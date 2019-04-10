«Родственные связи не являются гарантией чего-либо. Более того, в современных условиях они являются очень серьезным барьером для реализации в Казахстане, например, личных президентских амбиций. Такой барьер сложно преодолеть, особенно, если его ставит собственный отец», — заявил политический аналитик Султанбек Султангалиев в интервью ИА REGNUM.

Казахстан

— Полагаю, что основную роль сыграли два фактора. Во-первых, стремление скорее легитимизировать транзит власти, одним ударом покончив с различными версиями по процессу передачи полномочий президента Касым-Жомарту Токаеву и по срокам очередных президентских выборов. Так как что бы ни говорилось в текущем законодательстве, но в глазах народа по-настоящему легитимен тот президент, которого избрало само население.

Во-вторых, опасения ухудшения социально-экономической ситуации в стране вследствие непредсказуемости поведения мирового рынка. Власть сознательно перестраховывается от всех возможных рисков, и такой шаг вполне оправдан при проведении уникального политического события — президентских выборов без участия Нурсултана Назарбаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

— По факту сейчас представляют интерес только три персоналии — Касым-Жомарт Токаев, Дарига Назарбаева и Имангали Тасмагамбетов. Причем как для экспертного сообщества, так и для народа.

Evstafiev Дарига Назарбаева, дочь Нурсултана Назарбаева

Политические партии еще, судя по всему, не определились с кандидатами, им необходимо время на проведение партийных съездов и выдвижение претендентов на высший государственный пост. Думаю, что к 30 апреля все пазлы сложатся, и мы увидим реальную картину грядущей избирательной кампании.

Предполагаю, что кандидатов будет не меньше пяти человек.

— Пока мы не знаем точно, кого же выдвинет в качестве кандидата партия власти «Нур Отан». Однако, как мне кажется, наибольшие шансы у действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

Un.org Касым-Жомарт Токаев в ООН

Прежде всего, потому что он уже глава государства. Во-вторых, он пользуется доверием Елбасы. В-третьих, у него безупречная личная репутация и более чем солидный бэкграунд. В-четвертых, его фигура в качестве президента страны устраивает практически все элитные группы влияния.

В случае его выдвижения президентские выборы ограничатся первым туром — Токаев победит со значительным отрывом от конкурентов.

— Казахстан не совсем Восток, хотя, конечно же, и не Запад. Современная казахстанская ментальность, основанная на ценностях и моральных стержнях тюрко-исламской цивилизации, была сформирована также и под влиянием русской культуры и социалистической идеологии. Она уникальна.

Следует отметить, что последнее тридцатилетие идет усиленное проникновение идеологем западной цивилизации, что естественно не может не сказываться на умонастроениях граждан.

Если уж в таких традиционных восточных обществах как Индия и Пакистан политическими лидерами страны становились женщины, то почему Казахстан не может повторить их опыт?

Thehindu.com Индира Ганди

Не важен пол кандидата — неизмеримо большее значение имеют его намерения, наличие продуманной экономической, социальной и политической предвыборной программы, которая бы отвечала надеждам и чаяниям людей.

— Быть самим собой. Это самое сложное. В Казахстане никогда больше не будет второго Назарбаева. Да это и не нужно. Необходим президент, который соответствовал бы вызовами и требованиям быстро меняющегося мира XXI века.

Авторитарная политическая система сыграла свою положительную роль в сложнейших перипетиях девяностых — двухтысячных годов, сумев сохранить территориальную целостность и, самое главное, межнациональное согласие и мир в стране.

Теперь необходимо постепенно модернизировать систему государственного управления, углубляя процессы демократизации, увеличивая роль институтов гражданского общества. Именно этого, помимо усиления социально-экономического развития страны, ждет население от нового президента Казахстана.

— Родственные связи не являются гарантией чего-либо. Более того, в современных условиях они являются очень серьезным барьером для реализации в Казахстане, например, личных президентских амбиций. Такой барьер сложно преодолеть, особенно, если его ставит собственный отец.

— Даже пока не зная, кто конкретно станет кандидатами, можно с уверенностью сказать, что никаких «про» не будет. В Казахстане все серьезные на данный момент политики являются многовекторными. И это не особенность хитроумной восточной дипломатии — просто такой подход отвечает национальным интересам Казахстана.

Сложно сказать, что будет через десять лет, когда первую скрипку будут играть чиновники новой формации, начисто лишенные даже задатков государственного мышления.

После ухода в отставку президента Назарбаева показалось, что более активную деятельность стал вести оппозиционер, сейчас находящийся во Франции? Он может каким-то образом включиться в политические процессы?

Мухтар Аблязов — это абсолютный политический ноль, невзирая на то, какие финансовые ресурсы у него еще остались. Умножьте миллиард на ноль и вы получите ноль.

(сс) Почта Казахстана Алдар-Косе

Сама мотивация оппозиционности Аблязова лежит в совершенно другой плоскости, нежели он хочет представить общественности как казахстанской, так и западной. Аблязов не борется за власть и тем более за интересы народа — он элементарно не хочет, чтобы его посадили как уголовного преступника. А для этого ему нужен ореол борца и жертвы политических репрессий. Всё очень просто, на самом деле…

И никакой реальной поддержки, кроме сотни-другой городских сумасшедших, у него в Казахстане нет.