Президент США Дональд Трамп не стесняется использовать торговлю в качестве оружия, чтобы получить то, что он хочет. Он ввёл пошлины в отношении китайского импорта на сумму $250 млрд, пытаясь заполучить то, что, по его словам, должно стать «эпической» торговой сделкой с КНР, пишет Лайонел Лоран в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

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Теперь он завёл ту же песню в отношении Европейского союза, который готовится к началу торговых переговоров с Соединёнными Штатами. Глава Белого дома предложил ввести пошлины на импорт из Европейского союза на сумму около $11 млрд. Трамп преподнёс данный шаг в качестве ответа на госпомощь, которую европейские страны предоставили компании Airbus, что нанесло ущерб американской компании Boeing. Можно предположить, что подобное противостояние в конечном итоге приведёт к сближению Пекина с Брюсселем. Однако этого пока не произошло, потому что между ЕС и КНР существует ряд разногласий.

Bundesregierung.de Встреча канцлера Германии Меркель с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Париже

Брюссель считает, что Пекин использует несправедливые государственные субсидии для поддержки своих предприятий, а его политика принудительной передачи технологий и протекционизм превратили КНР в «системного конкурента» Европейского союза. На саммите ЕС — Китай, который состоялся во вторник, 9 апреля, прозвучало немало тёплых слов с обеих сторон, однако вряд ли участники саммита смогут разрешить глубокие торговые разногласия, которые до сих пор существуют между ЕС и КНР после шести лет напряжённых переговоров по инвестиционному соглашению.

Ситуация, сложившаяся в сфере передовых технологий, могла бы помочь понять, почему ЕС считает, что с ним несправедливо обошлись. В 2017 году китайская компания Midea Group приобрела четвертого по величине производителя роботов в мире — немецкую компанию Kuka AG, что вызвало беспокойство у немецких политиков и бизнесменов. Китай попытался развеять опасения, связанные с тем, что премиальные технологии могут покинуть Германию, пообещав сохранить на территории Германии большую часть технологий. Однако генеральный директор немецкой компании ушёл в отставку, при этом началось сокращение рабочих мест.

Само собой разумеется, что на собственной территории Китай не позволил бы заключить сделку, аналогичную сделке с компанией Kuka AG. В Китае существуют более жёсткие ограничения в отношении иностранных инвестиций, чем в ЕС, согласно данным Центра европейской политической стратегии.

Mixabest Производственные роботы компании KUKA Industrial Robots

В более широком смысле ЕС ощущает наличие неравных возможностей на игровом поле. Представители европейского бизнеса неоднократно указывали на ограничение доступа к китайским рынкам и недостаточную защиту интеллектуальной собственности. Эти жалобы аналогичны жалобам Соединённых Штатов. Трамп часто обвиняет Китай в том, что он стремится извлечь выгоду за счёт Соединённых Штатов. Предложенный Китаем закон об иностранных инвестициях не сможет удовлетворить большую часть требований ЕС.

ЕС, так же как и Соединённые Штаты, пытается заставить КНР открыть доступ к своим рынкам для европейских компаний. ЕС разработал систему проверки иностранных инвестиций, хотя не столь жёсткую, как в США. Главы европейских государств стали делать менее лестные заявления в адрес КНР. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Пекин, что период европейской «наивности» подошёл к концу. Постепенно ЕС, несмотря на свои внутренние разногласия, начинает вырабатывать более сплочённую позицию в отношении КНР.

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Маловероятно, что в краткосрочной перспективе удастся добиться больших изменений. В некотором смысле ЕС занял слишком жёсткую позицию слишком поздно, как заявил представитель исследовательского центра Asia Centre Жан-Франсуа Ди Мельо. Сложившаяся политическая среда не позволит провести реформирование ВТО или улучшить двусторонние связи. Кроме того, в следующем месяце состоятся выборы в Европейский парламент, на которых популистские партии могут получить существенную политическую поддержку.

Европейский парламент. Страсбург

Ирония нынешней ситуации заключается в том, что между торговой политикой Трампа и новым подходом ЕС в отношении КНР есть много общего. ЕС разрабатывает новые рамки взаимодействия с Китаем и пытается выработать единую позицию в отношении китайских инвестиций. Взгляды Брюсселя и Вашингтона во многом совпадают, когда дело доходит до Пекина. В нынешних условиях многое зависит от позиции Трампа.