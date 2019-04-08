Сомалиленд — это пляжи, на которых нельзя купаться из-за многолетнего слоя нечистот, закутанные в мрачные хиджабы чернокожие женщины и открытая торговля легкими наркотиками. Очаг относительного спокойствия на обломках канувшего в лету Сомали, который возник посреди бесчинств исламистов, нищеты и племенной резни. И одновременно — это обоюдно непризнанное Россией и США юное государство. «Сомалиленд — путешествие по бывшему Сомали» — новый фильм Олега Приходько о местах, где туристам делать нечего, даже если белый цвет их кожи не вызывает вспышку фанатичной ненависти среди местных.

Олег Приходько Сомалиленд

Его родной уральский город, оставшийся далеко на севере, уже лежит в снегах, но здесь греет вечное солнце и Приходько отвечает на глупые вопросы лоснящегося от пота таможенника. Рубикон пересечен и впереди бесчисленные блокпосты в саванне. Банковские карты перестают работать, а остатки шоссе, построенного русскими в эпоху холодной войны, приводят режиссера в город, где разница между свалкой и улицей отсутствует. Сомалиленда нет на карте мира, но он пристроился между пиратским притоном Пунтлендом и Эфиопией. В этой части Африканского Рога бросается в глаза переизбыток рекламных вывесок и пыли, а мусор окружает даже единственный памятник в столичной Харгейсе — «монумент» независимости от Сомали.

В Харгейсе жарко, но, к счастью, и сухо. Таков терпимый климат нагорной части Сомалиленда. «Как у нас в России, летом», — констатирует путешественник из Екатеринбурга. Приходько бродит по неведомым для него и потрепанным войной улицам самопровозглашенного государства. Ревностные сунниты — сомалийцы неустанно жуют наркотические листья ката, суеверно боятся фотографироваться и практически не проявляют агрессии к туристу. Местные достопримечательности — уличные менялы денег. Сомалилендская валюта имеет настолько низкий курс, что за полсотню долларов туристу дают «целую котлету» шиллингов. Какой восторг и ирония.

Но в целом смотреть в Сомалиленде — государстве полной антисанитарии — практически не на что. Даже футболку-сувенир с надписью «Somaliland» найти трудно. И посещение русским этой почему-то практически непризнанной страны в итоге для галочки: «Делать здесь нечего, ребята. Незачем сюда езжать». Впрочем, в Сомалиленде есть море — Аденский залив Индийского океана и порт Бербера, становившийся в разные времена опорной точкой для арабов, британцев и советских коммунистов. Но, кроме разочарования, морской город, в котором обволакивает удушливый от влажности зной и валяются на песке сонные бродяги, ничего Олегу Приходько не приносит: «Здесь такая помойка, что антибиотики нужно употреблять вместо хлеба».