу, на Стену, где на людей наступают полчища одичалых. Отважные воины должны сражаться за Ночной дозор. Кто победит — станет новым Лордом-Командующим. Впрочем, если вспомнить книги, должность эта не слишком завидная. Мы видим свежий взгляд на механику «Колонизаторов», бессмертной легенды настольных игр с 1995 года.

В целом все игры плюс-минус берутся описывать либо кровожадные сражения, либо коварные интриги. Из этих двух элементов и состоит «Игра престолов»: не хватает только поставить заглавный саундтрек сериала в качестве фона, позвать друзей (тех, кому вы можете доверять и кто, конечно, не обманет вас за вашей спиной ради личной победы!) и почувствовать себя владельцем Железного трона.