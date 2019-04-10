Год назад Европейский центральный банк (ЕЦБ) воспользовался временным повышением цен, чтобы объявить о своей победе в борьбе за доведение инфляции в еврозоне до уровня, близкого к 2%. Однако триумф оказался недолгим. Уровень общей инфляции с тех пор снизился, базовая инфляция вернулась примерно к 1%. Тем не менее данное обстоятельство не представляет серьёзной угрозы для ЕЦБ, пишет Даниэль Грос в статье для издания Project Syndicate.

Европейский центральный банк

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Согласно прогнозам сотрудников ЕЦБ, инфляция в еврозоне к 2021−2022 годам приблизится к 2%. Однако в течение последних нескольких лет ЕЦБ не раз публиковал ошибочные прогнозы роста инфляции, поэтому его последний прогноз не заслуживает особого доверия. Согласно другим прогнозам, через 10 лет инфляция в еврозоне будет ниже 1,5%.

Евро

ЕЦБ оказался в затруднительном положении. Экономика еврозоны продолжает ослабевать, что может привести к дополнительному снижению инфляционного давления. Однако ЕЦБ не решается возобновить программу покупки суверенных облигаций с целью предоставления дополнительных экономических стимулов, поскольку национальные центральные банки ЕС уже приобрели большое количество облигаций собственных правительств. Если бы ЕЦБ заставил их возобновить покупку ещё большего числа суверенных облигаций, то национальные банки оказались бы в сложном положении в случае, если какое-либо из европейских правительств столкнулось с финансовыми трудностями. Вот почему в ЕЦБ пока ограничились объявлением о том, что он продолжит предоставлять коммерческим банкам долгосрочное финансирование по сверхнизким ставкам.

Не только ЕЦБ сталкивается с неожиданно низкой инфляцией. Банк Японии запустил ещё более крупную программу покупки облигаций, однако инфляция в Японии находится на минимальном уровне. Несмотря на то, что уровень инфляции в США намного ближе к 2%, он всё ещё намного ниже, чем ожидалось.

Центральные банки стран с развитой экономикой опасаются, что отсутствие роста инфляции может быстро перерасти в падение цен и что последствия такой дефляции будут катастрофическими. Оправданы ли эти опасения?

Те, кто боятся дефляции, указывают на Великую депрессию 1930-х годов, когда безработица в США и некоторых странах Западной Европы выросла до 25%. Однако нельзя проводить сравнение между недавними умеренными всплесками дефляции, включая падение цен в Японии на 1% в год, и ситуацией, которая сложилась в 1930-х годах, когда цены упали на 20−30%.

Безработные мужчины у бесплатной столовой, открытой Аль Капоне в эпоху депрессии в Чикаго, Иллинойс, США, 1931

Тем не менее некоторые утверждают, что даже умеренная дефляция может привести к росту безработицы. Сторонники данной традиционной точки зрения уверены, что падение цен приведёт к чрезмерно высокой реальной заработной плате, что в свою очередь приведет к сокращению рабочих мест.

Однако опыт большинства стран с развитой экономикой показывает, что высокий уровень занятости сохраняется даже тогда, когда инфляция близка к нулю. Очевидным примером является Япония, в которой в настоящее время сохраняется рекордно высокий уровень занятости населения. Данное обстоятельство опровергает точку зрения, согласно которой страна попала в «ловушку» низкого уровня инфляции. В течение последних десятилетий экономика Японии росла очень медленно, однако это было связано в основном с сокращением трудоспособного населения. При этом в расчёте на душу населения экономические показатели Японии не сильно уступают ЕС или США. Для европейских стран с небольшой экономикой, таких как Швейцария и Швеция, также характерны низкий уровень инфляции и высокий уровень занятости населения. Ещё более важно то, что большая часть еврозоны продолжает двигаться в данном направлении в течение определённого периода времени.

Несмотря на низкую инфляцию в еврозоне, доля работающего населения продолжает расти. Сегодня в еврозоне доля экономически активного взрослого населения выше, чем в США. Занятость достигла рекордно высокого уровня, а безработица продолжает падать, хотя в некоторых странах Южной Европы она остаётся высокой.

За работой

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В целом, экономика еврозоны работает довольно неплохо. Некоторые страны всё ещё пытаются оправиться от последствий мирового экономического кризиса 2008 года, но остальные страны чувствуют себя достаточно хорошо. И хотя средний рост ВВП на душу населения в еврозоне за последние 20 лет замедлился, это замедление сопоставимо с показателями США и других развитых стран.

Большинство жителей ЕС даже не замечают того обстоятельства, что инфляция в еврозоне остаётся на уровне ближе к 1%, а не к 2%. Это никак не препятствует постоянному снижению безработицы. ЕЦБ не нужно изобретать новые инструменты, чтобы повысить уровень инфляции на несколько десятых процента. Что можно сказать обеспокоенным представителям ЕЦБ? Don’t worry, be happy (не волнуйтесь и будьте счастливы).