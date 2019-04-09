На фоне постепенного восстановления своего нефтяного сектора Ливия рискует столкнуться с резким ухудшением внутриполитической ситуации, которое может поставить под угрозу производство и экспорт нефти. Срыв поставок ливийской нефти нанесет серьёзный удар по европейским нефтеперерабатывающим заводам, а это в свою очередь может привести к повышению цен на нефть по всему миру, пишет Джулиан Ли в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

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Ливия — одна из немногих членов организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), которые подвержены риску непреднамеренного снижения уровня нефтедобычи, — намерена увеличить поставки нефти до уровня, который должен превысить ежемесячные показатели, зафиксированные после свержения бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году. Однако планы по увеличению поставок нефти могут потерпеть крах на фоне обостряющегося насилия. Международно-признанное правительство в Триполи пообещало «очистить все ливийские города от агрессоров», подразумевая под «агрессорами» Ливийскую национальную армию Халифа Хафтара.

Муаммар Каддафи

Ливийская национальная армия контролирует восточные районы страны и малонаселённый юг. Теперь Хафтар решил обратить своё внимание на Триполи. Противники Хафтара поклялись не только остановить подконтрольные Хафтару подразделения, но и полностью уничтожить Ливийскую национальную армию. Международные призывы к соблюдению спокойствия и прекращению боевых действий остались без внимания.

Однако нефтеперерабатывающие предприятия не сразу столкнутся с риском. Шарара — крупнейшее нефтяное месторождение Ливии — расположено примерно в 700 километрах к югу от Триполи, а большая часть других месторождения — далеко в восточных районах. Работа на данном месторождении была приостановлена в декабре 2018 года, после того как вооруженные местные жители захватили его, выдвинув финансовые требования. Добыча нефти возобновилась только после того, как месторождение было передано под контроль Ливийской национальной армии в феврале 2019 года, а затем вернулась под контроль ливийская национальная нефтегазовая компании National Oil Corporation. Недавно сообщалось о том, что объём добычи на месторождении Шарара приблизился к 300 тыс. баррелей в сутки.

Однако нефть с месторождения Шарара экспортируется через терминал в городе Эз-Завия, расположенный примерно в 50 километрах к западу от Триполи. Любая попытка со стороны сил Хафтара установить контроль над всей территорией Ливии связана с необходимостью установления контроля над терминалом в Эз-Завие, что может привести к сокращению поставок нефти во время столкновений.

Mil.ru Командующий Ливийской национальной армией Халиф Хафтар на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Москва. 2017

Кроме того, любая эскалация боевых действий вокруг Триполи может негативно сказаться на объёмах производства и экспорта нефти. Может повториться ситуация, которая возникла в начале этого десятилетия. Во время волны «арабской революции», приведшей к свержению Каддафи, экспортной инфраструктуре Ливии был причинён значительный ущерб. Во время столкновений между различными группировками были повреждены жизненно важные объекты. Нападение на экспортный терминал в ливийском порте Рас-эль-Ануф привело к сокращению числа функционирующих резервуаров с 13 всего до трёх. Рост напряжённости может негативно сказаться на обеспечении безопасности нефтяной инфраструктуры. Этим могут воспользоваться оставшиеся в Ливии ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или недовольные вооружённые группы местного населения.

Любое сокращение поставок ливийской нефти приведёт к росту напряжённости на мировом рынке, который уже столкнулся с трудностями, вызванными внутриполитическим кризисом в Венесуэле, антииранскими санкциями США и ограничением поставок со стороны ОПЕК+. В марте 2019 года Ливия экспортировала чуть менее 1 млн баррелей в день, согласно данным, полученным в результате отслеживания движения нефтяных танкеров. В апреле Ливия планирует увеличить поставки до 1,1 млн баррелей нефти в сутки.

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Крупнейшие покупатели ливийской нефти расположены в средиземноморском регионе ЕС. Европейские нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с ущербом в результате сокращения поставок иранской нефти. Теперь они рискуют столкнуться с сокращением поставок ливийской нефти. В качестве возможной замены ливийской нефти могла бы выступить американская сланцевая нефть, которая по качеству сопоставима с ливийской нефтью, обладающей низким уровнем содержания серы. Американская сланцевая нефть гораздо лучше тяжёлой иранской нефти с высоким содержанием серы. Однако американская сланцевая нефть находится слишком далеко от средиземноморских нефтеперерабатывающих предприятий, также не исключены задержки поставок. С другой стороны, поставки нефти из США могут сдержать рост цен на нефть в случае срыва поставок из Северной Африки.

Interpolit.ru Нефть

Опасения по поводу обострения конфликта в Ливии уже привели к росту цен на нефть. В начале апреля стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $70. Начало боевых действий и сокращение поставок ливийской нефти может привести к резкому росту цен на нефть.