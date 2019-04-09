Эпоха 1860−1930-х стала эпохой радикальных перемен в жизни русской деревни. Начавшаяся с уничтожения крепостного права, она закончилось созданием государственной деревни — колхоза. Отчего возникла язвительная шутка: ВКП (б) — второе крепостное право (большевиков). Начало ХХ века и вовсе стало Голгофой русской деревни, начавшееся со столыпинских реформ, заканчивая восстаниями против советской власти.

Иван Шилов ИА REGNUM

Американский историк Борис Горшков рассматривает этот огромный и насыщенный период истории русского крестьянства в своей новой книге.

Её особенность в том, что автор не стал сосредотачиваться только на политических мерах властей в отношении села. Он уделяет в книге большое значение культуре самих крестьян. Слово культура обозначает в самом широком своём значении все творения рук человеческих, посему крестьянская культура у автора — это всё: от методов обработки земли до домашнего быта. Акцент сделан на саму агрикультуру крестьянства как на основу вообще его существования.

Впрочем, культура — это основание той цепочки, которую последовательно изображает автор. Это идущие сверху вниз отношения власти и села. Государственная политика по решению крестьянского вопроса (от проектов отмены крепостного права), отношения властей и помещиков с крестьянами (даже большевистских властей) и сама крестьянская агрикультура, задававшая камертон всем этим отношениям.

О самом же крестьянстве автор пишет с уважением, развенчивая популярный миф о нищем и забитом мужичке. Основываясь на цифрах, фактах, он проводит серьёзный анализ таких явлений, как ярмарочная торговля, отходнические промыслы (а именно — становление рабочего класса из крестьян), показывает саму экономику села, социальные слови деревни, и, помещая всё это в контекст имперской внутренней политики и экономики, показывает, что социальная мобильность крестьян была довольно высока, чему посвящает отдельную главу. Способному, активному и работящему крестьянину легко было осилить грамоту, стать мещанином или купцом, иметь свой бизнес и тому подобное.

Революция же для крестьянства — явление разрушительное, считает автор. Да, получение земли и рост доли середняка в селе совершились, но за это пришлось дорого заплатить, часто ценой собственных жизней.

Поэтому вердикт в отношении книги должен быть однозначно положительным. Умная и грамотная книга, рассматривающая историю русского села с необычных ракурсов и объективно подающая его эволюцию и все повороты в его жизни.