Весь мир с сожалением и соболезнованиями следит за ликвидацией последствий беспрецедентного наводнения, обрушившегося на некоторые южные регионы Ирана. В оказании гуманитарной помощи пострадавшим и членам семей жертв наводнения задействован, по сути, весь мир — за исключением стран-изгоев, то есть США и Израиля. У этих — чуть ли не откровенная радость, в процессе выражения которой «в эфир» идут и откровенные глупости. Вот уже и в Лиге арабских государств (ЛАГ) в заключительном заявлении своего саммита признали, что без сотрудничества с Ираном арабам не удастся ни отстоять суверенитет Сирии над Голанскими высотами, ни добиться независимости Палестины со столицей в Иерусалиме. И арабские страны, в том числе страны Персидского залива, уже шлют десятки тонн гуманитарной помощи в южные провинции Ирана. Впрочем, не только арабы идут на помощь иранцам. Весь мир. С 8 апреля спасатели России и Армении приступили к доставке гуманитарной помощи пострадавшему от масштабных наводнений населению Ирана, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. «МЧС России совместно с МЧС Армении по запросу Исламской Республики Иран приступило к доставке грузов гуманитарной помощи для нужд иранского населения, пострадавшего в результате разрушительного наводнения», — сказал собеседник агентства. По его словам, в состав груза вошли палатки, одеяла и раскладные кровати — всего более 4 тысяч единиц материальных средств, закупленных за счёт средств РФ в восполняемый гуманитарный запас российско-армянского центра.

Иван Шилов ИА REGNUM

ИЛ-76ТД МЧС России

Да даже некоторые страны Запада помогают сейчас народу Ирана. Франция, Словения, ряд других стран — членов ЕС. И на Западе согласны с Ираном в том, что именно США препятствуют оказанию более широкой гуманитарной помощи иранскому народу. Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер 1 апреля подверг критике политизацию доставки гуманитарной помощи и заявил, что жёсткие санкции мешают справедливой и беспристрастной гуманитарной деятельности. «Во многих частях мира условия для доставки гуманитарной помощи беспристрастны, но находятся под угрозой, — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН по международному гуманитарному праву. — Кроме того, беспристрастным и справедливым гуманитарным действиям мешает режим жёстких санкций и антитеррористических мер». По его словам, гуманитарные организации всё чаще подвергаются давлению со стороны как правительственных вооружённых, так и неправительственных вооружённых сил, поскольку они становятся заложниками как гражданского населения, так и гуманитарных организаций для достижения своих целей. Жестокие санкции США против Ирана препятствуют проведению спасательных операций и эвакуации населения западных районов Ирана, страдающих от сильного наводнения, констатировал Маурер.

Ему вторила 2 апреля руководитель аппарата Генерального секретаря ООН Мария Виотти в телефонном разговоре с постпредом Ирана в этой организации Эсхагом аль-Хабибом, которая выразила соболезнования, сочувствие и солидарность с иранским правительством и нацией в связи с недавними наводнениями и подчеркнула, что гуманитарная помощь должна быть освобождена от любого эмбарго и подчеркнула готовность ООН к любому сотрудничеству и оказанию помощи, сообщало IRNA. Аль-Хабиб в ответ на послание Виотти отметил, что иранский народ и правительство объединили свои усилия, чтобы противостоять этому природному явлению, и готовы приветствовать любое предложение о международном сотрудничестве. «К сожалению, односторонние санкции США препятствуют доставке гуманитарной помощи международными организациями в Иран, и крайне важно, чтобы Организация Объединённых Наций приняла меры в этом отношении», — добавил он. Виотти также в свою очередь подчеркнула необходимость освобождения гуманитарной помощи от всяких санкций: «Очевидно, что отправка гуманитарной помощи Ирану должна быть исключена из санкций».

