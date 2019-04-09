Однако ныне возникло новое, невиданное ранее явление в сербско-российских отношениях, когда в России появилось своего рода «информационное лоббирование» внутриполитических интересов правительства Сербии во главе с премьер-министром Анной Бырнабич и с фактическим владельцем правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президентом страны Александром Вучичем и его советником Тони Блером.

Сербия

Последний раз подобное лобби существовало при Слободане Милошевиче, и, очевидно, в его формирование включен государственный аппарат Сербии, в том числе его министерство иностранных дел, как и главная спецслужба Сербии — БИА (Агентство безопасности и информации).

В принципе такие информационные лобби создаются всеми государствами, испытывающими внешнеполитические трудности, и Сербия тут не исключение.

Однако тут возникает одно обстоятельство, которое может привести к серьезной внутренней дестабилизации Сербии.

Многие российские лоббисты решили не долго думая перенести штампы современной российской пропаганды на сербскую почву.

Сербская оппозиция правительству Вучича и его СНС такими российскими пропагандистами провозглашается наемниками Госдепа, причём никаких доказательств, кроме фотографий и видео с проникновением части митингующих в здание телевидения в Белграде, не приводится.

Оригинальная логика граждан страны, в которой до сих пор крейсер «Аврора», с выстрела которого начался вооруженный мятеж в Петрограде, считается одним из элементов «патриотического воспитания».

При этом правительству Сербии уже даются советы российских «специалистов» разогнать силой антиправительственные демонстрации.

Между тем среди участников протестов находятся люди самых различных политических взглядов, и далеко не все из них — сторонники той или иной оппозиционной партии.

В среде оппозиции значительную часть составляют люди националистических взглядов, в первую очередь — сторонники партии «Двери», которая своим союзником считает Россию.

Archive: U.S. Secretary of Defense Александр Вучич в Пентагоне

Насколько известно, правительство Сербии своей стратегической целью определило вступление страны в ЕС. Это, конечно, право правительства Сербии — принимать подобные решения, которые к тому же соответствуют той геополитической обстановке, в которой находится Сербия, но как-то нелогично называть участников протестов в Белграде наемниками Госдепа и ЕС, когда правительство Сербии как раз с 2011 года и выполняет рекомендации Госдепа и ЕС, как и МВФ, и Международного трибунала в Гааге.

Как раз благодаря таким рекомендациям несколько десятков граждан Сербии было осуждено в самой Сербии за участие в боевых действий на стороне ДНР и ЛНР на Украине.

Конечно, это тоже право парламента Сербии — принимать такие законы, по которым сербы, воевавшие в ЛНР и ДНР, должны получать тюремные срока, тогда как сербы, добровольно вступающие в Армию Косово, для которой главный враг — Армия Сербии, пользуются поддержкой в парламенте Косово «Сербского списка» — местного филиала правящей СПП президента Александра Вучича. «Сербский список» обеспечивает выполнения договорённостей А. Вучича с руководством Косово во главе с Хашимом Тачи и Рамушем Харадинаем.

Призывы к насильственному разгону демонстраций могут привести к действительно братоубийственным столкновениям в Сербии, так как, в отличие от русских, сербы в своей массе еще придерживаются православных обрядов — и тем самым, согласно логике церкви, и являются братьями и сестрами в таком понимании.

Ныне Сербия, как и весь простор бывшей Югославии, находится вне зоны эффективного влияния Российской Федерации, что было продемонстрировано в ходе авиаударов НАТО по тогдашней Югославии в марте — июне 1999 года.

Зачем тогда активно включаться во внутриполитическую борьбу в Сербии, малопонятно, а еще менее понятно, зачем так активно поддерживать одну сторону в конфликте.

Ведь сами протесты вызваны не столько внешними, сколько внутренними факторами, и, становясь на одну сторону, которую притом Российская Федерация абсолютно не контролирует, последняя делает своими врагами другую сторону, которая изначально антироссийских настроений не имеет.