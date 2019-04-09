В своих предыдущих статьях, опубликованных ИА REGNUM (см.: «Предотвратить угрозу безопасности Республики Армения и Арцаху!», 21.03.2019 и «Подрыв основ армянской государственности — вступил в завершающую стадию!», 29.03.2019) мне уже приходилось писать о беспрепятственном применении в Республике Армения (РА) современных технологий разрушения государственности. При этом замечу, что 178 тысяч читателей статьи «Подрыв основ армянской государственности — вступил в завершающую стадию!» весьма высоко оценили статью. Так, в своем подавляющем большинстве читатели (66,4%) оценили статью на «отлично», (13,21%) — на «хорошо», тем самым фактически выразили свое полное согласие с основным выводом, содержащимся в ней. Напомним читателям, главный вывод этой публикации заключался в том, что «в случае непринятия действенных мер по оперативному и жесткому пресечению в Армении деятельности подрывных организаций эти технологии разрушения государственности наши «западные доброжелатели» постараются реализовать в республиках Северного Кавказа Российской Федерации». При этом, естественно, возникал вопрос: насколько социально-экономическое положение РА будет «способствовать» реализации этих технологий или же, наоборот, тормозить их ход? Думаю, что этот вопрос имеет не только право на существование, но и предполагает исчерпывающий ответ на него.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

Итак, уважаемый читатель, немного статистики. Надеюсь, еще свежи в памяти высокопарные обещания «народного премьер-министра» РА, что страну после государственного переворота апреля — мая 2018 года, именуемого его исполнителями «бархатной революцией», ожидает инвестиционный бум. Так ли это? Обратимся к статистике. Итак, согласно сборнику «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — феврале 2019 года» (стр. 93), если чистые финансовые обязательства (термин «чистые» означает добавление принятых обязательств минус погашения по данному финансовому инструменту) в январе — декабре 2017 г., или всего инвестиции составили 400,3 млн (без финансовых производных), то в январе — декабре 2018 г., соответственно, $811,2 млн. Таким образом, в 2018 году имел место двукратный рост чистых финансовых обязательств РА. При этом заметим, что в 2017 году прямые инвестиции составили $249,8 млн, то в 2018 году произошел воистину «революционный рост» прямых инвестиций, аж на целых $ 4,5 млн. Ведь была же подготовлена почва Н. Пашиняну для объявления начала экономической революции.

Андрей ИА Красная Весна Купюра ЦБ Армении. 1000 драм

Косвенным подтверждением недоверия к экономической политике «поборников экономической революции» служит существенный отток денежных средств (трансфертов) через банковскую систему, который имел место в 2018 году. Так, если в январе — декабре 2017 года чистый отток денежных средств (физических лиц) из РА за рубеж составил $1 млрд 25 млн, то в январе — декабре 2018 г., соответственно, $1 млрд 188,4 млн. Это самый высокий показатель чистого оттока финансовых средств за последние десять лет (см. «Вестник ЦБ РА» за 2018, январь, стр. 84, «Вестник ЦБ РА», январь 2019 г., стр. 15). В этих условиях говорить об инвестиционной привлекательности РА — курам на смех. Ведь сам факт того, что в 2018 г. из РА было выведено $1 млрд 188,4 млн говорит сам за себя. Не приходится сомневаться, что любой мало-мальски вменяемый инвестор, зная эту статистику, не будет нуждаться в каких-либо разъяснениях относительно инвестиционной привлекательности РА. И вот на этом фоне вызывает умиление, вперемежку с отчаянием, когда власть предержащие РА гордятся двузначными показателями темпа роста внешнеторгового оборота в 2018 году, который составил 114,7% (см. «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — декабре 2018 г.», стр. 123, «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе — декабре 2017 года», стр.121), при этом темп роста экспорта составил 107,5%, импорта — 18,66%.

Приходишь к выводу, что они вовсе не осознают, какими крайне отрицательными последствиями это чревато для платежного баланса РА.