3 апреля, выступая на встрече с министрами и членами парламента, президент ИРИ Хасан Рухани призвал МИД и соответствующие органы выяснить причину, по которой иранцы, проживающие за границей, не могут отправить свою помощь в Иран. Иранский президент высоко оценил усилия, предпринятые министрами, губернаторами провинций и другими должностными лицами в связи с недавними наводнениями, и сказал, что все они оказывали людям круглосуточную помощь. Президент Рухани выразил сожаление по поводу ущерба, нанесённого людям, а также смерти 60 иранцев в результате недавних наводнений, сообщало IRNA, отмечая следующую оценку иранского президента: «К сожалению, США заблокировали счета Красного Полумесяца и затруднили доставку гуманитарной помощи из других стран пострадавшим от наводнения иранцам». Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что США препятствуют проведению спасательных операций и эвакуации населения западных районов Ирана, пострадавших от сильного наводнения, блокируя счета иранского Красного Полумесяца.

Sonia Sevilla Волонтер иранского Красного Полумесяца

Хотим также напомнить в связи с этим, что ещё 1 апреля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в «экономическом терроризме». «Максимальное давление Дональда Трампа является игнорированием резолюции СБ ООН № 2231 и решений Международного суда ООН, а также препятствует оказанию иранским Обществом Красного Полумесяца помощи всем общинам, опустошённым беспрецедентным наводнением», — написал Зариф на своей странице в Twitter, сообщало IRNA. По словам главы иранской дипломатии, в список запрещённого к поставкам в Иран оборудования и техники попали и спасательные вертолёты, необходимые для эвакуации людей. «Это не просто экономическая война, это экономический терроризм», — подчеркнул он. Согласимся, что эти оценки официального Тегерана почти на все 100% совпадают с тем, как оценивает санкции США и недавние кибератаки на свои электроэнергетические объекты президент Венесуэды Николас Мадуро. Вспомним его заявления от марта сего года: «Кибератака против венесуэльской электрической системы — это был террористический акт со стороны правительства США против народа Венесуэлы. И народ Венесуэлы победил террористическую атаку правительства Дональда Трампа, а сейчас мы готовимся двигаться вперёд».

Американское издание The American Conservative 8 апреля написало, что блокирование иностранной помощи США пострадавшим от наводнения в Иране предполагает, что администрация Трампа не отличает мирных людей от правительства Ирана, несмотря на её «красивые слова», и не оказывает никакой помощи пострадавшим от наводнения в Иране. Главный редактор американского журнала Даниэль Ларисон в своём материале под названием «Трамп утопил пострадавших от наводнения иранцев», пишет, что «санкции США помешали международной помощи людям, пострадавшим от наводнения. В результате наводнения по меньшей мере 70 человек погибли и около 1900 деревень ещё находятся под водой». «Мешать помогать иранцам — является полным символом общей политики правительства США в отношении Ирана. Администрация Трампа делает вид, что беспокоится о людях, попавших катастрофу в Иране … Но она делает всё, что может ухудшить ситуацию и сделать её более сложной для Ирана», — указывает Ларисон. «Администрация Трампа ничего не делает, чтобы помочь людям в Иране и топит их вместо того, чтобы помогать им. Хотя в прошлом году этой политикой руководил Вашингтон, блокирование усилий по оказанию помощи лучше, чем что-либо ещё, показало эту политику», — добавило издание. «Из-за банковских санкций США против Ирана, Красному Полумесяцу Ирана не было предоставлено никакой международной денежной помощи и, по существу, нет финансовой связи с этой задачей», — обнародовал в связи с ситуацией своё заявление Красный Полумесяц Ирана.

В заявлении этой организации также говорится, что «хотя нет проблем с поставкой неденежной помощи пострадавшим от наводнения в Иране, никакая страна или международная организация не может передать денежную помощь Ирану для пострадавших людей и компенсацию большого ущерба от наводнения». Согласно заявлению, ряд органов и стран выразили готовность оказать денежную помощь пострадавшим от наводнения, но по факту из-за антигуманных санкций США нет никаких возможностей это сделать. «Такие страны, как Турция, Кувейт, Германия, Россия, Франция, Афганистан, Азербайджан и Пакистан заявили о готовности поставке гуманитарной помощи Ирану. Неденежная помощь Турции, Кувейта и Германии уже прибыла в Иран», — отмечает иранское Общество Красного Полумесяца, сообщало IRNA 8 апреля.

