



20 лет без СССР

Продолжение. Начало читайте здесь.

Итак, первая часть, с которой мы начинаем наш цикл лекций, называется «Стратегия и экономическая политика государства».

1.1. Понятие и сущность стратегии и экономической политики государства

Что такое стратегия государства? Это не долгосрочный план.

За стратегией стоит баланс интересов. На какой-то период времени к власти приходит некоторая группа людей, которая использует государство для усиления своей власти, подчиняя развитие экономики своим интересам. Таким образом, стратегия государства определяет направленность изменений баланса сил социальных групп (слоев) на определенном этапе исторического развития. Она же определяет модель развития экономики и построений обслуживающих ее теоретиков.

Пришедшая к власти группа людей может обслуживать как прогрессивное развитие государства, так и, наоборот, регрессивное. В последнем случае мы можем сказать, что стратегия государства является корпоративной, поскольку улучшает позиции определенного узкого социального слоя за счет ухудшения уровня жизни всех остальных. Более того, такая регрессивная стратегия становится антинациональной, если страна в мировом сообществе начинает занимать более низкие позиции.

В принципе, корпоративная стратегия США на каком-то этапе является для них национальной, поскольку, согласно их стратегии, доходы, производимые в других странах, перераспределяются в пользу транснациональных корпораций (ТНК), которые в основном базируются в США, что усиливает позиции США в мировом сообществе. Но корпоративная стратегия США является для них национальной лишь в краткосрочной перспективе, потому что рост социального неравенства в мире означает рост угроз для безопасности любого государства, включая США.

И есть еще стратегия, к которой, я уверена, мы придем, которую мы пытались реализовать в СССР в противовес корпоративной. Это социально-эффективная стратегия, которая нацелена, с одной стороны, на рост эффективности производства, то есть выпуск продукта с меньшими затратами (либо максимум выпуска при заданном объеме затрат) для роста уровня благосостояния граждан, реализуя при этом принцип справедливого распределения доходов. Имеется в виду сглаживание социального неравенства. Причем доходы должны расти прежде всего у тех, чей вклад в рост эффективности производства является наибольшим.

СССР. Студенты послевоенных лет

Вот мы как раз и пытались построить социальную эффективную стратегию, инженеры в нашей стране должны были стать ведущим социальным слоем. Но мы проиграли, по разным причинам. По каким — мы выясним позже.

В то время когда в нашей стране наибольшим уважением пользовались научно-технические кадры, занятые в развитии ВПК, в атомной промышленности, в исследованиях космоса, на Западе передовым социальным слоем были финансисты, занятые перераспределением произведенного дохода в свою пользу посредством изобретаемых ими финансовых инструментов.

СССР. Студенты послевоенных лет

Как нам вновь создать условия для главенствующей роли инженера? Этому мы и посвящаем наши лекции. Именно инженер обеспечивает технический прогресс, действительное движение цивилизации вперед. А то, что делается сейчас, при главенствующей роли финансового капитала, это регресс цивилизации.

Можно выделить типы стратегий государства в зависимости от степени вмешательства государства в международные торговые отношения:

либеральная стратегия, когда товары и капиталы свободно перемещаются из данной страны в другие страны и наоборот;

регулируемая стратегия, когда государство контролирует вывоз и ввоз товаров и капиталов;

мобилизационная стратегия в чрезвычайных ситуациях, когда государство вводит валютную и внешнеторговую монополию. Примерами такой стратегии являлся военный социализм в Германии и военный коммунизм в России. Модель индустриализации в СССР также была, по сути, мобилизационной.

А что такое стратегическое планирование? Это алгоритм действий по реализации выбранной стратегии развития государства.

