Известно, что первым курильщиком в России стал сам царь Пётр I, который призвал следовать своему примеру всех своих подданных. Они поначалу плевались — курить-де бесам кадить! А когда империя, созданная Петром, рухнула — курили все и везде, от императорской семьи до солдат на фронте и босяков. Однако, как известно, курение курению рознь. Можно курить сигару в приличном обществе, можно затянуться папиросой, или дома — трубкой у камина. А можно и как в окопах — самокрутку с махоркой.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обо всём об этом, о том как табак пробивал себе путь на прилавки российских магазинов, и как так получилось, что он проделал путь от «бесовского зелья» до популярного товара — рассказывает книга профессора Арканзасского университета (США) и культуролога Триши Старк.

Начинает она с того, что побуждает людей курить, — с запаха самого табака. Однако производство сигарет, папирос и прочих курительных средств не так-то просто. Это требует целой развитой индустрии, работающей за счёт широкого спроса покупателей. Но как она работала — об этом пишет книга. При этом автор решила обратиться к их чувствам, которые побуждали подданных императоров всероссийских дымить папиросами — что это было? Был ли это маркер «прогрессивности» или же показатель «взрослости», или простой лихости? И об этом повествует книга.

Однако самих чувств мало — надо рассказать историю появления табака в России, вплести её в повседневную бытовую ткань жизни людей. Откуда импортировался табак (из США и Турции), сколько курили папирос в год — эти интересные сведения служат блистательным украшением общей картины, которая показывает то, как курильщики сами видели себя, и как видели курильщиков, и как курение могло служить маркером социального статуса.

Также сюда органично вплетаются история медицины и науки — так как нынешние врачи часто являются врагами курильщиков… Но что знала тогдашняя наука о никотине и его влиянии на здоровье, и как с этим боролась тогдашняя медицина? Автор основывается не на догадках или общих работах, но на русских источниках — брошюрах, публицистике, показывая теории русских психологов и медиков, выделяя, в частности, теорию скуки. Именно скука, по мнению психологов царской России, побуждала людей затягиваться табачным дымом.

Перед этим автор показывает, что психологи были не одиноки в своём скепсисе в отношении к курению. Столь непримиримые оппоненты, как Лев Толстой и Иоанн Кронштадский, сходились во мнении о пагубности табакокурения. В последних двух главах книги последовательно воссоздана картина именно восприятия табакокурения в России.

Как итог — имеем очень интересную, лёгкую для чтения и приятную для разума книгу о том, как появилось курение на Руси.