Блокировка счетов

Зато (!) администрация про-сиониста Дональда Трампа совершила 8 апреля то, о чём предупреждало и заранее предостерегало Вашингтон МИД России. Напомним, что ещё 4 апреля, как сообщало РИА Новости, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя ранее прозвучавшие слова спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который обвинил Тегеран в гибели 608 американских военных в ходе войны в Ираке (2003−2011 гг. — имеется в виду антиамериканское восстание в Ираке под руководством шейха, ныне аятоллы Муктады ас-Садра — прим.), жёстко подчеркнула, что Москва предостерегает Вашингтон от поиска предлогов для эскалации напряжённости в отношениях с Ираном. Отметив во время своего брифинга, что Вашингтон должен пояснить, что конкретно имеется в виду под этими заявлениями, поскольку у Москвы нет сведений о боестолкновениях между американцами и иранцами в Ираке. Захарова заявила: «Мы понимаем, что антииранские настроения просто зашкаливают в Вашингтоне, но всё же должна же какая-то быть фактура под теми заявлениями, которые делаются. У нас создаётся впечатление, что в Вашингтоне пытаются придумать очередной предлог, чтобы оправдать резкую эскалацию в отношениях с Ираном, если сочтут это целесообразным. Со своей стороны, хотели бы предостеречь от подобных шагов, потому что они чреваты катастрофическими последствиями для стабильности всего Ближнего Востока, который и без того лихорадит». Само заявление спецпредставителя США по Ирану Захарова назвала «потрясающим», Москва была удивлена заявлениями директора по планированию политики и старшего советника по политическим вопросам госсекретаря Брайана Хука. В то же время она коснулась американских действий во время войны Ираке, отметив, что вторжение США в Ирак в 2003 г. привело к фактическому разрушению страны и гибели сотен тысяч иракцев, а также напомнила, что США в 1988 г. преступно сбили пассажирский самолёт иранской авиакомпании Iran Air в Персидском заливе, что привело к гибели практически 300 человек. В связи с этим она предложила Хуку высказаться и на эту тему. Захарова призвала должностных лиц США нести ответственность за свои высказывания и напомнила, что Россия нацелена на предотвращение использования США таких мер, которые будут иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

Тем не менее, 8 апреля США всё-таки нашли способ продвинуть весь регион и свои отношения с Ираном ещё ближе к войне. Уже — самой натуральной войне. Президент США Дональд Трамп внёс иранский Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в число «иностранных террористических организаций», 8 апреля передало агентство Associated Press. Агентство также напомнило, что в число «иностранных террористических организаций» правительством США также внесена союзная КСИР Ирана ливанская шиитская партия «Хезболлах». «Сегодня я формально объявляю о планах моей администрации внести Корпус стражей Исламской Революции в Иране, включая силы специального назначения «Кодс» (входят в состав КСИР — прим.), в список иностранных террористических организаций», — говорится в письменном заявлении Трампа. Шаг нынешней американской администрации носит беспрецедентный характер, никогда ранее Соединённые Штаты не причисляли к «террористическим» отдельную государственную структуру зарубежной страны, отмечает АР. По словам Трампа, принятое решение «признаёт реальность», которая заключается в том, что Иран является «государством-спонсором терроризма» и КСИР является «активным участником» этой политики иранского режима.

