Во время своего визита в Тбилиси в марте 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил обещание десятилетней давности: Грузия в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу. Тем не менее, несмотря на обещания генерального секретаря, мало что свидетельствует о том, что в ближайшем будущем состоится включение Грузии в НАТО, пишет Колби Галлихер в статье для издания Atlantic Council.

Mod.gov.ge Грузинские солдаты

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На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году члены Североатлантического альянса приветствовали стремление Грузии и Украины вступить в НАТО, согласившись с тем, что эти страны в конечном итоге войдут в состав НАТО. С тех пор Грузия предприняла значимые политические, экономические и военные шаги в направлении Запада. Наряду с наращиванием взаимодействия в сфере обороны и внутренними реформами, Грузия направила в Афганистан более 11 тыс. своих солдат, присоединившись к миссии НАТО. Тем не менее почти 11 лет спустя по-прежнему ведутся дискуссии о возможном вступлении Грузии в НАТО, так же как и в 2008 году.

Mod.gov.ge Йенс Столтенберг в Грузии

По-прежнему нет чётко разработанного плана действий по подготовке Грузии к членству в НАТО. В основном это связано с тем, что страны — члены НАТО не проявляют особого желания. Россия имеет миротворческие контингенты в Абхазии и Южной Осетии. Москва выступает категорически против вступления Грузии в НАТО.

«Грузия будет находиться в подвешенном состоянии, пока Россией правят лидеры, которые готовы применить военную силу, чтобы воспрепятствовать вступлению страны в НАТО», — считает член Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете Александр Вершбоу.

Перспектива вступления Грузии в НАТО вызывает обеспокоенность в связи с тем, что НАТО придётся взять на себя определенную ответственность в случае, если в Абхазии и Южной Осетии начнётся эскалация военных действий. Существуют законные опасения относительно того, что НАТО придётся задействовать положение о коллективной обороне, если после вступления Грузии в НАТО произойдёт обострение ситуации в Абхазии и Южной Осетии. НАТО придётся иметь дело с Россией.

По словам Вершбоу, занимавшего должность заместителя генерального секретаря НАТО с 2012 по 2016 год, НАТО может прийти к выводу, что гарантии безопасности, предусмотренные в статье 5 Устава НАТО, будут распространяться только на те части Грузии, которые находятся под контролем грузинского правительства.

Семидесятилетняя история НАТО, большая часть которой связана с периодом холодной войны, показала, что членство в НАТО является эффективным сдерживающим фактором в отношении России. В 2019 году демонстрация приверженности НАТО политике «открытых дверей» и включение Грузии в свой состав могли бы выступить в качестве эффективного способа противодействия региональной деятельности России.

Многие признаки указывают на то, что в настоящий момент Грузия как никогда прежде готова стать членом Североатлантического альянса. Президент Грузии Саломе Зурабишвили занимает беззастенчиво прозападную позицию. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе возглавляет правительство, которое готово сделать всё возможное, чтобы доказать свою готовность к реформам и евроатлантической интеграции. Недавний опрос, который провёл National Democratic Institute, показал, что 78% грузинских граждан — самый высокий показатель с 2013 года — выступают за вступление Грузии в НАТО.

U.S. Army Europe Грузинские солдаты, обучающиеся по программе НАТО

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Если риск конфронтации с Россией по-прежнему не позволяет НАТО действовать в рамках политики «открытых дверей» и препятствует гражданам Грузии реализовать своё желание двигаться в направлении Запада, то НАТО может столкнуться с уменьшением своего влияния на Кавказе.

В НАТО должны воспользоваться благоприятным моментом и наконец-то исполнить свое обещание, данное Грузии десять лет назад. Нежелание НАТО идти на риск может дискредитировать Североатлантический альянс и оттолкнуть от него Грузию, которая, несмотря на все попытки со стороны России, сохранила свою решимость двигаться по пути евроатлантической интеграции. Россия также может воспользоваться колебаниями Запада, чтобы затормозить прогресс, достигнутый Тбилиси. Обещания Столтенберга, не подкрепленные конкретными действиями, могут в конечном итоге оттолкнуть граждан Грузии.