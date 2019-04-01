Многие компании так или иначе пытаются использовать успех «Игры Престолов» себе во благо. Например, к релизу заключительного восьмого сезона выйдет ограниченная серия печенья Oreo от компании Nabisco, специальный сорт пива от пивоварни Ommegang и ещё с десяток товаров, прикрывающихся громким именем сериала. Не остались в стороне и студии-разработчики видеоигр. С момент выхода первой серии «Игры Престолов» (2011 год) представители игровой индустрии продолжают пытаться «оцифровать» Вестерос и привлечь к своим проектам как можно больше фанатов сериала и оригинального книжного цикла. Рассмотрим самые крупные проекты для тех, кому не хватает дворцовых интриг и битв с одичалыми на экране ТВ или книжных страницах.

Иван Шилов ИА REGNUM

A Game of Thrones: Genesis

Дата выхода: 29 сентября 2011 года.

Доступные платформы: PC.

Рейтинг на Metacritic: 53 балла из 100 от критиков и 4,1 из 10 от пользователей.

Первыми перенести Вестерос в цифровое пространство попробовали представители французской студии Cyanide (Styx, Call of Cthulhu, Pro Cycling Manager). Проект разрабатывался без лицензии HBO, поэтому сюжет игры охватывает события, предшествующие началу сериала — от высадки ройнаров в Дорне и до войны Эйериса Таргариена против Роберта Баратеона. Интересному историческому периоду нужен подходящий жанр, поэтому Genesis стала классической RTS — (стратегия в реальном времени) игрой.

Главной особенностью первой полноценной видеоигры по «Игре Престолов» стал геймплей. Genesis сильно напоминает настольную игру: вот большая карта, поделённая на зоны со стратегически важными объектами, и вот главная цель — присоединить все эти зоны к своему королевству. Правда, в отличие от других представителей жанра, где чаще реализуется военная стратегия, Genesis почти целиком посвящена дипломатии и шпионским интригам (что, кстати, вполне подходит духу оригинального произведения). Для захвата территории или подрыва авторитета противника куда проще и выгоднее отправить в стан врага хитрого лазутчика, чем вооружённых солдат.

Несмотря на временной период, взятый для игры, и неплохую геймплейную механику, проект показал себя полностью нежизнеспособным. Геймеры и критики остались в высшей степени недовольны местным сюжетом (который слишком просто и неинтересно пересказывает даже самые масштабные события из истории Вестероса), откровенно глупым искусственным интеллектом и отсутствием свободы для игрока — 80% сюжетной кампании геймера словно ведут за руку, то и дело запрещая использовать определённые геймплейные возможности или боевые единицы. Таким образом, Genesis — интересно задуманная, но слабо реализованная игра, которая подойдёт скорее фанатам оригинальных книг Джорджа Мартина, чем многочисленным поклонникам именитого сериала.

Скриншот Game of Thrones: Genesis Интерфейс Game of Thrones: Genesis

Game of Thrones (2012)

Дата выхода: 15 мая 2012 года.

Доступные платформы: PC, PS3, Xbox 360.

Рейтинг на Metacritic: 58 баллов из 100 от критиков и 6,5 из 10 от пользователей.

Спустя год после не слишком удачного релиза Genesis команда Cyanide Studios решает попытать счастье во второй раз, но уже с поддержкой канала HBO и самого Джорджа Мартина. Новую игру они разрабатывают в жанре RPG от третьего лица с надеждой сделать эдакого «Ведьмака» от мира «Песни Льда и Пламени».

Новая GoT (Game of Thrones) почти полностью соответствует стилистике сериала — она мрачная, загадочная, жестокая, беспринципная и увлекательная. Вдобавок ко всему Джордж Мартин лично консультировал сценаристов и помогал им принимать ключевые решения. Сюжет игры начинается почти одновременно с событиями сериала — за некоторое время до таинственной смерти Джона Аррена. Главными героями становятся два непохожих друг на друга персонажа: мрачный брат ночного дозора Морс Вестфорд и хитрый жрец бога огня Р’глора Алестер Сарвик. У обоих протагонистов своя мотивация, геймплейные особенности и набор уникальных навыков. Так, Морс полагается на грубую силу и крепость своих доспехов, а Алестер на скорость и удары исподтишка.

Геймеры и критики высоко оценили проработанный сюжет GoT и узнаваемую атмосферу первоисточника. Более того, внешность и голос многим персонажам (Джиор Мормонт, Варис) игры подарили актёры из сериала. Однако эти факторы не спасли проект от в целом неудовлетворительных оценок. Игре не хватило финансирования, и это было заметно: крайне слабая для 2012 года графическая составляющая, неотлаженное управление и баги испортили многим геймерам всё впечатление от погружения в цифровой Вестерос. Тем не менее, в отличие от Genesis, GoT — куда более дружелюбный проект для фанатов как книг, так и сериала. А дополнительным вкладом в копилку «стоить поиграть» станут невысокие системные требования, которые позволят запустить игру даже на слабом компьютере.

Скриншот Game of Thrones (2012) Морс Вестфорд

Game of Thrones a Telltale Series

Дата выхода: 8 декабря 2015 года.

