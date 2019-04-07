



Иван Шилов ИА REGNUM

За главу Демократического союза венгров Румынии (RMDSZ) Хунора Келемена, которого украинские пограничники в субботу, 6 апреля, не пропустили в Закарпатье, поставив в паспорт штамп о запрете въезда на Украину до октября 2020 года, вступился Бухарест. Келемен въезжал на Украину с румынским дипломатическим паспортом, поэтому логично, что он сразу же проинформировал о происшествии МИД Румынии. Вопрос заключался в том, будет ли в данном случае Бухарест реагировать на инцидент и насколько жестко.

Для сравнения: Будапешт выступил дважды — вначале по горячим следам прозвучало заявление министерства иностранных дел, которое такие действия со стороны Киева назвало «неприемлемыми антивенгерскими шагами» и вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в понедельник, 8 апреля, для объяснений, а во вторник, 9 апреля, ударил уже сам глава МИД Петер Сийярто, заявивший, что в отношениях с Украиной «пока нет никакой надежды на прогресс с нынешней администрацией». Фактически, это вынесение приговора президентуре Петра Порошенко, шаг по политическим меркам очень сильный. Но венгры есть венгры, это боевые задиристые (в хорошем смысле) ребята, которые никогда не спускали Киеву нарушения прав своих соотечественников в Закарпатье, как бы на Будапешт не давили в Европейском союзе и НАТО, особенно граждане с вашингтонской пропиской. Что касается Румынии, то она вела себя крайне осторожно, к тому же ее главные интересы на Украине связаны с Буковиной, а не Закарпатьем.

Однако сейчас Бухарест был вынужден вмешаться, поскольку Келемен — ее гражданин. Тем более что неграмотно сработал посол Украины в Румынии Александр Банков, который заявил, что лидеру RMDSZ был запрещен въезд на территорию Украины с 3 ноября 2017 года, «с того времени он уже пытался въехать на Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении». Келемен в свою очередь парирует: это неправда. В итоге МИД Румынии обратился в посольство Украины с просьбой разъяснить причины отказа лидеру румынских венгров во въезде в Закарпатье. Помимо того, председатель комиссии по внешней политике Палаты депутатов парламента Румынии Розалия-Иболия Биро, как пишут венгерские издания, в официальном запросе на имя украинского посла Банкова и румынского дипломатического ведомства указала, что между Бухарестом и Киевом в 1997 году было заключено рамочное соглашение о сотрудничестве.

European People's Party Хунор Келемен

В нем (13-я статья) говорится, что оба государства поддерживают проживающие на их территории национальные меньшинства, их общение на родном языке, обмен информацией и участие в мероприятиях друг друга. Несмотря на это, Келемен, который хотел участвовать в торжественном заседании по случаю 30-летия существования Общества венгерской культуры в Закарпатье (KMKSZ), «не был допущен на Украину». Не исключено также, что этот инцидент будет обсуждаться Федерацией европейских нацменьшинств (FUEN). В этом году очередное заседание Федерации планировалось провести на Украине, однако, по словам главы FUEN Лоранта Винче, «по соображениям безопасности пришлось отказаться от этой идеи». И это правильно, считает выходящая на венгерском языке румынская газета Új Magyar Szó, ссылаясь на действия украинских пограничников в отношении Келемена.

Данный прецедент добавит, конечно, перчика в обсуждение того, что творит Киев. Ведь, как подчеркивает Винче, Украина явно идет по неверному пути в отношении прав меньшинств, хотя «после президентских выборов всё еще остается шанс вернуться на правильный путь». Глава FUEN рассказал изданию, что был лично проинформирован о положении меньшинств на Украине за последние годы. Он считает, что в нынешней политической ситуации сотрудничество между организациями меньшинств имеет важное значение и приветствовал в этой связи участие в дискуссии представителей венгерских и румынских организаций на Украине, президента KMKSZ Ласло Брензовича и главы румынской общины на Буковине Аурики Божеску. Таким образом, начинает приобретать силу процесс политического объединения интересов украинских венгров и румын, которые могут начать действовать сообща и оказывать совместное давление на исторические столицы, Будапешт и Бухарест, чтобы те нажали как следует на Киев.

Вряд ли такая синергия того порадует, тем паче — персонально Порошенко, который, как считают некоторые украинские эксперты, имеет все основания злиться на Закарпатье, где ему дали голосов в два раза меньше, чем конкуренту на президентских выборах Владимиру Зеленскому. И это при том, что обычно представители венгерского национального меньшинства голосуют за кандидата от власти! Однако эти выборы стали своеобразным протестом против действующей украинской власти, которая резко испортила отношения с Венгрией. Если там станут себя так вести и дальше, видимо, в игру будет вынуждена уже серьезно вступить Румыния. А надежд на то, что в Киеве что-то изменится, мало. Региональные украинские наблюдатели считают, что столицу сегодня волнует только она сама, проявляя высокомерие к остальным областям.

К тому же в случае переизбрания Порошенко президентом он не откажет себе в удовольствии отомстить непокорным. Уже 2 апреля украинские пограничники на румынском участке границы в Закарпатье стали строить забор, что вызвало бешенство местных жителей. То ли еще будет.