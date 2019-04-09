



Kremlin.ru Алиев и Пашинян

Странные события стали происходить на карабахском направлении. Напомним, что после венской встречи и почти трехчасовых переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном, конфликтующие стороны в целом позитивно оценили их результаты.

Пашинян в беседе с журналистами по итогам закрытых обсуждений в парламенте Армении по карабахской проблеме еще раз подтвердил, что «полностью разделяет подходы, отраженные в заявлении минских посредников и министров иностранных дел Армении и Азербайджана о том, что венские встречи сторон прошли в конструктивной и положительной атмосфере». В то же время он отметил, что ведет переговоры с Алиевым «не с той точки, на которой остановился Серж Саргсян», а «начинает со своей, с новой точки». Трудно сказать, что именно имеет в виду Пашинян, но действительно его личный контакт с Алиевым дает результаты. Так, после встречи «на ногах» в Душанбе стороны договорились о снижении напряженности на линии фронта и эта договоренность в принципе реализуется. Баку и Ереван установили также между собой оперативную связь.

Никол Пашинян

После Вены Пашинян заявил, что «стороны пришли к консенсусу разрешить жителям приграничных сел осуществить сельхозработы в мирных условиях». По его словам, «мы готовы выполнить эту договоренность, если это сделает и Азербайджан», добавляя, что «есть договоренность и о посещении родными лиц, находящихся в плену в обеих странах». Полагаем, что это и есть те самые «точки Пашиняна», да и не его только одного, опираясь на которые можно следовать шаг за шагом на пути выхода на более широкий позитивный диалог в урегулировании конфликта и начать практическую подготовку двух народов к миру. Плюс к этому и сообщение главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о готовности его российского коллеги Сергея Лаврова подключиться к диалогу на уровне главы МИД по урегулированию конфликта.

Вот почему определенное удивление стала вызывать активизация милитаристской риторики со стороны Еревана и Баку. Стороны начали оперировать угрозами в адрес друг друга фантомного свойства, фактически всегда без привязки к конкретным событиям. Напомним, что неожиданный диссонанс в относительно мирную ситуацию добавил глава армянского министерства обороны Давид Тоноян, заявивший, что внес изменения в формат «территории в обмен на мир». Но кто и когда об этом говорил, неизвестно. При этом в дискуссию, иногда очень оживленную, вовлекаются представители различных политических партий и групп. Любопытно и то, что складывается ощущение, что информационные атаки как будто бы планируются в каком-то едином центре и ориентируются на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

И не делается секрета из того, что кому-то очень не нравится активизация России на карабахском направлении. В Армении и в Азербайджане некоторые СМИ утверждают, что «Москва диктует свои условия по выходу из конфликта», высказывают предположения, часто вполне обоснованные, что публичная риторика Алиева и Пашиняна — это одно, а реальные намерения и даже их действия — нечто совсем другое. Удивляются, почему на фоне активных модераторских усилий Москвы молчат другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, намекают на то, что Россия может или должна понести и на сей раз имиджевые потери в случае провала. Последствия могут быть такими: возобновление войны и новая гуманитарная катастрофа. Однако версия о том, что в сложившейся региональной ситуации Москвой движет только один явный мотив — предотвращение угрозы новой войны — упрощена. Другой сценарий — видоизменение самого конфликта или же смена персоналий, представляющих интересы сторон, конкретный результат и аплодисменты посреднику.

Правда, далеко не факт, что Москва в данном случае действует эксклюзивно, а не в комплексе с Вашингтоном и Парижем, хотя ясно, что Нагорный Карабах является проблемой и угрожает безопасности России, а не Франции и США. Помимо того, трудно предсказать, как дальше будет развиваться ситуация на соседнем Ближнем Востоке и какой размах могут приобрести там события при негативном сценарии развития событий. Так что нужно договариваться, а определенным силам в Баку и Ереване пора избавляться от милитаристской риторики, которая воспринимается как попытка не просто разрушения процесса переговоров, но и, если хотите, как оскорбление главных переговорщиков — Алиева и Пашиняна.