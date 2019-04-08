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В Москве завершились переговоры между президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они проходили в формате восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Отметим, что это была третья личная встреча лидеров двух государств в этом году. Предыдущая состоялась 14 февраля в Сочи в рамках трехстороннего саммита РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Ранее, 23 января, Путин и Эрдоган проводили переговоры в Кремле.

Помимо того, как подсчитали турецкие эксперты, в течение 2018 — начала 2019 года лидеры более 20 раз общались по телефону. Такой статистикой не могут похвастаться страны на постсоветском пространстве, которые вместе с Россией входят в ОДКБ и Евразийский экономический союз. Так что взаимоотношения между Москвой и Анкарой сейчас находятся на невиданном подъеме. Если говорить более конкретно об итогах работы состоявшегося форума, то внешне он не выглядит сенсационным. Как подметил сам Путин, этому «предшествовала серьёзная подготовка по межведомственной и корпоративной линии, состоялось множество контактов на всех уровнях». В результате было подписано три соглашения, которые называют «еще одним шагом для будущего двух стран». Путин и Эрдоган обменялись мнениями и выразили удовлетворение реализацией таких совместных энергетических проектов, как «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

Turkstream.info Газопровод Турецкий поток

Москва также подтвердила свою готовность осуществить поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам российского президента, намечались и обсуждались новые конкретные направления сотрудничества с учётом расширения взаимовыгодных связей. Действительно, предстоит немалая работа для того, чтобы довести товарооборот двух стран до 100−150 млрд долларов (сейчас 26 млрд). В этой связи объявлено, что будут отменены ограничения в сфере торговли, а Эрдоган высказал надежду на скорейший переход в расчетах с Россией на национальные валюты. В свою очередь, Путин обозначил желание помимо ракетных систем С-400 предложить Турции проекты по поставке продукции военного назначения. Любопытно прозвучало и заявление Эрдогана о том, что он не рассматривает российские инвестиции в Турцию «как иностранные».

Конечно, на состоявшихся переговорах особое место отводилось ближневосточной тематике, вопросам сирийского урегулирования. Незадолго до вылета в Москву президент Турции говорил, что намерен обсудить с российским коллегой возможную новую турецкую военную операцию в Сирии. Надо полагать, что эта тема обсуждалась в узком составе с глазу на глаз лидерами двух стран, у которых сформировались доверительные отношения. Правда, конкретика не была предана гласности, поскольку, как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, речь шла об очень «чувствительных вопросах», касающихся проблем сирийского урегулирования по сценарию астанинского процесса. Известно, что в сентябре прошлого года на встрече в Сочи президенты России и Турции договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и военной оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону.

Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму территорию будут контролировать российские и турецкие военные патрули. В конце марта 2019 года военнослужащие России и Турции приступили к скоординированному патрулированию в районе сирийского населенного пункта Телль-Рифаат. По последним данным, за 20 дней военные двух стран уже трижды проводили патрулирование в этом регионе. В министерстве обороны Турции заявили, что подобное взаимодействие между Анкарой и Москвой продолжится. Это исторически беспрецедентная акция. К тому же она проходит в ситуации, связанной с объявленными планами США по выводу американских войск из Сирии. Тут много пока неясного и могут быть неожиданности как для России, так и для Турции.

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс ПВО С-400

ИА REGNUM отслеживало ход визита Эрдогана в Москву по турецким информационным телеканалам. И вот что стало бросаться в глаза. Многие турецкие эксперты оценивали итоги этого визита как «прогнозируемую победу Эрдогана», который накануне «не дрогнул перед давлением США» и «не отказался от С-400». Дело тут не в том, отмечает турецкий телеканал Haberturk, что «Анкара оказалась приверженной подписанным контрактным обязательствам и четко их выполняет», а в том, что она «реально продемонстрировала свои возможности выстраивать независимый внешнеполитический курс, стала укреплять свои позиции, начав с России». Турки видят, как их президента принимают в России, воспринимая Эрдогана как лидера серьёзной региональной державы, в то время как американцы всячески принижают его статус.

В этой ситуации состоявшиеся переговоры Путина и Эрдогана приобретают особую значимость, хотя считать их «историческими» или «судьбоносными» пока нельзя. Но фактом стало то, что Москва и Анкара подставили друг другу плечи в нужный момент.