Хаменеи выступает перед солдатами КСИР

Как и обещал Иран, причём ещё в самый первый год президентства Трампа, когда тот по наущению Израиля и сионистских кругов США впервые заговорил о такой возможности, как объявление КСИР «террористической организацией», ответ последовал незамедлительно — тоже 8 апреля 2019 г. Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана по рекомендации МИД страны внёс Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM, в зону ответственности входит Ближний Восток) в список «террористических организаций», передало иранское государственное информагентство IRNA. «Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в письме на имя главы ВСНБ Ирана президента Хасана Рухани предложил внести вооружённые силы США на Ближнем Востоке, известные как CENTCOM, в список террористических организаций», — говорилось ранее в заявлении МИД Ирана. Сам же глава МИД Ирана написал в своём блоге в Twitter: «Те, кто предпочитают интересы Нетаньяху интересам своей страны и всегда агитируют за включение Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций, полностью осведомлены о последствиях этой политики для вооружённых сил США в регионе. На самом деле, они пытаются втянуть США в болото», сообщало IRNA. «Трампу следует знать правду, чем быть обманутым в очередной американской катастрофе», — заключил министр иностранных дел Ирана.

Как сообщало 8 апреля агентство ТАСС, решение администрации США о внесении КСИР в список «иностранных террористических организаций» вступит в силу через неделю. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео. Как отметил шеф американской дипломатии, «США продолжают кампанию по оказанию максимального давления» на Тегеран. «Я объявляю о нашем решении внести КСИР, в том числе входящие в него [силы] «Аль-Кодс», в список иностранных террористических организаций, — добавил он, уточнив, — Данное внесение [в список] вступит в силу через неделю». Полтора года «жался» американский президент — и вот, всё-таки не выдержал. Мир знает, что агрессивные шаги против КСИР Ирана Трампу «надиктовывали на ушко» ещё с лета 2017 г. И тогда в октябре внезапно из Вашингтона на уровне «возможного слуха» впервые и зациркулировала «идея идиота» о внесении КСИР Ирана в список «иностранных террористических организаций». Мы хотели бы напомнить всем, кому интересны ирано-американские отношения и кому небезразлична судьба планеты, как именно реагировали в 2017 г. некоторые российские эксперты на эти «слухи из Вашингтона». Региональными военно-политическими проблемами последствия возможного решения об объявлении КСИР террористической организацией не ограничиваются, заявил тогда директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. Прежде всего, Корпус — государственный институт, неотъемлемая составляющая Вооружённых сил Ирана. В итоге регулярные и самые элитные войска целой страны станут именоваться «террористическим формированием», а входящие в них военнослужащие, основу которых составляют солдаты-срочники, призванные на двухгодичную службу, — «террористами». По сути, это почти равносильно объявлению Соединенными Штатами своеобразной войны Ирану , считал Багдасаров.

«Это не та война, в которой идут бои, это латентная, подковёрная война спецслужб, поддержка Америкой сепаратистских движений курдов, арабов-суннитов, белуджей в Иране. За то, чтобы объявить КСИР «террористической группировкой», давно выступают представители ряда курдских и азербайджанских структур на Западе. Дело в том, что тогда у них реально появится почти законная возможность получения дополнительных средств для ведения борьбы против Корпуса стражей Исламской Революции, на котором, кроме прочего, лежит и задача противодействия сепаратизму», — говорит в 2017 г. российский эксперт-аналитик. По мнению Багдасарова, ведущая роль в подталкивании администрации Трампа к такому решению принадлежит израильскому лобби . И это не удивительно, учитывая, что главными врагами своей страны идеологи официальной иранской политики называют Израиль и США, а верхушка КСИР принадлежит к ведущим кругам политического истеблишмента Ирана.

Встреча Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Вашингтон. 2017

«Следующим шагом администрации Трампа вполне может стать провозглашение «международным террористом» всего государства Иран. А это уже реальный шаг к настоящей войне», — считал в 2017 г. директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. «Ближневосточная политика Трампа становится всё более непредсказуемой, её всё труднее анализировать и всё труднее бывает предсказать, какие последствия повлечёт за собой та или иная очередная инициатива Белого дома», — признавался российский эксперт. Наша ремарка — и это же ещё в 2017 г. Минченко обращал внимание ещё на одно обстоятельство. КСИР — не только влиятельная военная и политическая сила в Иране, это ещё и очень серьёзный игрок в экономической сфере. Стражам принадлежит ряд крупных предприятий, но фактическое влияние Корпуса на иранский бизнес распространяется намного шире: по сути, ни одна крупная сделка не заключается без его участия. В итоге объявление его «террористической организацией» затронет интересы множества торгово-экономических партнёров по всему миру, включая страны Запада. «По сути, речь идет о новом витке американской санкционной политики. Включение КСИР в «террористический список» даст возможность США вводить ограничительные меры против любых компаний, осуществляющих совместный бизнес с Ираном», — говорил Минченко.

