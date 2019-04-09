Для Российской империи XIX век стал веком активизации внешней политики в Азии, в частности в Персии. Советский Союз, выйдя на её азиатские границы, получил в наследство те же самые проблемы. Несмотря на распад Союза, Россия в наши дни активно возвращается на азиатский материк. Поэтому все вопросы, связанные с местными странами, остаются актуальными и до сих пор.

Иван Шилов ИА REGNUM

В 2018 году вышел международный сборник статей о политике России в Персии с 1800-х по 1970-е, который был составлен международным коллективом авторов, в основном русских и американских. Целью сборника было создать книгу, содержащую в себе точку зрения, альтернативную современной иранской историографии, считающей период эпохи династии Каджаров (последняя династия Ирана) «тёмным царством», в частности, из-за засилья колонизаторов. Эта точка зрения весьма популярна в странах третьего мира, который обретает сильный и самостоятельный голос, посему альтернативное мнение тоже должно иметь место.

Энциклопедии Брокгауза и Ефрона Карта Персии в начале XX века

Структура книги выстроена одновременно по тематическому и хронологическому принципу, то есть раздел по какой-нибудь эпохе содержит в себе статьи по тематике, преобладавшей в русско-персидских отношениях тех лет.

Первая часть, посвящённая веку XIX, названа просто — война и дипломатия. Читатель узнает о разведывательной деятельности Грибоедова, о знаменитом «русском батальоне» шахской Гвардии и о проблемах Закавказья в отношениях между двумя державами. Следует признать, статьи в этой части весьма фундаментальны и могут служить читателю хорошим экскурсом в историю русско-персидских отношений рубежа XVIII—XIX веков, а также в историю Кавказа.

Вторая и третья часть посвящена рубежу эпох и укреплению русского влияния в Персии. Здесь можно просмотреть это со всех сторон и уровней: от политики министерства финансов до личных впечатлений русских офицеров Казачьей бригады гвардии шаха и корпуса Баратова, находившегося в Персии в годы Первой мировой войны, а также узнать о выдающемся русском востоковеде В. Ф. Минорском и о его прогнозах в отношении будущего страны. Эти две темы посвящены одному периоду, но преследуют разные цели. Первая показывает проникновение России в Иран, а вторая — представления русских об этой стране. Таким образом, соблюдается баланс между историей политики и историей повседневности и мышления.

Drybrush Зоны влияния СССР и Британии в Иране. 1946 год

Последняя часть посвящена вводу советских войск в Иран в августе 1941-го и их пребыванию там до 1944 года — эпизоду малоизвестному и малоизученному в отечественной историографии.

При всём желании ряда авторов уклониться в сугубо иранскую историю или историю Закавказья, лежавшего между Персией и Россией, основная линия — история отношений двух стран — остаётся доминирующей. Эта линия, основанная по большей части на зарубежной историографии и русских источниках (записки Ермолова, например), рождает хороший труд, который не только даёт общую картину и заполняет белые пятна, но и предоставляет честное и объективное мнение о русской политике в Персии.