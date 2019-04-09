Из Японии пришло сообщение о решении японского правительства продлить санкции в отношении КНДР еще на два года. Общенациональная телекомпания Японии NHK отмечает, что речь идет о санкциях, введённых в 2006 году из-за ракетных пусков Пхеньяна. Они включают запрет на импорт товаров из КНДР и на доступ к японским портам северокорейских судов. Как подчеркивает «Национальная служба новостей», в свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил о решении отменить введение дополнительных санкций против Пхеньяна, которые планировались министерством финансов США.

Флаг Японии

Общеизвестно, что Токио занимает в отношении оказания всемерного экономического и психологического давления на КНДР еще более жесткую позицию, чем Вашингтон. Он требует от Пхеньяна полной денуклеаризации страны, то есть контролируемого уничтожения всего ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи и скорейшего возвращения на родину захваченных в 70-е — 80-е годы прошлого столетия северокорейскими спецслужбами японских граждан. Последнее условие является столь же непреложным, как и денуклеаризация, несмотря на то, что правительство КНДР делает заявления об отсутствии на своей территории оставшихся в живых японцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Решение Токио не ослаблять санкции весьма затрудняет, если не делает в обозримый период маловероятной, встречу в третьих странах лидеров Японии и КНДР для проведения личных переговоров. Известно, что инициативу проведения консультаций по согласованию условий таких переговоров проявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, озабоченный тем, что Япония после начала американо-северокорейского диалога оказалась на вторых ролях в обсуждении важных международных проблем Северо-Восточной Азии. Японские СМИ сообщали о неофициальных встречах руководителей разведок Японии и КНДР для подготовки прямого контакта Абэ с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако на сегодняшний день никаких признаков согласования такой встречи не отмечается. Имеется информация о том, что, отвергая японские предварительные условия, руководство КНДР требует от Токио сначала принести извинения за аннексию Корейского полуострова вооруженным путем и установленный в Корее с 1910 по 1945 гг. жестокий колониальный режим. Кроме того, Пхеньян настаивает на выплате Японией немалых денежных компенсаций за многолетнюю нещадную эксплуатацию своей страны и ее народа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Автор этих строк еще со времени поданной мировыми СМИ как «исторический прорыв» первой встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре выражал сомнение, что процесс «денуклеаризации» КНДР пойдет по американо-японскому сценарию. Ибо очевидно, что КНДР вынужденно создала ракетно-ядерное оружие в ответ на беспримерное давление и открытые угрозы США и Японии уничтожить КНДР и ее руководство вооруженным путем. И теперь никакие посулы «процветания» Северной Кореи и всемерной помощи со стороны Вашингтона и Токио не убедят северокорейское руководство лишить себя эффективного средства сдерживания ненавидящих КНДР американцев и японцев.

Тем более, как выяснилось, Трамп потребовал от Кима не постепенного свертывания «ядерной программы», а «передачи» ракет и боеголовок в США, видимо, для «гарантированного уничтожения». Именно это «предложение» возмутило северокорейского лидера и прервало его ханойские переговоры с американцем. Как передавало ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер, «президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое в феврале передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в Соединенные Штаты. Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках в ханойском отеле Metropol 28 февраля. Как сообщил агентству осведомленный источник, данный документ должен показать, что именно Соединенные Штаты подразумевали под «окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризацией Северной Кореи». В английской версии документа, с которой ознакомилось агентство, содержится призыв к полному демонтажу ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидации программ создания биологического и химического оружия, а также всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов. Кроме того, в документе присутствуют требования о предоставлении Пхеньяном всеобъемлющей декларации по своей ядерной программе и приостановке строительства любых объектов ядерной инфраструктуры, а также об обеспечении доступа для инспекторов из США и международных специалистов.

По сути дела, Трамп потребовал капитуляции Пхеньяна, что, естественно, возмутило Ким Чен Ына, который своим уходом прервал саммит, который из-за неконструктивной позиции американца не дал никакого результата. Проигравшим оказался Трамп, который с присущей ему самонадеянностью заранее объявлял через Twitter, что «ханойское рандеву должно превзойти по своему значению историческую первую встречу лидеров США и КНДР в июне прошлого года в Сингапуре».

«Спеша персонализировать процесс, Трамп подарил Киму театрализованное па-де-де с американским президентом и доказательство того, что потаенное приобретение Пхеньяном ядерного арсенала было правильным пропуском к легитимности на международной арене», — едко комментировала провал Трампа в Ханое газета «Вашингтон пост».

Хотя Трамп и его окружение стремятся «изображать хорошую мину при плохой игре», в Пхеньяне предупредили, что срыв ханойских переговоров, по заявлению главы северокорейского МИД Ли Ён Хо, может стать упущенной возможностью, которую «будет трудно воспроизвести заново». А его заместитель Цой Сон Хи еще и поделилась своим «ощущением», что Ким Чен Ын «может передумать» договариваться с Америкой. Более того, как сообщают, она пояснила, что у страны «нет намерения идти на уступки требованиям США, выдвинутым на саммите в Ханое, в какой бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры». Если это действительно так, то американцам и японцам следовало бы задуматься всерьез, как дальше строить дипломатию на северокорейском направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

В связи с происходящим заслуживает внимания мнение знатока «корейской проблемы», ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, который в интервью российским СМИ отметил, что КНДР ведет себя логично и адекватно:

«Говорить о том, что мирный процесс провален, нельзя. США не сделали никаких послаблений санкций против Северной Кореи, несмотря на отмену Пхеньяном всех ядерных ракетных испытаний, ликвидацию полигона. А в ответ просила отменить только ограничения, связанные с уровнем жизни населения… Что мешало Вашингтону пойти навстречу северянам? И тогда власти Кореи предупредили, что при таком отношении будет выбран другой путь… Если Трамп считает, что взял Ким Чен Ына за горло, то он сильно ошибается. Американцы хотя бы один шаг сделали навстречу Пхеньяну, его усилиям? Так что же остается в этой ситуации предпринимать Корее? Она точно не хочет повторить судьбу Ирака и Ливии».

Ну, а что Япония с ее политикой всемерного ужесточения санкций с целью в прямом смысле слова задушить КНДР экономически? По мнению некоторых японских специалистов, в Токио даже рады провалу ханойского саммита, ибо, хотя и не могут открыто сказать, но недовольны линией Трампа на заигрывание с Ким Чен Ыном, «превращением врага в друга». Неудача на этом пути даст им дополнительный шанс убеждать американскую администрацию, что с Пхеньяном следует разговаривать только с позиции силы.