Новый антииранский шаг Вашингтона подтолкнёт Тегеран к сближению с другими странами — такими, как Россия и Китай, считал в 2017-м Семён Багдасаров. С одной стороны, это позитивный фактор для Москвы. Но с другой — это даст лишнюю возможность Вашингтону снова обвинять Кремль в поддержке террористических режимов, говорил также Багдасаров.

Как можно заметить, все вокруг и ждали очередной дерзкой глупости деляги-шоумена Трампа, и заранее предупреждали США, что ничто не останется без ответа — всякое действие порождает противодействие. Ещё 7 апреля в воскресенье, генерал-майор и командующий КСИР Мохаммад Али Джафари объявил, что в ответ на заявление США о признании КСИР Ирана «террористической организацией», «они потеряют сегодняшний мир в Западной Азии». «Если США угрожают нашей национальной безопасности, мы включим контрмеры в повестку дня», — сказал Джафари, сообщало иранское агентство Mehr News. Строки из его заявления: «В ответ на американское решение мы готовы принять документ о приравнивании армии США к террористам, например к ДАИШ* (ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим.)». Отвечая на вопрос о возможных действиях США против КСИР, председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Мажлеса (парламента) Ирана Хешматолла Фалахатпише также заявил, что был подготовлен законопроект так называемой двойной срочности для определения Вооружённых сил США в качестве террористов. «Если американцы совершат эту ошибку и внесут КСИР в список террористов, этот законопроект двойной срочности будет одобрен в иранском парламенте», — заявил он 7 апреля, сообщало также Mehr News. Кроме того, 255 членов иранского парламента в совместном заявлении в тот же день отметили, что на любые действия, предпринятые администрацией США против КСИР, будут приняты контрмеры.

Mahmoud Hosseini Командир Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафари

И что, кто-то в Израиле или США думает, что они «испугали» Иран? Не смешно. Пока Трамп и другие полубездельники Белого дома раздували и раздувают щёки против России и её помощи той же многострадальной Венесуэеле, в которой уже имела место и вторая кибератака на энергосистему, 7 апреля помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд отправился в Каракас во главе многочисленной иранской делегации, которая «продолжит консультации по ситуации в Венесуэле», сообщило 8 апреля IRNA. Бахарванд отправится в Каракас для продолжения политических консультаций между двумя странами по внутренней ситуации в стране и изучения путей укрепления и расширения политических и экономических отношений. Он в прошлом году также встретился с российскими властями, чтобы обсудить кризис в Венесуэле, и встретился со своими российскими коллегами в Москве, сообщало IRNA. Иран считает правительство [действующего президента Николаса] Мадуро законным. «Мы убеждены в необходимости уважать конституцию Венесуэлы и выступать против любых односторонних действий, противоречащих Уставу ООН, таких как иностранное вмешательство во внутренние дела этой страны и угроза применения силы в международных отношениях. Это позиция Ирана», — заявлял в марте 2019-го Бахарванд. Между тем, «Mahan Air», второй по величине авиаперевозчик Ирана после «Iran Air», официально начал прямые полёты между Тегераном и столицей Венесуэлы Каракасом, сообщило 8 апреля иранское агентство Mehr News. Да, это та самая авиакомпания «Mahan Air», которая в «санкционном списке» США и за сотрудничество с которой в этом году Вашингтон решил «наказать» и одну из армянских фирм…

