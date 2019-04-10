Предварительные результаты выборов в Израиле указывают на сохранение у власти национальной религиозной коалиции во главе с Биньямином Нетаньяху. Экзитполы четырёх основных телеканалов указывают на победу действующего премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Отметим, что предварительные подсчёты противоречат друг другу немало. Они дают по большей части цифровой перевес оппозиционной партии «Кахоль лаван» (сине-белый — цвета израильского флага) над правящим «Ликудом». Тем не менее в суммарном подсчете выходит, что у Нетаньяху остаются существенно лучшие шансы сформировать следующее правительство вместе с правыми и религиозными, нежели у оппозиционной партии вместе с либеральными и арабскими списками. Отметим, что арабские представители не рассматриваются и оппозицией как возможные партнеры по коалиции по причине поддержки оными террора и исламского радикализма.

Биньямин Нетаньяху шёл на выборы с небывалым списком успехов как на международной арене, так и в экономической и внутренней политике. Однако против него выступил весь старый израильский политический истеблишмент вместе с тружениками СМИ и юридической системой. Нечто похожее наблюдалось в отношении президента Дональда Трампа в США.

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Вашингтон. 2017

История указывает на то, что избиратель нередко оказывается неблагодарным. Тем не менее Нетаньяху удержался у власти. Вопрос только остаётся открытым в ближайшие часы, с каким счетом победила правая правящая коалиция.

Можно уже сейчас отметить успех религиозных консерваторов. Они получили более десяти процентов голосов, от 13 до 14 мандатов в Кнессете из 120 депутатов. Сорок лет назад эти партии насчитывали не более пяти мандатов.

Общая демографическая тенденция дала о себе знать снова. Коалиция Нетаньяху представляет еврейское большинство страны.

Точные результаты придут в течение завтрашнего дня.