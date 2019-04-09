Как по мне, то оба кандидата, вплотную подобравшиеся к украинской гетманской булаве, — что Петр Порошенко, что Владимир Зеленский, — это «два сапога валенки». Разница только в том, что первый — это беда известная, как старый, добрый геморрой, а Зеленский — это проблема «молодая, незнакомая», а значит, любопытная.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Рациональных ответов, от которых в ближайшем будущем будет зависеть существование Украины как государства, не дает ни тот, ни другой: с кем торговать? чем торговать? откуда взять деньги? Вместо этого «публика голосующая» в основном была введена в режим глубокомысленных обсуждений волос, ногтей, мочи и кала претендентов и балагана телевизионных шоу на эту тему.

Но остались и «старые темы», и в первую очередь — клептомания команды Порошенко и непрофессионализм сторонников Зеленского. Вот именно о «профессионализме» и пойдет речь. История поучительная, печальная, и радует только то, что расплачивается на этот раз не измученный украинский налогоплательщик, а государственное казначейство Соединенных Штатов Америки.

Ceskatelevize.cz Петр Порошенко

С 2005 по 2010 год членом Консультативного совета по иностранным инвесторам при президенте Викторе Ющенко и Консультативного совета Украинского центра содействия иностранным инвестициям под эгидой Кабинета министров Украины была уроженка Элмхорста (штат Иллинойс) Натали Энн Яресько. Казалось бы, профессионал в области государственного управления такой, что выше некуда: все-таки занимала несколько связанных с экономикой позиций в Государственном департаменте США, где в конечном итоге координировала деятельность Государственного департамента, министерства торговли, казначейства, торгового представителя Соединенных Штатов и Корпорации зарубежных частных инвестиций (ОПИК) в их экономических отношениях с СССР и его преемниками. И в рамках своей работы Яресько взаимодействовала с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. С 1992 по 1995 год она была первым руководителем экономической секции посольства США на Украине и отвечала за укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.

Так что опыта, связей, знаний и прочего профессионализма должно быть более чем достаточно. Не зря же 5 июня 2003 года президент Леонид Кучма наградил ее орденом княгини Ольги «за активную деятельность в содействии процессам экономического развития Украины, формирование её позитивного инвестиционного имиджа».

По делам и воздаяние. «Через девять месяцев после украинской революции 2014 года к Яресько обратились охотники за головами (хедхантеры) для нового украинского правительства и через несколько дней предложили пост министра финансов» (из книги Тима Джуды «Во время войны: истории из Украины»). Со 2 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года Яресько возглавляла министерство и явно готовилась к большему. Она продвигала идею создания на Украине деполитизированного технократического правительства, и уже с февраля 2016-го она начала «формировать Кабинет министров, состоящий из технократов». Кандидатуру Яреско поддерживали и Пётр Порошенко и, что не менее важно, бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Наконец, 22 марта 2016-го сама Яресько заявила, «что будет готова возглавить правительство технократов, поскольку восточноевропейская нация надеется положить конец политическому кризису, который задерживает миллиарды долларов международной помощи» (Блумберг).

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансовая помощь

Но большинство в Раде «прокатило» Натали Энн, и премьером стал Владимир Гройсман. Который, естественно, не оставил Яресько в своем правительстве.

Но Яресько мало что потеряла. Менее чем через год, 20 марта 2017 года, Натали Энн стала исполнительным директором Совета по финансовому надзору в Пуэрто-Рико. С зарплатой 625 000 долларов в год, плюс расходы на поездки (авиаперелеты бизнес-классом), переезд и охрану. За эти блага Яресько должна была разобраться с ошеломляющим долгом в 123 миллиарда долларов, который правительство этой американской колонии (простите, Содружества Пуэрто-Рико) и ее государственные корпорации должны как держателям облигаций, так и государственным пенсионным системам.

«Совет по финансовому надзору» в Пуэрто-Рико — это очень круто. Ведь даже губернатор Содружества (ныне — Рикардо Росселло) входит в состав Совета всего лишь «восьмым членом без права голоса». Но эффект от него невелик. В 2017 году Джозеф Стиглиц (нобелевский лауреат по экономике) и Мартин Гузман заметили, что план США по Пуэрто-Рико «приносит больше проблем, чем решений» и что назначенному совету не хватает «какого-либо понимания основ экономики и демократической ответственности». А саму статью в Project Syndicate они так и назвали: «От плохого к худшему для Пуэрто-Рико».

И ожидать улучшения Сан-Хуану (столица Содружества) не стоит. Потому что вслед за Яресько на острова пришел ураган. В сентябре 2017-го Пуэрто-Рико накрыла «Мария», ураган 5-й, высшей категории по шкале Саффира — Симсона, который оказался самым смертоносным атлантическим ураганом со времен «Жанны» в 2004 году. Только официальное число погибших составило 2975 человек (Фокс Ньюс), а общая сумма ущерба оценивается в 90 миллиардов долларов.

Разрушения в Пуэрто-Рико после урагана Мария

Правительству Трампа следует отдать должное: из США на острова пришла вся запрошенная помощь. Но вот результат… 2 апреля этого года явно разъяренный Трамп написал в Твиттере:

«Пуэрто-Рико получил гораздо больше денег, чем Техас и Флорида, вместе взятые, но их правительство ничего не может сделать правильно, везде беспорядок — ничего не работает. FEMA &The Military (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях и военные — А.Г.) сотворили чудеса в чрезвычайной ситуации), а через несколько минут добавил: «Пуэрто-Рико получил 91 миллиард долларов за ураган, больше денег, чем когда-либо было получено за ураган раньше, и все, что делают их местные политики, это жалуются и просят больше денег. Политики крайне некомпетентны, тратят деньги глупо или коррумпированно и берут только из США …»

Повторюсь, «Совет по финансовому надзору» — это сейчас высший исполнительный орган в Пуэрто-Рико. А экс-шеф украинского министерства финансов Яресько — исполнительный директор этого органа. И вот такая оценка со стороны американского президента: некомпетентность, глупость и коррумпированность.

Еще надо что-то рассказывать о «профессионализме» украинских лидеров? Простите — экс-лидеров.