Как насчёт того, чтобы «потребовать» от Ирана, господин Трамп и иже с ним, «убраться» из Венесуэлы, или у нынешней руссоненавистнической «тусовки» в Вашингтоне куража хватает лишь на то, чтобы лаять на Россию и русских? Ведь внесением партии-победителя парламентских выборов, например, в Ливане — партию «Хезболлах», в список «иностранных террористических организаций», США ничего не доказали, кроме как то, что это не Израиль — проводник американской политики на Ближнем Востоке, а Америка — исполнитель политических заказов Тель-Авива. Кроме того, американцы глупой несусветицей по ливанским шиитам только ещё больше подтолкнули и шиитов, и весь Ливан всё ближе и ближе к Ирану, всё ближе — к сотрудничеству с КСИР и спецназом «Кодс». Ещё хуже ситуация с шансами США и Израиля выглядит сегодня в свете неадекватного решения Трампа по КСИР. И он ещё должен коленопреклонённо благодарить ВСНБ Ирана за то, что террористическими формированиями признаны только части и подразделения американской армии на Ближнем Востоке (CENTCOM). Как можно заметить из заявлений генерал-майора Джафари и председателя Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Мажлеса Фалахатпише, вначале в Тегеране вообще собирались всю армию США признать террористическими формированиями типа ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каеды"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее.

Кстати, мы же в марте информировали наших читателей, что Иран загодя готовился к сегодняшним дням. 19 марта в ООН постпред Ирана при Организации Объединённых Наций Эсхаг аль-Хабиб в письме главе Совета Безопасности ООН подчеркнул, что Исламская Республика Иран, в соответствии со своими международными обязательствами, без колебаний осуществит своё неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, сообщало Mehr News. Заявление появилось после того, как 6 марта, как известно, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху похвастался, что Военно-морской флот Израиля может принять меры для прекращения экспорта иранской нефти. Далее иранский дипломат аль-Хабиб отметил, что высказывания премьер-министра Израиля представляют собой явную угрозу применения силы и нарушают Устав ООН. А 20 марта, как сообщало Fars News, председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Мажлеса Фалахатпише заявил, что Иран, Россия, Китай и Индия должны создать альянс против инструментального использования США террористических группировок в регионе. Вашингтон развёртывает террористические группировки в Афганистане и Пакистане, и эти группы более опасны, чем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил он. Соединённые Штаты перебрасывают террористов из Сирии и Ирака в Афганистан и Пакистан, сказал он, добавив: «После разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США провели переговоры и поддержали целый ряд террористических группировок». Далее он сказал, что Вашингтон стремится «тревожить Иран, Индию, Россию и Китай» посредством поддержки террористических групп. А поэтому Иран, Индия, Россия и Китай должны подписать соглашение о региональной безопасности для борьбы с терроризмом, подчеркнул он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Это не просто подтверждение перспективного прогноза российского военного эксперта С. Багдасарова, сделанного ещё в октябре 2017-го, это также — и показатель относительной сдержанности Ирана, и показатель их готовности к повышенно гибкой вариативности в выборе вариантов ответа на антииранские действия США и Ирана. Вот, к примеру — Иран пока признал террористами всех военных США, находящихся на Ближнем Востоке. Идёт дешифровка — ясное дело, что, в первую очередь, это касается американских контингентов в Ираке и Сирии. И вот, 7 апреля в Тегеране ведёт переговоры Глава генштаба ВС Ирака генерал Осман аль-Ганими. И как писала газета Tehran Times, 6 апреля премьер-министра Ирака Аделя Абдул Махди принял сам Верховный лидер Исламской Революции Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи. Он заявил своему иракскому собеседнику, что «опыт показывает, что чем дольше американские войска остаются в стране, тем сложнее будет их прогнать». Аятолла Хаменеи также сказал: «Соединённые Штаты и их лакеи выступают против нынешней демократической системы в Ираке и политических деятелей, которые управляют страной. Существует большая разница между риторикой американцев и саудовцев и тем, что они имеют в виду, когда ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватил Мосул, они посылали им деньги и оружие, но теперь, когда иракцы победили эту террористическую группировку, они заявляют о своей дружбе с Багдадом. Но американцы считают, что демократы и политические активисты в Ираке наносят ущерб их собственным интересам, и поэтому иракское правительство должно действовать так, чтобы американские военные силы покинули страну как можно скорее».

