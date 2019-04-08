Еще в 2014 году со слов замминистра обороны Анатолия Антонова стало известно, что КНР и Россия решили приступить к объединению усилий в борьбе против «цветных революций». Этот факт, прежде всего, говорил о том, что подобные англосаксонские «инициативы» угрожают не только нашей стране, но и внешне защищенному от них Китаю.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

За последние десятилетия мы все привыкли думать, что схемы американо-британских политтехнологов не могут работать в китайской среде. Якобы централизованная китайская система и строгая информационная изоляция общества надежно защищают Пекин от подобного воздействия. В реальности же всё обстоит не совсем так.

В 2014 году параллельно с событиями на Украине в специальном административном районе Китая — Гонконге началась многотысячная акция протеста Occupy Central. Данная оппозиционная власти инициатива в буквальном смысле парализовала деятельность одного из главных финансовых центров мира.

Позже «активисты» по отработанной схеме попытались прорваться в правительственный квартал, а едва правоохранители встали на их пути и применили меры, как на Западе поднялась информационная волна. И хотя руководители КНР позже заявили, что намерения США использовать Гонконг для экспорта революции — это мечты, сам факт данного события уже продемонстрировал, что от «цветных революций» Пекин не застрахован.

(сс) Pasu Au Yeung Демонстранты и полиция в Гонконге

Проблема Китая в данной плоскости состоит в том, что китайская система, как в общем-то и любая другая, подвержена разложению. Знаменитый арест финансового директора Huawei в Канаде пагубный тому пример. Дело в том, что соседняя с США страна для партийной элиты Пекина — это примерно то же самое, чем в начале 2000-х годов была Испания или Черногория для «элиты» России.

В частности, несмотря на запрет вывоза капитала из КНР, китайские миллиардеры живут, учатся и получают вид на жительство преимущественно в Канаде, покупают недвижимость и занимаются в ней отмыванием средств. Дети китайских бизнесменов и номенклатуры как следствие являются прекрасной почвой для решения американской проблемы, и пока не ясно, сумеет ли Китай это предотвратить.

По данной причине вся пиар-кампания «борьбы с коррупцией», запущенная в свое время Си Цзиньпином (во многом свелась к выдворению с ключевых постов проамериканских ставленников), была и остается направлена на устранение соперников руководителя Компартии по его клановой войне, а также на запугивание потенциальных проамериканских диссидентов. Тем не менее это не означает, что подобные меры самодостаточны и способны всё остановить.

Так, в 2015 году после пробного шара китайской «цветной» революции в Гонконге, американская разведывательно-аналитическая компания «Стратфор» выдала свой прогноз. По их словам, выходило, что в течение ближайших десяти лет в КНР «непременно» будет инициирована «цветная революция». Важность этого вывода состоит в том, что «Стратфор» вопреки мнению большинства обывателей вовсе не выпускает прогнозы. А как часть государственной машины США сама выдает установки и ориентиры для будущих шагов.

(сс) SørenKierkegaard Джордж Фридман — основатель Stratfor

Конечно же, в данной структуре работают бывшие профессиональные разведчики, а госаппарат США привык отдавать большую часть сбора и анализа информации частным фирмам, но в данном случае речь идет о другом.

Тот факт, что в 2010 году «Стратфор» оказался единственной организацией, способной предсказать будущее воссоединение Крыма с Россией, говорит лишь о том, что «теневое ЦРУ» занимается вовсе не прогнозами. Работники данной структуры «предсказали», что Россия «попытается собрать многие потерянные после крушения СССР территории» потому, что были в курсе планов США на размещение военных баз в Крыму и Севастополе.

Знали о скором старте революции на Украине и потому лишь описали один из вероятных ответов на это со стороны Москвы. То есть анализ «Стратфор» чаще всего строится не на аналитике известных событий, а на планах самого Вашингтона, которые остаются непубличными для других.

В этом разрезе «китайский» прогноз «Стратфора» на 2015−2025 годы выглядит весьма показательно. По словам «второго ЦРУ», Китай ждут не только экономические проблемы, но и «гарантированные предпосылки для революции внутри».

В сущности, США давно создали «болевые точки» как раз для этого: в западных мусульманских районах страны (в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), в Тибете, на Тайване и так далее… Плюс в стране не прекращают работу заокеанские НКО, которые, по сути, и организовали пробные демонстрации 2014 года.

