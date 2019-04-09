Украина под лупой США. Некомпетентность, глупость и коррумпированность
Как по мне, то оба кандидата, вплотную подобравшиеся к украинской гетманской булаве, — что Петр Порошенко, что Владимир Зеленский, — это «два сапога валенки». Разница только в том, что первый — это беда известная, как старый, добрый геморрой, а Зеленский — это проблема «молодая, незнакомая», а значит, любопытная.
Рациональных ответов, от которых в ближайшем будущем будет зависеть существование Украины как государства, не дает ни тот, ни другой: с кем торговать? чем торговать? откуда взять деньги? Вместо этого «публика голосующая» в основном была введена в режим глубокомысленных обсуждений волос, ногтей, мочи и кала претендентов и балагана телевизионных шоу на эту тему.
Но остались и «старые темы», и в первую очередь — клептомания команды Порошенко и непрофессионализм сторонников Зеленского. Вот именно о «профессионализме» и пойдет речь. История поучительная, печальная, и радует только то, что расплачивается на этот раз не измученный украинский налогоплательщик, а государственное казначейство Соединенных Штатов Америки.
С 2005 по 2010 год членом Консультативного совета по иностранным инвесторам при президенте Викторе Ющенко и Консультативного совета Украинского центра содействия иностранным инвестициям под эгидой Кабинета министров Украины была уроженка Элмхорста (штат Иллинойс) Натали Энн Яресько. Казалось бы, профессионал в области государственного управления такой, что выше некуда: все-таки занимала несколько связанных с экономикой позиций в Государственном департаменте США, где в конечном итоге координировала деятельность Государственного департамента, министерства торговли, казначейства, торгового представителя Соединенных Штатов и Корпорации зарубежных частных инвестиций (ОПИК) в их экономических отношениях с СССР и его преемниками. И в рамках своей работы Яресько взаимодействовала с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. С 1992 по 1995 год она была первым руководителем экономической секции посольства США на Украине и отвечала за укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.
Так что опыта, связей, знаний и прочего профессионализма должно быть более чем достаточно. Не зря же 5 июня 2003 года президент Леонид Кучма наградил ее орденом княгини Ольги «за активную деятельность в содействии процессам экономического развития Украины, формирование её позитивного инвестиционного имиджа».
По делам и воздаяние. «Через девять месяцев после украинской революции 2014 года к Яресько обратились охотники за головами (хедхантеры) для нового украинского правительства и через несколько дней предложили пост министра финансов» (из книги Тима Джуды «Во время войны: истории из Украины»). Со 2 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года Яресько возглавляла министерство и явно готовилась к большему. Она продвигала идею создания на Украине деполитизированного технократического правительства, и уже с февраля 2016-го она начала «формировать Кабинет министров, состоящий из технократов». Кандидатуру Яреско поддерживали и Пётр Порошенко и, что не менее важно, бывший посол США на Украине Стивен Пайфер. Наконец, 22 марта 2016-го сама Яресько заявила, «что будет готова возглавить правительство технократов, поскольку восточноевропейская нация надеется положить конец политическому кризису, который задерживает миллиарды долларов международной помощи» (Блумберг).
Но большинство в Раде «прокатило» Натали Энн, и премьером стал Владимир Гройсман. Который, естественно, не оставил Яресько в своем правительстве.
Но Яресько мало что потеряла. Менее чем через год, 20 марта 2017 года, Натали Энн стала исполнительным директором Совета по финансовому надзору в Пуэрто-Рико. С зарплатой 625 000 долларов в год, плюс расходы на поездки (авиаперелеты бизнес-классом), переезд и охрану. За эти блага Яресько должна была разобраться с ошеломляющим долгом в 123 миллиарда долларов, который правительство этой американской колонии (простите, Содружества Пуэрто-Рико) и ее государственные корпорации должны как держателям облигаций, так и государственным пенсионным системам.
«Совет по финансовому надзору» в Пуэрто-Рико — это очень круто. Ведь даже губернатор Содружества (ныне — Рикардо Росселло) входит в состав Совета всего лишь «восьмым членом без права голоса». Но эффект от него невелик. В 2017 году Джозеф Стиглиц (нобелевский лауреат по экономике) и Мартин Гузман заметили, что план США по Пуэрто-Рико «приносит больше проблем, чем решений» и что назначенному совету не хватает «какого-либо понимания основ экономики и демократической ответственности». А саму статью в Project Syndicate они так и назвали: «От плохого к худшему для Пуэрто-Рико».
И ожидать улучшения Сан-Хуану (столица Содружества) не стоит. Потому что вслед за Яресько на острова пришел ураган. В сентябре 2017-го Пуэрто-Рико накрыла «Мария», ураган 5-й, высшей категории по шкале Саффира — Симсона, который оказался самым смертоносным атлантическим ураганом со времен «Жанны» в 2004 году. Только официальное число погибших составило 2975 человек (Фокс Ньюс), а общая сумма ущерба оценивается в 90 миллиардов долларов.
Правительству Трампа следует отдать должное: из США на острова пришла вся запрошенная помощь. Но вот результат… 2 апреля этого года явно разъяренный Трамп написал в Твиттере:
«Пуэрто-Рико получил гораздо больше денег, чем Техас и Флорида, вместе взятые, но их правительство ничего не может сделать правильно, везде беспорядок — ничего не работает. FEMA &The Military (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях и военные — А.Г.) сотворили чудеса в чрезвычайной ситуации), а через несколько минут добавил: «Пуэрто-Рико получил 91 миллиард долларов за ураган, больше денег, чем когда-либо было получено за ураган раньше, и все, что делают их местные политики, это жалуются и просят больше денег. Политики крайне некомпетентны, тратят деньги глупо или коррумпированно и берут только из США …»
Повторюсь, «Совет по финансовому надзору» — это сейчас высший исполнительный орган в Пуэрто-Рико. А экс-шеф украинского министерства финансов Яресько — исполнительный директор этого органа. И вот такая оценка со стороны американского президента: некомпетентность, глупость и коррумпированность.
Еще надо что-то рассказывать о «профессионализме» украинских лидеров? Простите — экс-лидеров.