Если наложить слова аятоллы Хаменеи на те предупреждения о готовности атаковать американцев в Ираке, которые озвучивали командиры ряда шиитских ополчений Ирака из состава Народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в течение 2017−18 гг., то мы примерно сможем осознать, с какого времени Иран и его союзники на Ближнем Востоке готовы к резкой активизации антиамериканских шагов и решений в регионе. Ещё один характерный нюанс для оценки текущей риторики между Вашингтоном и Тегераном. Реагируя на неисчислимые нападки США, 5 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на противоречивые заявления Майкла Помпео. «Крутой политический вираж: однажды Соединённые Штаты заявляют, что Иран находится на грани краха, а на следующий день они называют нас главной угрозой для НАТО», — написал Зариф в Twitter, сообщало IRNA. «У Помпео и его «босса» есть противоречивые утверждения, использующие любое событие. В отличие от них, Иран постоянно является ответственным и ищет мир», — добавил он. Ещё и ещё раз подчеркнём — страна на грани краха не продолжала бы своей космической программы, а Иран в 2019 г. запустил аж два новых космических спутника. И вот, 7 апреля — ещё одно доказательство «некраха» Ирана: открылся участок длиной 9 километров на 6-й линии столичного метро, в рамках плана расширения Тегеранского метрополитена, в присутствии иранского президента Хасана Рухани. 6-я линия Тегеранского метрополитена разработана общей протяжённостью 32 км с 27 станциями и присоединит южный район столицы к северо-западной части города — Сулоган. Тегеранский метрополитен в настоящее время состоит из 130 станций протяжённостью 220 км. Столичное метро с более чем 1000 пассажирских вагонов перемещает 3 млн. человек в день. Тегеранский метрополитен иногда даже бил рекорд, перевозя 4 млн. пассажиров. Развитие метрополитена является одним из самых дорогостоящих проектов, в связи с необходимостью бурения туннеля в городе. Несмотря на экономические санкции, Иран в последние годы смог предпринять серьёзные шаги в развитии железной дороги Тегерана и других городов страны, сообщало агентство IRNA.

Метро в Тегеране

Но всё же, для чего Трампу и США такой дурацкий шаг именно сейчас? Мы связываем это с неудачными переговорами, которые провели накануне принятия американцами решения по КСИР сразу два человека, и оба — в Москве. Речь об Беньямине Нетаньяху и президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Вот что писала арабская газета Asharq al-Awsat о визите Нетаньяху в Россию: президент России Владимир Путин встретился в четверг с Нетаньяху в Москве, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и пути развития сотрудничества. Два лидера также обсудили роль Ирана в Сирии. Израильский чиновник заявил, что Нетаньяху призвал Россию использовать своё влияние в Сирии, чтобы помешать Ирану обеспечить постоянное присутствие в этой стране. Нетаньяху пригласил Путина в Израиль в мае. Визит Нетаньяху в Москву был его вторым в этом году. Хотя лидеры двух стран не раскрыли детали своих обсуждений, кремлёвские источники указали, что переговоры в основном касались военного сотрудничества в Сирии. Советник Путина по иностранным делам Юрий Ушаков также сообщил журналистам, что они обсуждали события в Сирии, но что Нетаньяху не представил никакого конкретного плана по урегулированию сирийского кризиса. В сообщениях говорится, что премьер-министр Израиля призвал Путина предупредить Ливан о том, что Иран и «Хезболлах» планируют построить там секретный завод по производству оружия. Основной темой, обсуждаемой Нетаньяху и Путиным, было постоянное стремление Ирана создать военную структуру, которая позволит ему открыть фронт на северо-востоке против Израиля, заявил военный аналитик Рон Бен-Ишай, сопровождавший Нетаньяху в Москву. Бен-Ишай также заявил, что командир иранской революционной гвардии «Кодс» Кассем Солеймани отреагировал на предыдущее давление России и отвёл иранские войска от границы с Израилем.