(сс) Ed Uthman Демонстрация за свободный Тибет

Сегодня, когда Вашингтон всерьез развернул свое внимание в сторону КНР, данные закладки вполне могут быть активированы привычными методами.

Ранее, во времена «дружбы» Китая и США, на события внутри КНР не обращали внимания. Так если в 2000-х годах в ряде китайских деревень и городов местные власти творили что угодно — мировые СМИ закрывали на это глаза.

В частности, когда в городке Лунятунь в 2006 году чиновники сообщили местным жителям, что изымают у них 30 гектаров земли для западных корпораций на постройку промышленной зоны, никого это не удивило. Цена была настолько низкой, что несогласными оказались буквально все. По ним открыли огонь, спустили собак, а затем начали избиения. Но поскольку события разворачивались тогда, никого в США и Европе это не возмутило. Теперь же, если «цветному» проекту будет дан старт, каждый подобный случай будет рассматриваться под микроскопом.

Понять, что концепция уже начала реализовываться, будет просто. Как только в мировых СМИ начнут появляться массовые материалы о том, что в Китае якобы «увеличивается число народных акций протеста» и что «большинство из них связаны с произволом местных и центральных властей», все станет предельно ясно. Тем более что в 2011 году китайские города Далянь, Чэнду, Гуанчжоу уже были охвачены массовыми волнениями. Тогда политических требований протестующие не выдвигали, лидеров не имели, а сами выступления были скоординированы через интернет.

Согласно «египетскому сценарию», китайский сегмент сети попросту использовали для классических механизмов. Сеть заполонили призывы выходить на массовые демонстрации «против авторитарного режима», дабы начать «жасминовую революцию» в своей стране. Позже требования эволюционировали в «борьбу за демократию», еду, жилье и «справедливость». Сомнений в инициаторах пробного шара ни у кого не осталось.

(сс) Essam Sharaf Надпись на плакате «Не понимаешь по-арабски — скажем по-китайски Мубарак, уйди!». Арабская весна в Египте

Вполне возможно, что, несмотря на все усилия госаппарата КНР ужесточить контроль над обществом и интернетом, аналогичные выступления могут появиться опять. Однако на этот раз это уже будет означать не репетицию, а первый акт переноса очагов протеста из провинции в Пекин.

Как правило, лейтмотивом «цветных» революций выступает социальное расслоение, и в КНР для подобного почва давно есть. Темой может стать любой аспект, от засилья миллиардеров в Компартии Китая и масштабов коррупции до сотен миллионов людей, наблюдающих за сытой жизнью относительно небольшого «среднего класса» страны.

Лондон и Вашингтон в своей кажущейся неторопливости рассуждают вполне логично. Они понимают, что стабильность КНР связана вовсе не с тем, что «китайский народ не в силах отнять власть у коммунистов», а с тем, что у населения попросту отсутствует для этого предлог. Даже если у людей в Китае и нет понимаемой американцами «свободы» и «демократии», страна развивается, а уровень жизни растет.

Совсем другое дело, если в экономике КНР начнутся проблемы. И именно этого западные элиты и хотят. Торговая война США и Китая лишь формально преследует цель исправить торговый дисбаланс. В первую очередь задачей является создание для КНР экономического кризиса или как минимум проблемы, которые впоследствии можно будет использовать, провоцируя тот или иной протест.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Рассматривая историю Азии, можно с уверенностью сказать, что проблемы в странах, подобных Китаю, начинаются тогда, когда рис из единственного блюда большинства населения превращается в гарнир. А в Китае ввиду идеи общества «средней зажиточности» почва для этого уже есть. Пока экономика КНР стабильна, полтора миллиарда населения можно не только кормить, но и развивать до определенного уровня, однако если Запад успешно спровоцирует экономический коллапс, изменится очень многое.

Когда Стратфор «предсказывал», что в период до 2025 года Китай перестанет быть двигателем экономического роста, речь шла именно об этом. Не о том, что КНР сама по себе потеряет темп, а о том, что Вашингтон начнет оказывать давление на китайскую экономику с целью хаотизации общества и давления на «режим».

А значит, теоретически «цветная революция» в КНР все-таки возможна, и все будет зависеть от того, какой ответ на нее дадут власти Китая.