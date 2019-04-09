Трудов по поводу Великой Схизмы, то есть разделения Церквей в 1054 году и его последствий, написано достаточно много. Но, выражаясь языком юриспруденции, их писали, как правило, заинтересованные стороны: католики и православные. Поэтому книга лютеранского теолога архиепископа Йозефа Барона важна своим взглядом стороннего наблюдателя, в равной степени симпатизирующего как западным, так и восточным христианам.

По мнению монсеньера Йозефа основные причины раскола связаны с «непризнанием со стороны православия таинств в католичестве», «отрицание православием Петрова служения в лице папы Римского», отсутствие единых святцев, отрицание многими христианами идей экуменизма, а также «идеи комплиментарности», возможности взаимодополнения восточной и западной традиций.

Интересно, что догмат Filioque (о Снисхождении Святого Духа через Иисуса Христа), послуживший поводом к разделению Церквей и догматы Immaculata conceptio (о Непорочном зачатии Богородицы) и Infallibilitas (о Непогрешимости Понтифика) в данном случае не рассматриваются.

Теолог считает, что к разделению Церквей необходимо подходить не с внутриконфессиональных позиций, «а на основе христианской экзистенциональной философии». Было бы ошибочно воспринимать раскол только как «многообразие внешних культурных форм христианства». Ведь культура — это проявление человеческого духа в формах внешнего материального (то есть, конечного) мира.

Монсеньер Йозеф видит решение проблемы в следовании Церквей в экуменическом русле: «необходимо отречься от абсолютизации той или иной церковной структуры» и признать боговдохновенность всех Церквей и церковных общин, точнее «их отдельных представителей: верующих, служителей, иерархов и т. д.». В данном случае «речь идет как о духовном, так и об онтологическом аспекте нашего бытия».

Здесь, впрочем, сразу же возникает вопрос, насколько подобный индивидуальный опыт и поведение мирянина или священника может сохранять и транслировать Священное Предание (Sacra Traditio), то есть вероучение Церкви.

Кроме того, в условиях диктатуры политкорректности есть опасность деформации Предания именно в контексте экуменического диалога. И как бы тогда о вере не пришлось говорить словами Федора Тютчева:

Еще она не перешла порогу,

Еще за ней не затворилась дверь…

Но час настал, пробил… Молитесь богу,

В последний раз вы молитесь теперь.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»