Это — без комментариев, поскольку отражает лишь ретрансляцию арабским источником заявлений израильтян. А Израиль, ещё раз напомним, «хвост, который вертит собакой», то есть Соединёнными Штатами, ибо, как заявлял ещё в 1990 г. американский ультра-правый консерватор Патрик Джозеф Бьюкенен, Конгресс и Сенат США — это «территории, оккупированные Израилем». До сих пор нет строгой и жёсткой оценки Москвы, о том, что требовал Нетаньяху и чем ответил Путин. Как и нет нюансовых подробностей о том, что президент России обсуждал конкретно с Эрдоганом. Но зато 8 апреля были распространены сведения о заявлениях Путина на совместной итоговой пресс-конференции. Итак, президент России рассчитывает, что террористический очаг в сирийском Идлибе Москва и Анкара ликвидируют совместными усилиями: «Рассчитываю, что совместные усилия помогут нормализовать ситуацию внутри и вокруг зоны деэскалации, а в конечном итоге приведут к нейтрализации террористического очага. Москва и Анкара согласны в необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Недопустимо разделение страны на зоны влияния». «Условились с господином Эрдоганом в координации с сирийским правительством, оппозицией и ООН всячески способствовать скорейшему запуску работы конституционного комитета», — добавил Владимир Путин. Эрдоган в свою очередь, только добавил, что на переговорах обсуждались дополнительные шаги, «которые могли бы привести к обеспечению мира и стабильности в Сирии». О каких именно шагах идёт речь, он не уточнил. Напомним, демилитаризованная зона глубиной 15−20 км была создана в Идлибе вдоль линии соприкосновения сирийской армии и вооружённой оппозиции (т.е. террористов) в сентябре 2018 г. Из зоны должны были вывести тяжёлое вооружение. Российские и турецкие военные совместно патрулируют линию. Турецкая сторона ничего из того, что брала на себя, в плане разоружения террористов и вывода из Идлиба тяжёлых вооружений, так и не выполнило.

45aslan789456 Снайпер турецкой армии

Казалось бы — где тут неисполнение Турцией своих обязательств по Сирии, и где — американское решение по КСИР? Ну, тогда добавим — 7 апреля глава МИД России Сергей Лавров призвал США прекратить оккупацию лагеря «Эр-Рукбан» и не препятствовать доступу гуманитарной помощи в этот лагерь, как и не препятствовать выходу из «Эр-Рукбана» беженцев. По сути, МИД РФ призвал США уйти с базы Эт-Танф на юге Сирии, потому что лагерь «Эр-Рукбан» — это просто «приложение» к четырёхсторонней базе (США — Великобритания — Иордания и, по непроверенным сведениям, Израиль) в Эт-Танфе, именно в «Эр-Рукбане» спецслужбы этих четырёх стран ведут вербовку для пополнения отрядов «вооружённой оппозиции», т. е. террористических группировок. А 8 апреля на той же пресс-конференции с Эрдоганом, президент Путин, наконец, озвучил свою позицию по Голанским высотам. «Что касается признания Голанских высот частью Израиля, то позицию России вы знаете, она изложена в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел. Это решение противоречит соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединённых Наций», — сказал президент России. При этом он подчеркнул, что российская позиция по данному вопросу неизменна и полностью соответствует нормам международного права и ООН. Как мы замечаем, всё взаимосвязано — Сирия, Турция с Израилем, вопрос о помощи Ирана Сирии, и, конечно, российско-американские отношения, на почве Ирана или без таковой. Вот почему от осознания неудач «близких друзей» Владимира Путина в Москве (а таковыми себя рисуют и Нетаньяху, и Эрдоган), США приняли решение ещё раз удивить мир и ещё раз «взорвать» Ближний Восток. Незадача в том, что отныне (с 8 апреля) все американские военные в Сирии и Ираке — увы, «законные цели» и для сирийцев с иракцами, и для Ирана.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