Иногда говорят, что у нас было стратегическое планирование, а у Соединенных Штатов его не было. Это не так. У них есть свое стратегическое планирование — свой четкий алгоритм действий. Над их стратегией работают ведущие «мозговые центры» (think-tanks), находящиеся в основном на северо-востоке США, — экспертные сообщества, в которых работают выпускники Стэнфордского университета, Массачусетского технологического института, Гарвардского университета и пр. Их деятельность направлена на утверждение господства США во всем мире, а значит и мировой финансовой олигархии (далее — МФО), базирующейся в основном в США. Поэтому их рекомендациям следует Конгресс США, выделяющий деньги на цветные революции в разных странах, поддержку сети агентов и т. д. Отличительной особенностью стратегии США было и является использование в качестве главного инструмента мировой финансовой системы.

Отличительной особенностью стратегии СССР было использование в качестве главного инструмента планирования народного хозяйства. По сути, СССР представлял собой огромную корпорацию, координирующую деятельность министерств, заводов, организаций с тем, чтобы обеспечить движение вперед с учетом необходимости решения тех или иных задач. Попытка реализовать в СССР живое (с учетом обратной связи) планирование производственных взаимосвязей для реализации стратегических задач и поныне является бесценным опытом для всего мира.

Таким образом, можно выделить принципиально два разных типа стратегий:

монетарный, перераспределяющий хаотически произведенные в мире доходы в пользу мировой финансовой олигархии; экономический, выстраивающий производственные цепочки в направлении роста общественного блага и реализующий принцип эффективности общественного производства.

Сегодня основными инструментами стратегии США, как и всех остальных стран мира, включая Россию, являются политические и монетарные инструменты.

20 лет без СССР

Сегодня Россия выполняет навязанную ей стратегию развития в интересах мировой финансовой олигархии. Поэтому в России почти не осталось экономистов. Вместо них мы готовим кассиров, бухгалтеров, экспертов-аналитиков, менеджеров, но не экономистов и управленцев — организаторов производства. Подготовка так называемых экономистов состоит в том, чтобы обслуживать нынешнюю монетарную стратегию развития, которая все более укрепляет господствующие позиции МФО. В этой стратегии России предназначена роль сырьевого придатка и кладбища отходов. Поэтому в рамках этой стратегии деградируют отечественные отрасли, имеющие высокую долю добавленной стоимости, например космическая отрасль, и навсегда закрепляется рост технологического и социального неравенства с другими странами. При такой стратегии Россия как государство, имеющее уникальный опыт управления экономикой, исчезнет. А исчезновение России будет означать уничтожение всяких надежд цивилизации на поиск мирного выхода из растущего экономического и политического кризиса и, следовательно, надежд на дальнейший прогресс цивилизации.

20 лет без СССР

В текущем периоде государство реализует свою стратегию посредством экономической политики, определяющей принципы взаимодействия государства с юридическими и физическими лицами в экономической, социальной и финансовой сферах. Экономическая политика конкретизирует принципы государственного вмешательства в экономику в разрезе следующих взаимосвязанных направлений деятельности государства:

внешнеэкономическая политика;

институциональная политика;

структурная политика;

инвестиционная политика;

политика цен;

финансовая политика;

денежно-кредитная политика;

региональная политика и др.

Реализация стратегии государства предполагает соответствующий тип экономической политики. Исторически первой возникла политика меркантилизма.

1.2. Экономическая политика меркантилизма

Несмотря на то, что политика меркантилизма оформилась как целостная система в XVII веке, ее базовые принципы используются в современной экономической политике.

Формирование национальных государств в период первоначального накопления капитала в XV и XVI веках сопровождалось созданием многополярного (полицентричного) мира, в котором первенство по колониальным захватам оспаривали несколько сильных национальных государств: Испания, Португалия, Нидерланды, Англия и Франция.

В этот период стратегии государств были направлены на поддержку национальной экономики в конкуренции с другими государствами и поэтому являлись регулируемыми. Руководящим принципом их стратегий стал протекционизм, предполагающий вмешательство государства в экономику. Но до XVII века действия государств в области экономической политики не были системными.

Первой системой экономической политики, большинство положений которой было выработано чисто эмпирическим путем, являлся меркантилизм. Политика меркантилизма как система мер была сформулирована и применена в Англии и Франции, определявших биполярный мир в XVII—XVIII веках.

Филипп де Шампань. Портрет Жана-Батиста Кольбера, министра финансов Франции, одного из самых ярких представителей меркантилизма (фрагмент). 1655

Тогда существовало убеждение, что богатство, как личное, так и государственное, выражается количеством золота: чем больше у тебя золота — тем ты богаче. Главным двигателем Великих географических открытий XV—XVII веков был именно поиск новых источников добычи золота. Вся политика меркантилизма строилась на том, чтобы завоевать колонии, где есть золото.

С другой стороны, для роста золотых запасов использовалась внешняя торговля. Стало понятно, что страна, продающая продукцию с более высокой долей добавленной стоимости, нежели сырье, обеспечивает больший приток золота. Поэтому особое внимание государства уделяли так называемому выгодному торговому балансу и колониальной политике, позволяющей уменьшить стоимость сырья в продукте и гарантировать сбыт продукции для роста прибылей метрополий. Это усиливало технологическое и социальное неравенство метрополий и колоний.

Характерной чертой меркантилизма стала борьба государств за колонии, за рынки сырья. Вся история XVII—XIX веков подтверждает тяготение меркантилизма к применению вооруженной силы в борьбе за рынки сырья или в попытках ограничить ввоз при помощи высоких пошлин или запретов.

Для поощрения технологического развития национальной промышленности меркантилизм использует:

тарифную политику (пошлины на ввоз и премии за вывоз);

бюджетную политику с предоставлением привилегий отечественным промышленным компаниям, так называемым точкам роста (налоговые льготы, дотации, государственные закупки и т.д.) за счет сельскохозяйственного производителя;

колониальную политику;

социальную политику, в том числе для поддержки в стране платежеспособного спроса и социальной стабильности.

В Англии, например, существовал Трудовой кодекс Елизаветы I, в котором всё было прописано: как предприниматель может использовать рабочую силу, длительность рабочего дня, как можно применять женский и детский труд.

Идеи меркантилизма, закрепляющие технологическое и социальное неравенство развитых и развивающихся стран, присутствуют и в современной экономической политике.

Мне повезло: я являюсь членом ученого совета ежегодно проводимого международного форума «Бандунг Спирит». Бандунг — это индонезийский город, в котором в 1955 году впервые была проведена Азиатско-Африканская конференция, объединившая 29 стран, в которых проживало более половины населения мира. Они решили защитить себя от давления двух сверхдержав (США и СССР) и совместно проводить независимую политику. В этом форуме участвовали такие известные люди, как Джавахарлал Неру, Сукарно, знаменитый боксер Мухаммед Али,Насер,Джоу Эньлай.

Бандунг, 1955 год, слева направо: Джавахарлал Неру (Индия), Кваме Нкрума (Гана), Гамаль Абдель Насер (Египет), Сукарно (Индонезия), Иосип Броз Тито (Югославия)

На этом форуме люди из разных стран возмущаются тем, что растет неравенство. Хотя цифры по ВВП растут, а реально люди беднеют. В частности, представители Индии отмечают, что они сегодня стали беднее, чем были в XIX веке. Возникает вопрос, как преодолеть это растущее неравенство между самыми богатыми странами и странами третьего мира?

Я всегда подчеркиваю, что в нынешней системе глобального финансового управления странам третьего мира отведена роль сырьевых придатков, по сути, колоний. Не имея другого опыта, они никогда не смогут выйти из системы глобального финансового управления, то есть никогда не найдут выхода из сложившейся несправедливости.

Уникальным опытом хозяйствования в другой системе владеет только наша страна. Игнорирование этого опыта и достижений экономической науки в СССР, обобщавшей этот практический опыт для совершенствования практики, и прежде всего экономической кибернетики, не позволит ни одной стране найти выход из глобального кризиса.

Поэтому в моих выступлениях я стараюсь объяснить представителям развивающихся стран необходимость более внимательного изучения опыта СССР и экономической кибернетики. И мы в России, в свою очередь, будем стараться делать всё для того, чтобы этот опыт — с учетом ошибок — был использован в отечественной практике, а затем и в странах третьего мира.

(Продолжение следует.)