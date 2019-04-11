«Видео удалено за нарушение условий YouTube», — так объяснил видеохостинг блокировку в конце марта первого выпуска авторской программы «Намедни» Леонида Парфенова и интервью Юрия Дудя с бывшим актером Comedy club Таиром Мамедовым. Помощник Парфенова Табриз Шахиди отмечал, что это связано с новыми правилами YouTube, о которых сервис «обычно громко не заявляет». Теперь при размещении рекламы, интегрированной в ролик, этот факт необходимо отмечать в настройках видео.

germany_photography YouTube

Сергей Нехлюдов Леонид Парфенов

Правила хостинга регулярно дополняются, вместе с ними расширяется список запретного контента, меняются условия монетизации. Корреспондент ИА REGNUM решил разобраться в сегодняшней политике YouTube в отношении монетизации и понять, сможет ли относительно новая функция «Спонсорство» послужить ещё одним способом заработка для блогов.

Как работает монетизация YouTube?

Еще в январе 2018 года видеохостинг объявил об ужесточении правил монетизации. Если раньше требования для вступления в партнерскую программу сводились к наличию 10 тыс. просмотров, то теперь канал должен набрать 4 тыс. часов просмотра за последний год и 1 тыс. подписчиков. YouTube объяснял это тем, что теперь его основная задача — защитить интересы авторов от спамеров и имитаторов и сделать их доход более стабильным.

(сс) Leon Bublitz Видео в YouTube

Условия монетизации периодически меняются. Так, в феврале 2019 года администрация видеохостинга решила отключить монетизацию у роликов, которые размещают представители антипрививочного движения. YouTube пояснил, что у видеохостинга есть строгие правила, определяющие, в каких роликах разрешается показ рекламы. В компании считают, что антипрививочный контент нарушает эти правила, поскольку является «опасным и вредным». Впрочем, в правилах монетизации этот пункт до сих пор не прописали.

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Между тем здесь можно найти множество других пунктов. Например, не монетизируются ролики о войне или политических конфликтах, видео с большим количеством грубых и нецензурных выражений, контент сексуального характера и многое другое.

Примером того, как выполняются перечисленные в правилах условия, стал блог путешественника Ильи Бондарева, на счету которого более тридцати стран и почти 19 млн просмотров. Такое внимание молодой человек заслужил необычным способом путешествий — на товарных поездах. Вероятно, именно это стало поводом для отключения монетизации на его роликах. В справке YouTube прописано, что не монетизируются «записи рискованных или опасных действий, способных привести к серьезным физическим, эмоциональным или психологическим травмам». Однако даже те видео, в которых нет ничего экстремального, не приносят блогеру доход.

Цитата из YouTube-канала Ильи Бондарева. Автор — Илья Бондарев Илья Бондарев

«На всех моих видео, в том числе новых, автоматически ставится желтый значок — он означает, что монетизация отключена. Когда я оспариваю решение, ограничение всё равно остаётся. Даже если я загружу черный экран, видео всё равно попадёт в категорию с ограничением монетизации. По сути, это значит, что я полностью лишился монетизации и больше не получаю дохода от рекламы YouTube. С чем это связано, поддержка мне не ответила», — поделился Илья с корреспондентом ИА REGNUM.

Правила созданы для того, чтобы их НЕ нарушать

Другой блогер-путешественник, автор канала «Хочу домой» с 286 тыс. подписчиков Леонид Пашковский, напротив, не ощущает на себе никаких ограничений со стороны YouTube в плане монетизации.

Цитата из YouTube-канала «Хочу домой». Автор — Леонид Пашковский Леонид Пашковский

«Насколько я понимаю, правила направлены на борьбу с некачественным контентом и кликбейтом. Ставишь в название ролика слова вроде «наркотики», «треш», «смерть» и подобное — видео сразу же не подходит большинству рекламодателей, хуже ранжируется в поиске и меньше попадает в рекомендованные. Мне как человеку, который старается делать полезный и осознанный контент для взрослых, это кажется правильным: так будет проще конкурировать с треш-каналами», — отмечает Леонид.