Так, если по итогам 2017 года дефицит торгового баланса РА составил (минус) — $1 млрд 939,8 млн, то по итогам 2018 года соответственно (минус) — $2 млрд 551,3 млн, то есть за год имел место рост дефицита торгового баланса РА на $611,5 млн. Такое положение дел при одновременном сокращении объема трансфертных поступлений от наших соотечественников и фактическом отсутствии роста инвестиций пагубно отразилось на счете текущих операций платежного баланса РА. Так, если за январь — декабрь 2017 года текущий счет платежного баланса составил (минус) — $279,67 млн, то за соответствующий период 2018 г. — соответственно (минус) — $1 млрд 130,58 млн. Чтобы не утомлять читателей дальнейшими экономическими выкладками, заметим, что финансирование дефицита счета текущих операций возможно посредством: 1) иностранных кредитов и инвестиций в долговые бумаги; 2) иностранных инвестиций в акции; 3) распродажи Центробанком РА запасов валюты; 4) распродажи внутренними инвесторами зарубежных активов. Заметим, что внешний долг Армении в 2019 году увеличится на $490 млн и к концу года достигнет 49,8% ВВП (в национальной валюте), при этом крупнейший кредит в размере $343 млн. планируется получить из России (согласно заявлению представителя департамента по управлению госдолгом минфина РА Артура Амбарцумяна, см. «Государственный долг Армении вырастет на полмиллиарда долларов», 21.12.2018 г. , arm-portal.ru/news/economy/gosudarstvennyiy-dolg…). В этих условиях очевидно, что рассчитывать на новые существенные иностранные кредиты не приходится, равно как и на иностранные инвестиции в акции, а говорить о распродаже внутренними инвесторами зарубежных активов вовсе несерьезно. Чего ради делать это? То есть для покрытия огромного дефицита счета текущих операций остается один путь — распродажа Центробанком РА запасов валюты. Так, согласно «Вестнику ЦБ РА» за февраль 2019 г., стр. 64, на конец декабря 2018 г. чистые международные резервы ЦБ РА составили 765 млрд 792 млн драмов, или $1 млрд 585,5 млн, на конец января — $641 млрд 240 млн, или $1млрд316,4 млн. То есть в январе 2019 г. чистые золотовалютные резервы ЦБ РА (далее ЗВР) в сравнении с декабрем 2018 г. сократились на $269,1 млн. Справедливости ради отметим, что в феврале т.г. ЗВР в сравнении с январем пополнились на $89,4 млн. Нет, уважаемый читатель, увеличение ЗВР вовсе не является следствием первых ростков «экономической революции». Попросту в январе — феврале 2019 г. имел место рост чистого притока международных трансфертов физическим лицам в сравнении с тем же периодом 2018 г. И это происходило при одновременном существенном сокращении объемов импорта в январе — феврале т.г. Так, в январе 2019 г. к январю 2018 г. имел место спад объемов импорта на 9,3 процентного пункта, в феврале, соответственно, на 2,5 процентного пункта. В случае непринятия действенных мер по пресечению негативных тенденций в экономике РА в ближайшие полгода-год неизбежно будет иметь место обвальное обесценивание национальной валюты, драма, что, в свою очередь, приведет к многократному росту цен, задержкам зарплат, пенсий, социальных пособий. Снизится собираемость налогов, сократится валовой внутренний продукт. Увы, вместо серьезного осмысления столь крайне опасного положения дел в экономике, принятия адекватных мер по предотвращению угрозы экономического коллапса мы являемся свидетелями все новых и новых шоу и других неприглядных зрелищ, которые неизбежно приведут к невосполнимым потерям к подрыву экономических основ армянской государственности. Осознают это или нет в правительстве РА?

Таким образом, становится очевидно, что технологии разрушения армянской государственности, о которых говорилось в предыдущих статьях, получают свое «подкрепление» в результате бездействия «народного премьер-министра» по предотвращению окончательного подрыва экономических основ РА.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Таким образом, суммируя и выводы, содержащиеся в ранее опубликованных статьях, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время являемся свидетелями потери управляемости экономикой, деидеологизации, отказа от каких-либо присущих армянской христианской цивилизации ценностей. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на выступление 5 апреля т.г. с трибуны Национального Собрания РА трансгендера, поучающего (щей), как нам жить и чего стыдиться. Складывается впечатление, что мы имеем дело с поощряемым властями беспределом «демократических», якобы спонтанных движений. Заметим, что все это кукловодами нынешних властей Армении осуществляется сознательно, на четко и подробно разработанной научной основе. Уважаемый читатель наверняка догадался, что речь о внедрении в нашу повседневную жизнь составляющих «управляемого хаоса». Главная же цель все та же — демонтаж ныне существующего армянского национального государства, нашей традиционной культуры, то есть перестройка массового сознания и мировоззрения посредством жесткого воздействия современных средств манипуляций всей духовной сферой человека с применением информационных социально-культурных технологий, о чем уже приходилось писать.