Доступные платформы: PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One и мобильные устройства.

Рейтинг на Metacritic: 64 балла из 100 от критиков и 6,4 из 10 от пользователей.

Полноценная игра по «Циклу Льда и Пламени» от студии Telltale (ныне расформированной) была лишь вопросом времени. Эта компания славится своими уникальными играми в жанре «графический квест» или «интерактивное кино», а в них первостепенным всегда являлся сюжет, а не геймплей. Поэтому и дух оригинального сериала сохранить было куда проще — в игре от Telltale неожиданных сюжетных поворотов и внезапных убийств чуть ли не больше, чем в первоисточнике.

Сюжет игры раскрывается параллельно с событиями сериала, а начинается он со знаменитой «Красной Свадьбы». Главных героев, как в сериале, несколько, но все они связаны с домом Форрестеров — знаменосцами Старков. Именно глазами членов и слуг этого благородного дома геймерам предстоит осматривать окружающий мир. Главная идея всех игр Telltale также осталась неизменной — игроки смотрят анимированные ролики со множеством диалогов, выбирают различные реплики на своё усмотрение и потихоньку двигают сюжет в зависимости от принятых решений. Каждая игровая ситуация здесь требует полного отождествления себя с героем — нужно понимать, кому можно нагрубить, а кому нужно польстить. Суть местной игровой механики именно в таких мелочах.

Сценаристам Telltale удалось рассказать увлекательную историю, вполне соответствующую общему духу «Игры Престолов». Новые герои вызывают интерес и сочувствие, а за их судьбами интересно наблюдать. К сожалению, частично подвела техническая реализация проекта — даже на мощных компьютерах игра притормаживает и зависает в неподходящие моменты. Также не всем игрокам пришёлся по вкусу фирменный визуал Telltale — мультяшная cell-shading стилистика, напоминающая анимированные комиксы. Ещё одним серьёзным недочётом, по мнению геймеров, стали и принимаемые в процессе прохождения решения. Ведь как бы сильно игра не пыталась доказать, что каждый выбор на что-то влияет, финал почти у всех игровых ситуаций один и его никак не изменить. Game of Thrones от Telltale рекомендуется вообще всем любителям сериала, даже незнакомым с видеоиграми. Пройти весь «сезон» проекта можно всего за пару вечеров, при этом получив массу положительных эмоций и нестандартных сюжетных ситуаций.

Скриншот Game of Thrones a Telltale Series Королева Серсея

Моды к играм по мотивам «Игры Престолов»

Многие фанаты так и не дождались «той самой идеальной игры» по любимому произведению, поэтому решили исправить ситуацию своими силами. Модификации (дополнительный контент к игре, созданный сторонними разработчиками или фанатами при помощи специальных программ и файлов оригинала) по «Игре Престолов» вышли к десятку проектов и все они так или иначе меняют первоначальный игровой мир под стиль и особенности Вестероса.

Например, мод A Clash of Kings для игры Mount and Blade: Warband почти полностью воссоздаёт Вестерос и Эссос на движке оригинального проекта. В нём можно создать своего персонажа, перемещаться по самым известным локациям «Игры Престолов» и сражаться на передовой в масштабных битвах «армия на армию».

А вот Game of Thrones Adaptation для TES V: Skyrim позволяет в очередной раз пройти одну их самых популярных ролевых игр нашего времени, погрузившись в атмосферу «Песни Льда и Пламени». Создатель мода проделал кропотливую работу и заменил многих персонажей оригинальной игры на героев сериала и поменял названия всех городов в соответствии с первоисточником. Теперь Довакин точно также охотится на драконов, но делает это в антураже Вестероса.

Лучше всего идеи «Игры Престолов» ложатся на стратегические игры. Поэтому самые качественные модификации вышли для таких проектов, как: Civilivization V, Age Of Empires II: HD Edition, Medieval II: Total War: Kingdoms и Crusader Kings II. Они добавляют в оригинальные проекты известные дома из сериала, их знаки отличия и уникальные боевые единицы. Особенно интересно окунаться в такие игры вместе с друзьями — так можно в уютной домашней обстановке выяснить отношения между Старками и Ланнистерами под чашечку кофе.

Скриншот модификации Game of Thrones Adaptation Солдаты Ланнистеров в Syrim

Да, идеальный игровой проект по «Игре Престолов» ещё не создан. Хотя, возможно, он попросту и не нужен. Книжный цикл и сериал стали культовыми произведениями, так что не хочется получать очередную «хорошую» игру с громким именем. Тем не менее существующих проектов хватит для того, чтобы удовлетворить потребности почти всех фанатов «Игры Престолов». Возможно, уже после финала оригинального сериала крупная студия вроде CD Project RED или Naughty Dog возьмётся за франшизу всерьёз и мы увидим красивую, интересную и крайне увлекательную игру, действие которой будет происходить на просторах Вестероса. А пока ждём 14 апреля и долгожданного финального сезона сериала, где весь мир, наконец-то, узнает ответ на вопрос «Кому достанется железный трон?».