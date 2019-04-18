Передача CXXVIII. Документальный репортаж из питерской квартиры. Русская пьянка, где со старого катушечного магнитофона звучит голос умершего друга, который читает стихи. Уходящая натура: путаются даты, звучат вилки и рюмки, ямбы и хореи, мемуары и призраки, старые стихи оказываются современными. Гидом по кругам поэтического мира выступает Владимир Лапенков, который пригласил меня в эту честную компанию. Впрочем, про каждого из присутствующих можно написать небольшую книгу.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда