В Оренбурге в День космонавтики свои двери не распахнёт музей-квартира Гагариных, он закрыт третий год из-за аварийности здания. Праздник город отметит «Космическим забегом», возложением цветов к мемориальным доскам Юрию Гагарину, в том числе и у того памятного знака, который расположен на фасаде дома по ул. Советской, 1. В этом здании ранее располагалось легендарное авиаучилище, где учился первый космонавт Земли. Сейчас оно в плачевном состоянии.

Ratursun Самолёт Юрия Гагарина перед зданием музея

Приостановленные торги

В сентябре 2016 года здание, где находится музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных, признали аварийным и закрыли на ремонт. В июне 2017 года музей-квартиру Гагариных передали в муниципальную собственность. Чиновники обещали большую реконструкцию бывшей квартиры Гагариных, а вместе с ней в порядок собирались привести и весь дом.

Эксперты отметили, что износ здания велик, но спасти его можно. Учитывая состояние здания, все экспонаты музея-квартиры Гагариных были описаны и переданы на хранение в фонды Музея истории города. Всего в музее-квартире находилось более 358 музейных экспонатов.

Vlad chernenko Музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных в г.Оренбурге на ул. Чичерина

В 2019 году в День космонавтики доступ посетителей по-прежнему будет закрыт. В марте мэрия Оренбурга разместила на портале госзакупки объявление об аукционе, где речь идёт о реставрации (в части выполнения противоаварийных работ) объекта культурного наследия регионального значения «Серия жилых домов. Конец XIX в. Кирпичный стиль», расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Чичерина, 35. Именно по этому адресу расположен музей-квартира Гагариных. Заказчиком услуг выступило муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории Оренбурга».

Начальная (максимальная) цена лота составила 3 814 642 рубля. Но торги пришлось приостановить. УФАС по Оренбургской области выдало предписание с требованием внести изменения в документацию.

«В документации указали, что нужна доска длиной 2 мм, то есть априори такого в природе быть не может. Эта доска может быть только 2 метра. Участники, подавая заявки, у себя тоже указывали такую же длину, какую требовал заказчик — 2 мм. Но они же не могут поставить доску 2 мм! Поэтому сейчас протокол рассмотрения заявок отменён. Вносится изменение в документацию», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве и добавили, что фактически аукцион придется проводить заново.

Как сообщили в мэрии, работы по реставрации должны быть завершены до конца 2019 года.

Добавим, ранее делегация оренбургских чиновников посетила наиболее интересные музеи Москвы, в числе которых и Музей космонавтики. Экс-глава города Евгений Арапов после поездки заявил, что музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге должен стать уникальным. Важно совместить дух того времени, воссоздав жилые помещения на ул. Чичерина такими, какими они были в 50-е годы, а также добавить современные интерактивные детали.

Стоит отметить, мемориальный музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных открыли 12 апреля 2001 года в день празднования 40-й годовщины первого полёта человека в космос. Первый космонавт планеты тесно связан с Оренбургской землей, потому что именно здесь, в Оренбурге он принял воинскую присягу, освоил лётное мастерство, получил курсантские, а затем и офицерские погоны. Здесь же Юрий Гагарин обрел семью. В ноябре 1957 года состоялась свадьба Юрия и Валентины Гагариных.

Есть ли радужные перспективы?

В День космонавтики традиционно будут возложены цветы к мемориальной доске, расположенной на фасаде здания, где в советское время находилось легендарное высшее военное авиационное Краснознамённое училище. В 1955—1957 годы здесь учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин. Среди выпускников знаменитого училища 351 Герой Советского Союза, из них девять — дважды Герои. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Однако столь значимый статус не уберёг дом от разрушения.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Ежегодно в День космонавтики у здания бывшего авиаучилища оставляют живые цветы

Сейчас объект в плачевном состоянии, и с каждым годом его стены всё более ветшают. Неравнодушные политики и общественники бьют тревогу, но явного движения в вопросе ремонта и реставрации нет. Некоторые оренбуржцы с пессимизмом сморят в будущее ветшающего архитектурного наследия.

Между тем в преддверии Дня космонавтики депутат Госдумы Игорь Сухарев («Единая Россия») на своей странице в Фейсбук сообщил о том, что его коллега, также представляющий интересы Оренбуржья в Госдуме, Юрий Мищеряков инициировал обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой помочь спасти уникальный объект культурного наследия федерального значения. Письмо подписали депутаты Госдумы — Герои России и космонавты.

Сухарев отметил, что правительством Оренбуржья ранее предпринимались меры по сохранению и воспрепятствованию дальнейшему разрушению объекта. Теперь, чтобы выкупить отдельные помещения у частных собственников, восстановить и отреставрировать здание, потребуются огромные деньги — порядка 2 млрд рублей.

В обращении также содержится предложение: в преддверии 60-летнего юбилея полёта человека в космос (в 2021 году) создать федеральный музей космонавтики на базе исторического здания, которое навсегда останется для миллионов россиян «гагаринской лёткой» — символом героической эпохи, связанной с именем первого космонавта планеты.

Примечательно, что с такой же идеей в марте 2019 года к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко во время её визита в Оренбург обращался тогда ещё губернатор Юрий Берг. Экс-глава региона просил поддержать этот проект.

Читайте также: Глава Оренбуржья просит Матвиенко помочь сохранить здание училища Гагарина

Также в марте 2019 года блогер Андрей Лысенко направлял госкорпорации «Роскосмос» письмо, где предлагал рассмотреть вариант размещения в здании бывшего авиаучилища структурного подразделения вышеупомянутой организации. В апреле оренбуржец получил ответ и дал комментарий по этому поводу:

«И этот ответ, при своей призрачности, все-таки вселил в меня надежду. Понятно, что такие вопросы не решаются «с кондачка». И проекты такого уровня не реализуются за месяц, отведенный законодательством Российской Федерации для ответа на официальное обращение. Но главная и ключевая фраза, что требуется проработка всех ключевых вопросов, что идея не отвергнута, что возможность сохраняется… Это уже хоть маленький, но результат… Только когда мы будем вместе искать решения, когда мы будем вместе предлагать выходы из ситуации, а не «тянуть каждый на себя одеяло» своей исключительности, мы сможем достичь решения многих вопросов».

Напомним, здание по ул. Советская, 1 построено в 1871—1874 годах. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили эвакуированную в Оренбург школу авиационного боя, впоследствии ставшую Оренбургским высшим авиационным училищем.

Читайте также: В Оренбурге здание лётного училища Юрия Гагарина под угрозой уничтожения

Наталья Хомутова ИА REGNUM Название магазина выглядит символичным для разрушающегося объекта культурного наследия

День открытых дверей

12 апреля свои двери распахнёт Музей космонавтики по ул. Челюскинцев, 17 в Оренбурге, где запланирована акция «58 лет — полёт нормальный!». В рамках дня открытых дверей 12 апреля у всех желающих появится возможность бесплатно самостоятельно посетить постоянные экспозиции Музея космонавтики и выставку «Облетая Землю», которая была открыта к 85-летию Юрия Гагарина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В музее состоится встреча с ветеранами летного училища, которые были свидетелями приезда Юрия Гагарина в Оренбург после первого орбитального полета вокруг планеты Земля. Кроме того, гости мероприятия узнают о истории запусков космических кораблей с космодрома «Байконур» в прошлом и настоящем.

Стоит отметить, что музей находится на ул. Челюскинцев, по сути, на птичьих правах. Изначально здание принадлежало церкви. В 1927 году из Серпухова в Оренбург было переведено авиаучилище. Его разместили в здании, принадлежавшем духовной семинарии. Легендарное Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище лётчиков имени Полбина функционировало до 1993 года.

Читайте также: В Оренбурге музей космонавтики перенесут из здания духовной семинарии

Вопрос о переезде музея неоднократно поднимался. Церковь смиренно заявляла, что не выгоняет никого, однако обращалась в мэрию с просьбой вернуть здание. Но просьба осталась без удовлетворения. Епархия с пониманием отнеслась к ситуации, музею съезжать некуда, поэтому на одной площадке уживаются кадеты, семинаристы и работает музей космонавтики.

Oktogram Здание на улице Челюскинцев, 17. Оренбург

Музей располагается в старинном здании, памятнике архитектуры конца ХIX века. Строилось оно по инициативе губернатора Николая Крыжановского для духовной семинарии. Добавим, что землю под духовную семинарию в Оренбурге церковь получила бесплатно от городского общества в начале 1870-х годов. Здания для духовной семинарии были заложены 15 сентября (по новому стилю) 1879 года. Строительство завершилось в 1883 году, а открытие состоялось в 1884 году. При семинарии была фундаментальная библиотека. С установлением советской власти семинария закрывалась, а в 2009 году возобновила работу в историческом здании.

Примечательно, в 2018 году экс-губернатор Юрий Берг на встрече с журналистами отметил, что ранее было неверное решение о том, что в одном здании будут соседствовать духовная семинария, кадеты и музей космонавтики и авиации. Рассматривается вопрос о высвобождении помещений. Бывший глава региона подчеркнул, что церковь терпимо относится к такому соседству, но рано или поздно кадетам придётся освободить помещения.

Читайте также: Посягательство или смирение РПЦ: Скандал с музеем космонавтики в Оренбурге

«Космический забег»

В Оренбурге 12 апреля во второй раз состоится «Космический забег». В 2019 году легкоатлетический праздник приурочен к 85-летию первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Участниками акции станут более 1 тысячи представителей молодежного сообщества: студенческая и работающая молодежь, активисты молодежных общественных организаций региона. Старт массовому забегу молодежи даст временно исполняющий обязанности губернатора области Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дистанция для всех участников составит 1400 метров и пройдёт по улице Советской от памятника Валерию Чкалову до площади «Атриум». Завершится «Космический забег» праздничным концертом.

Оренбург неразрывно связан с именем первого космонавта, поэтому День космонавтики — особый праздник для жителей степной столицы. В честь Юрия Гагарина назван один из главных проспектов в областном центре. Также его имя носит оренбургский аэропорт.