Такого же мнения придерживается и автор популярного канала «Дневник еврея» Александр Богомолов, на которого подписаны почти 700 тыс. человек:

«Есть правила, и нужно их соблюдать. Если не творишь «жесть», никто тебя не заблокирует».

Цитата из YouTube-канала «Дневник еврея». Автор — Александр Богомолов Александр Богомолов

«Спонсорство» как дополнительная возможность заработать

С 2018 года на YouTube появилась новая функция — «Спонсорство», которая уже длительное время работает в приложении YouTube Gaming. Её суть в том, что зритель может подписаться на любимый канал за определённую сумму денег, которая будет с него ежемесячно списываться. В России сейчас стоимость такой подписки составляет 249 рублей. Из них 70% получает автор канала, остальное — видеохостинг.

Подключить функцию на своём канале могут блогеры, число подписчиков которых превышает 30 тысяч. Однако воспользоваться ею пока проблемно — спонсорские подписки всё еще находятся в режиме тестирования. Тем не менее блогеры положительно относятся к тому, что YouTube создал аналог платформы Patreon, с помощью которой авторы могут распространять свои творения по платной подписке.

«Если YouTube доведет эту функцию до ума, сделает по сути аналог Patreon, но только на своей платформе, то у неё может быть перспектива. Пока же я сомневаюсь. На моем канале многие не смогли оформить спонсорскую подписку, так как у них в стране она еще не доступна. Ну, и важно дать возможность самому установить сумму донейшена, сейчас она фиксирована. Плюс больше инструментов для работы с этой функцией», — считает Илья Бондарев.

«Появление функции спонсорства — это прекрасно. Контентмейкерам приходится прикручивать к своему каналу донаты, Patreon и прочее — теперь эти вопросы будет закрывать сам YouTube. Удобнее, когда всё в одном месте. Вопрос только в размере комиссии сервиса — нужно сравнить, каким из вариантов выгоднее пользоваться», — отмечает Леонид Пашковский.

Впрочем, не все видят перспективность новой функции и сомневаются, что зрители захотят платить за контент. Среди них — Олег AsSa, автор канала «Все работы хороши» с 470 тыс. подписчиков.

«Мало людей пользуются этой функцией. На полмиллиона — 18 человек спонсоров. Что я могу об этом думать? Ничего. Спасибо тем, кто есть».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Олег AsSa

Делать какие-либо выводы о будущем спонсорских подписок на YouTube пока рано — функция находится в тестовом режиме и большей части пользователей из России не доступна. Однако если она всё же «зайдёт» у аудитории, вполне возможно, что у видеохостинга начнется новый этап развития.

Сейчас YouTube оказался в кризисе из-за желания владельцев компании из платформы для независимых авторов превратиться в очередной аналог телевидения. Администрация постоянно усиливает давление на блогеров, предпочитая им продвижение медийных личностей.

knelstrom Видеокамера

В 2016 году от платформы стали отказываться рекламодатели. Сотрудничество с YouTube временно или на постоянной основе по разным причинам прервали HP, Adidas, Starbucks, Walmart и другие компании. Кроме того, скандалы с известными блогерами привели к тому, что администрация стала жёстче относиться к материалам и ограничивать монетизацию. Ради сохранения прибыли YouTube решил ориентироваться на телевизионный контент, тогда как раньше придерживался совсем другой направленности. Как недавно заявили изданию The Verge братья Филипп, создатели популярного канала RackaRacka, YouTube стал местом для просмотра вечерних шоу и музыкальных клипов, хотя ранее приветствовал необычных, уникальных и неизвестных авторов. Спонсорские подписки же могут стать в финансовом плане глотком воздуха для блогеров, зажатых жесткими правилами. Однако остаётся вопрос — захотят ли сами зрители платить за то, что они привыкли смотреть бесплатно?