parliament.am Лилит Мартиросян выступает в парламенте Армении

В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующее. В условиях, когда президент Азербайджана И. Алиев вовсе не скрывает своих намерений, в подходящее для апшеронского султаната время, начать широкомасштабную войну против Арцахской Республики и Республики Армения, особенно зловеще звучит последовательно внедряемая в сознание граждан Армении и Арцаха гнусная клеветническая информация о том, что апрельская (2016 г.) война якобы была «договоренной». Достаточно ознакомиться с основным источником этой информации, и будет не трудно увидеть, откуда растут уши столь циничной информации, которая мало того что с начала и до конца носит клеветнический характер, она преследует коварные цели. Поставлена задача всеми правдами и неправдами, откровенной ложью подорвать веру в верховное военное руководство РА и Арцахской Республики. В соответствии с замыслом этих моральных выродков, распространение подобной информации самым пагубным образом будет воздействовать на сознание вооруженных сил Армении и Арцаха. Их задача ясна — заронить зерно сомнения в благородстве помыслов героев Арцахской 1992−1994 гг. освободительной войны, апрельской (2016 г.) войны, сегодняшних защитников нашего Отечества.

А как на все эти подрывные действия среагировал «народный премьер-министр» РА, судите сами. Так, в ходе брифинга с журналистами 18 декабря 2018 г. тогда еще исполняющий обязанности премьер-министра Н. Пашинян подчеркнул, что вопросы, связанные с апрельской войной, еще раз показывают, что у общественности есть много вопросов касательно этой войны. На вопрос журналистов, была ли апрельская война договорной войной, как утверждали некоторые, Пашинян ответил, что все это время поступает устная и письменная информация, которая еще нуждается в проверке: «Я знаю, что есть такая версия, она широко обсуждалась. Но в одном не сомневайтесь: все наши действия будут направлены на то, чтобы раскрыть важную для нас правду, даже если она на первый взгляд может оставлять противоположное впечатление». Сей призыв «народного премьер-министра», конечно, был ожидаем и услышан. Так, 3 апреля т.г. небезызвестный интернет-портал 1in. am, щедро финансируемый из-за океана, взял интервью у лидера «Конструктивной партии Армении» Андриаса Гукасяна, в котором он, в частности, заявил («В апреле 2016 г. имело место предательство, и прежнее руководство РА обслуживало конкретные интересы»):

«В итоге апрельской войны произошло явное нарушение линии прекращения огня, что не имело каких-либо международных последствий. Все это подытоживая, мы пришли к выводу, что имело место измена, и руководство Армении обслуживало интересы, которые искусственно привели к такому положению, при котором могло сложиться впечатление, что Ильхам Алиев может по собственной воле провоцировать войну, убивать людей и оставаться безнаказанным, как это было во время апрельских событий. Сегодня Республика Армения какими-либо официальными действиями это положение не изменила… Опубликованный нами видеоматериал подвергал опасности весь заговор апрельской договорной войны и выявил, что армянская сторона имеет доказательства, что Азербайджан осуществил нападение».

Алиев Ильхам

Голословные обвинения А. Гукасяна, несомненно, требуют правовой оценки. Ведь в них, по сути, заявление об измене. Авторам этой затеи как раз нужна пропагандистская шумиха. Их цель — дискредитация военно-политического руководства Армении. Параллельно с вышеотмеченной публикацией на том же интернет-портале 1in. am была опубликована и другая статья под заглавием «Договоренная война агентов» Апрельская война была международным заговором, или государственной изменой?». В качестве квинтэссенции этой стати читаем:

«Был проект: сдать территорию с большими потерями и остановить войну в тот момент, когда (территории) сданы, и объявить, что не возьмем, потому что будем иметь еще большие потери. Этот механизм был приведен в действие».

Автором этого пасквиля является руководитель центра стратегических и национальных исследований «Аналитикон» Манвел Саргсян. Естественно, что авторы двух вышеотмеченных статей финансируются из-за рубежа. Примечательно, что разговоры «о государственной измене» подогреваются исключительно со стороны разного рода политологов и аналитиков, у которых есть одно незыблемое общее — русофобство. Вызывает досаду другое, а именно: вся эта информационная гниль в конечном итоге ложится на благодатную почву, денно и нощно подготавливаемую для, повторюсь, дискредитации руководства вооруженных сил РА и Арцахской Республики.

