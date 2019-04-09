Поскольку Запад обеспокоен растущими военно-морскими амбициями КНР, ситуации в Южно-Китайском море уделяется пристальное внимание. Укрепление позиций КНР в Южно-Китайском море позволит Пекину получить доступ к огромным запасам нефти и газа, а также может поставить под угрозу более 40% мировых морских перевозок, пишет Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Южно-Китайское море

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Китайская морская стратегия также включает в себя менее очевидные элементы. Например, растущее влияние Пекина в прокладке и ремонте подводных кабелей, которые поддерживают работу интернета, также вызывает опасение. Чтобы понять весь масштаб китайской «великой морской игры», нужно обратить внимание на дно океана.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Американские военные взошли на борт современной китайской подводной лодки Type 041

Большинство людей уверены в том, что наиболее важными элементами интернет-инфраструктуры являются спутники и вышки сотовой связи, однако ключевым элементом данной инфраструктуры являются 380 подводных кабелей, которые обеспечивают 95% интернет-трафика между континентами. Сеть подводных кабелей была создана в основном США и их союзниками, что позволило им исключить возможность установки шпионского оборудования. Интернет-гиганты США, такие как Google, Facebook и Amazon, арендуют или покупают огромные участки кабелей у частных консорциумов.

Но теперь китайский конгломерат Huawei Technologies, который занимается созданием по всему миру инфраструктуры связи нового поколения 5G, также занялся прокладкой подводных кабелей. В настоящий момент Huawei Technologies прокладывает или обслуживает почти 100 подводных кабелей по всему миру. В 2018 году компания Huawei проложила подводный кабель длиной почти 6,4 тыс. километров, соединивший Бразилию и Камерун. Кабель частично принадлежит государственному оператору связи China Unicorn. Конкуренты утверждают, что китайские фирмы могут снизить стоимость контрактов, потому что они получают субсидии из Пекина.

Естественно, компания Huawei отрицает какие-либо возможности манипуляций с данными, проходящими через сеть подводных кабелей. Однако США и другие страны указывают на то, что, согласно китайскому законодательству, компания обязана передавать правительству КНР данные, проходящие через её сети. В 2018 году Вашингтон запретил федеральным агентствам США использовать оборудование Huawei. После этого руководство Huawei направило иск в федеральный суд. Вашингтон оказывает давление на своих союзников, пытаясь заставить их отказаться от оборудования Huawei. Американский посол в Германии предупредил, что сотрудничество с китайскими телекоммуникационными компаниями, которые развивают инфраструктуру 5G, приведёт к сокращению сотрудничества с США в сфере безопасности.

США ждёт нелегкая битва. Большинство стран и компаний считают, что преимущества, связанные с улучшением качества связи, перевешивают возможные риски в сфере безопасности. Подобная динамика разворачивается и вокруг прокладки подводных кабелей.

The Official CTBTO Photostream Коммуникационный кабель на дне океана

Как США могут помешать Huawei? Вашингтон не может запретить Huawei прокладывать подводные кабели или запретить частным кампаниям заключать контракты с китайскими фирмами, руководствуясь одними лишь подозрениями. США стоило бы задействовать свои кибервозможности для сбора убедительных доказательств того, что телекоммуникационное оборудование КНР действительно представляет угрозу для безопасности. Это будет непросто сделать.

Вероятность присутствия шпионских закладок в китайском оборудовании — это не единственная проблема. Пресса сообщает о том, что американские, китайские, а также российские подводные лодки могут «подключаться» к подводным кабелям. Правительство США тщательно скрывает любую информацию по данному вопросу.

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В рамках борьбы с телекоммуникационными компаниями КНР США могли бы задействовать свои технологические возможности, предложив менее дорогостоящее телекоммуникационное оборудование и начав ценовую конкуренцию с китайскими компаниями. США также могут усовершенствовать сквозное шифрование передаваемых данных, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты информации, передаваемой посредством подводных кабелей.

Yuri Samoilov Интернет-шифрование

Как заявил адмирал США Джеймс Фогго, подводные кабели — это один из элементов критически важной инфраструктуры США и глобальной экономики, поэтому США должны предпринять все необходимые усилия по защите подводных кабелей. Вашингтон должен уделять внимание не только тому, что происходит на поверхности Южно-Китайского моря, но и тому, что происходит в тёмных глубинах морского дна.