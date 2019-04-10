Не скрою, эта новость порадовала меня больше, чем даже сообщение о строительстве где-то на материке нового крупного производственного предприятия. А для кого-то это может показаться ерундой, не заслуживающей попадания в новостную ленту информационных агентств. «Подумаешь, — скажут они, — эка невидаль — асфальт они решили положить!» Конечно, если бы муниципальные власти какого-то города или поселка в средней полосе России приняли решение заасфальтировать ранее грунтовую дорогу, трубить об этом «на весь свет» было бы, по меньшей мере, странно. Но в данном случае этот асфальт приобретает, если можно так сказать, политическое и дипломатическое звучание. Ибо дорогостоящее твердое покрытие дорог появится на острове Шикотан, который до последнего времени наши дальневосточные соседи — японцы считали чуть ли не «у себя в кармане».

Асфальт

Находясь полгода назад в очередной раз в Японии (это был как раз ноябрь), я не без труда объяснял японцам и на телевидении, и в публичных выступлениях, что растиражированное японскими и российскими СМИ якобы достигнутое согласие президента РФ В. Путина и премьер-министра Японии С. Абэ вернуться к «хрущевскому компромиссу» о передаче после подписания мирного договора острова Шикотан и островной группы Плоские (по-японски — Хабомаи) вводит в заблуждение и сеет неоправданные и опасные в политике иллюзии. В ответ специализирующиеся на японо-российских отношениях японские журналисты и политологи приводили доводы о том, что-де в Японии весьма тщательно следят за реализацией российской правительственной программы социально-экономического развития южнокурильских островов и отмечают, что основные средства идут на Кунашир и Итуруп, а на Шикотане за последнее время не построено ни одного нового жилого дома. Отсюда нехитрый вывод — значит, Шикотан и Хабомаи готовят к сдаче Японии.

При этом среди «доводов» было и утверждение об отсутствии на Шикотане асфальта, который появляется на Кунашире и Итурупе. Так как отвечать было надо, брал на себя смелость утверждать, что это вопрос времени — появится асфальт и на Шикотане. Со своей стороны, приводил в пример строительство на этом острове новых рыбоперерабатывающих комбинатов, современной больницы, детских садов и яслей. Упомянул и о создании для шикотанцев линии оптоволоконной связи для улучшения подключения к интернету.

СтаниславС Село Малокурильское, o. Шикотан

Укорял при этом японцев, что технологическое оборудование на шикотанских рыбокомбинатах будет не японское, что было бы логичнее и экономичнее, а из находящихся «на другом конце света» Германии и Исландии. И все из-за политики Токио, который лишь на словах готов к совместной хозяйственной деятельности на русских Курилах, а в действительности требует от Москвы при такой деятельности в законодательном плане «учитывать» японские притязания на острова.

И вот долгожданная информация: «В 2018 году завершено проектирование автодороги между Малокурильским и Крабозаводским на острове Шикотан. Получены положительные результаты госэкспертизы. Протяженность асфальтового покрытия составляет 9,75 километров. Сумма работ составит 789 млн 120,31 тыс. рублей. Строительство данного объекта разделено на три этапа. Сначала будут асфальтированы две улицы в Малокурильском, затем — две улицы в Крабозаводском, третий этап — это межпоселковая автодорога. Завершение работ запланировано на 2022 год».

О решимости придать Шикотану современный вид, благоустроить автодорожную сеть, «ударить, как говорил Остап Бендер, по бездорожью и разгильдяйству» рассказывает мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко:

«На Шикотане пока нет ни одного километра асфальтированных дорог. Это недопустимо в наших условиях. Мы совместно с правительством области проводим большую работу по строительству и реконструкции дорог местного значения. Направлена заявка на приобретение двух асфальтовых заводов для Кунашира и Шикотана. Также на Шикотане ведутся работы по оформлению щебеночного карьера: произведены горно-подготовительные работы (взрывные, вскрышные работы) и оформляется ввод в эксплуатацию. Фирма «Сахагрострой» на участке «Крабовый» провела горно-подготовительные работы и сейчас готова выйти на конкурс по строительству автодорог на Шикотане».

Так что Шикотан готовится не к «сдаче Японии», а к новой, более благоустроенной жизни.