Раздумывая над событиями, происходящими в Армении за последние две-три недели, я почему-то вспомнил известного персонажа философского романа Вольтера «Кандид». Да, уважаемый читатель, вы правы, речь о носителе философии оптимизма Панглоссе, учителе Кандида в период его жизни в замке Тундер-Тен-Тронк в Вестфалии, Германии. Панглосс в романе проповедует, что все к лучшему в нашем лучшем из миров, что зло — всего лишь тень на прекрасной картине, а миф совершенен и целенаправлен, и нет цели без причины: все в мире совершается ради установленной цели. Вот так и нашему «народному премьер-министру» за 11 месяцев его правления кажется, что все, что происходит в «Новой Армении», все к лучшему. Взять хотя бы заявление Н. Пашиняна от 6 марта т.г., сделанное во время правительственного часа в Национальном собрании РА. Касаясь вопроса об исполнении гражданами РА своих обязанностей, в частности, по требованию чеков контрольно-кассовых аппаратов по завершении покупок, Н. Пашинян заявил: «Мы имеем беспрецедентное развитие. В январе — феврале т.г. в РА было напечатано на 12,5 млн чеков контрольно-кассовых аппаратов больше в сравнении с тем же периодом предыдущего года. В результате этого в январе — феврале т.г. торговый оборот вырос на 35 млрд драмов. И в итоге мы сейчас более уверенно смотрим на сбор государственных доходов в 2019 году». Так и хочется воскликнуть: возрадуйся, армянский народ, экономическая революция уверенной поступью стартовала. Уважаемый читатель, я вовсе не против постоянного совершенствования налогового администрирования, вывода торговли из тени, вовсе нет. Весь вопрос в уровне восприятия Н. Пашиняном самой сути совершенствования налоговой системы РА. Он отнюдь не углубляется в осознание той простой истины, что налоговая система должна стать для РА одним из важнейших способов мобилизации наших весьма ограниченных финансовых ресурсов на решение экономических, политических и социальных задач государства. У «народного премьера» отсутствует видение необходимости с помощью налоговой системы обеспечить финансирование существенной части предпринимательской, производственной и непроизводственной деятельности. Главное для него — «беспрецедентный рост чеков контрольно-кассовых аппаратов». Однако, это тема отдельного анализа.

Возвращаясь к аналогии с Панглоссом, заметим, что «народный премьер» единожды уверовав, что все в «Новой Армении», в этом лучшем из миров к лучшему, вопреки всякой очевидности остается верным своему заблуждению — что государственный переворот апреля-мая 2018 г., именуемый им и его соратниками «бархатной революцией», — это благо для армянского народа. Хочется верить, что он искренен в этом своем заблуждении, косвенное подтверждение этому — его нескрываемая радость и гордость, что в век четвертой промышленной революции он и Со затеяли в Армении экономическую революцию, первые ростки которой налицо — беспрецедентный рост в январе — феврале 2019 г. чеков контрольно-кассовых аппаратов.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM «бархатная революция» в Армении

Вместо послесловия.

В завершение статьи я невольно призадумался: может, в своих статьях несколько сгущаю краски? Потом эта мысль сразу же отпала, как вспомнил о многих и многих вызовах и угрозах безопасности Республики Армения и Арцаху, о которых вынужденно замалчиваешь, чтобы не сделать подарок апшеронскому султану. В ходе этих раздумий невольно пришли на память отдельные следствия из принципа Питера, положения, выдвинутого и обоснованного в одноименной книге Лоуренсом Питером. Вот некоторые следствия из принципа Лоуренса Дж. Питера:

Сливки поднимаются кверху, пока не прокиснут.

Для каждой существующей в мире должности где-то есть человек, не способный ей соответствовать. При достаточном числе продвижений по службе эту должность займет именно он.

Вся полезная работа совершается теми, кто еще не достиг своего уровня некомпетентности.

В иерархии индивидуальные свершения обратно пропорциональны высоте занимаемого поста. Иными словами, чем больше вертикальный рост, тем меньше горизонтальный.

Равные возможности означают, что каждому в одинаковой мере представляется шанс стать некомпетентным. Даже домохозяйка сможет управлять государством.

Получить должность труднее, чем удержаться в ней.

Так вот, уважаемый читатель, если внимательно проанализировать деятельность «народного премьера» РА, невольно приходишь к неизбежному выводу: Никол Пашинян — живое воплощение действия в нашей жизни принципа Лоуренса Дж. Питера. Однако от этого нам не легче, а скорее наоборот. Впрочем, думается, что читатель согласится с утверждением — беда, когда государством руководит лицо, достигшее уровня некомпетентности.